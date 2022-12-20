29 يوما من السعادة.. أعظم مونديال.. أمتع نهائي.. شكرًا قطر

مونديال قطر 2022 هو الأفضل، في تقديري، وبشهادة الجميع، منذ إطلاق هذه البطولة في كرة القدم الساحرة قبل 92 عاما. ومن الرائع أن يُنسب كأس العالم في هذه الدورة إلى قطر؛ الدولة العربية والمسلمة والشرق أوسطية، والفائدة عادت على العرب جميعًا، والمسلمين، والشرق الأوسط كله.

وعندما كانت قطر تقول إن هذا المونديال لكل العرب، كنت أقول إنه شعار فقط لكي تتجنب تآمر من سعوا لمحاولة سحب البطولة منها بشتى السبل الخبيثة، فقد واجهت منذ فوزها بالتنظيم أحقاد وحسد أنظمة حكم شرق أوسطية وغربية، لكن التجربة العملية جاءت شهادة امتياز بصدق وإخلاص الشعارات والأقوال.

وطوال 12 عاما كان يتم التفتيش والتنقيب وراء علاقات قطر الدولية وتعاملاتها وملفها وكل صغيرة وكبيرة في مسيرتها لإثبات أي نقطة من تُرّهاتهم بشأن طريقة فوزها وانتزاع استضافة البطولة منها بأنياب دول كبرى، لكنهم فشلوا، وأُقيم العُرس العالمي، وكتبت قطر تاريخًا ناصعًا وأكدت أن العرب قادرون على الصعود إلى القمة، ووضعت من سينظمون البطولة بعدها في مأزق، إذ كيف سيتساوون معها على الأقل، أما كيف سيتجاوزون إبهار مونديالها فهذا اختبار عصيب.

ملاعب متميزة ولا حادثة واحدة

29 يوما من السعادة الحقيقية بالمونديال، نتسمّر أمام الشاشات، نتابع مباريات وتنافسًا محمومًا بين مدارس كروية مختلفة، ونشاهد ملاعب متميزة في التصميم والمعمار والشكل والجوهر والتنظيم في الدخول والخروج ومحيطات الملاعب الرائعة وكأنها منتجعات وساحات فنادق فخمة، وخطوط مترو من أحدث طراز، وجمهور فرضت عليه قطر بأسلوب راق متحضر منظومة الأخلاق والقيم العربية الإسلامية الإنسانية الفطرية.

ومن اللافت أنه لم تقع حادثة واحدة أو احتكاك واحد بين ألوف مؤلفة من جمهور من شتى بقاع الأرض، وإذا كان الجمهور الإنجليزي يتسم بالعنف وإثارة المشاكل فإنه لم تُسجل على أيّ أحد منه مخالفة أو اشتباك هذه المرة، والإعلام والنخب في بريطانيا مندهشون ومعجبون وسعداء بذلك.

شهادات لصالح قطر

والشهادات تنهمر على قطر منذ الافتتاح بحسن التنظيم وإنسانية التعامل وكرم الضيافة والود في المعاملة وسلامة منظومة القيم التي تم إعلانها للفرق والجمهور والضيوف وجرى احترامها والالتزام بها، ومع مرور الأيام تيقن الجميع أن التمرد على هذه المنظومة من أطراف معينة لم يكن صائبًا، وأنها كانت جدار الحماية وحفظ الكرامة لكل الموجودين في قطر، وكانت رسالة أخلاقية نبيلة للعالم.

وفي الأيام القليلة الفاصلة بين الأدوار، وفيها استراحات من اللعب استعدادًا لمرحلة تالية، كنا نتابع إعادة المباريات والبرامج المختلفة الجذابة حولها، ونعيد رؤية اللوحة القشيبة لدولة قطر كما تظهرها الكاميرات، وهي لوحة طبيعية بلا رتوش أو تزويق وبلا صناعة واقع متخيل مختلف عن الحقيقة على الأرض، فالدولة بالفعل تم إكمال بنائها وتزيينها وتجميلها، وهي في الواقع كما نشاهده على الشاشات.

الاستثمار في الإنسان

قطر لا تكذب ولا تتجمل، فهى تعلن عن نفسها قوة عربية تنطلق بكل ثبات وتحدٍّ لأيّ مستحيل، فقد برهنت بأنها لا تعرف المستحيل، وإنجاز المونديال وإعادة تنمية الدولة خلال أقل من عقد من الزمان تاريخ مجيد وإعجاز فريد، وهو درس لمن أراد إطلاق مشروع تنموي جاد أولوياته الاستثمار في الإنسان بالتوازي مع الاستثمار في البنيان، فالإنسان أولًا، لا يسبقه أي شيء مادي، وهذا الإنسان الناضج الذي تم الاستثمار فيه عقلًا وتعليمًا وصحة وكرامة هو من يبني الدولة، ويُشّيد مشروعها التحديثي التطويري.

وجه مضيء للعرب

أثبتت قطر بالمونديال أنها وجه مضيء للعرب والعروبة، وأن الشعور القومي متدفق، فاللغة والسلوك والأفعال القطرية من القيادة والشعب تدلل بشكل عملي على عمق الإيمان بهذه القيم الأصيلة، وضمن ذلك حضور مباريات الفرق العربية والتشجيع الهائل لها، والحضور الشخصي من قيادة قطر لهذه المباريات ورفع أعلام البلدان العربية التي شاركت منتخباتها والسعادة بمن يفوز وشد الأيدي على من يخسر ليستفيد من الدرس ليكون أفضل في تجارب أخرى قادمة.

وقد أثبت المونديال التلاحم والوجدان العربي الشعبي الواحد في مباريات المنتخبات العربية؛ قطر والسعودية وتونس والمغرب، وقدم العرب لوحة نادرة في الاتحاد خلف المنتخب المغربي الذي صنع لنفسه وللعرب والأفارقة تاريخًا غير مسبوق في مونديال قطر بوصوله إلى المربع الذهبي للبطولة بكفاءة واقتدار.

ترسيخ قيم العائلة

مونديال قطر لم يكن بطولة العائلة العربية فقط، إنما بطولة العائلة الأجنبية أيضا، فقد شاهدنا لاعبين من فرق غير عربية معهم عائلاتهم كذلك، ولم نشاهد من قبل بطولة كروية تظهر فيها العائلة، وهي سنة حسنة للبطولات التالية، وقيمة عليا تم إبرازها وترسيخها في مواجهة من يحاربون العائلة ويسعون لتفكيكها.

والعائلة النموذج هنا هي عائلة الحكم في قطر، حاكم هذا البلد الشيخ تميم بن حمد وحرمه وأولاده ووالده الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة ووالدته الشيخة موزه وأشقاؤه، رأيناهم في المدرجات يتابعون المباريات في بساطة وتواضع ومحبة وعفوية ونبل أخلاق، وهو ما لا نراه كثيرا لدى عائلات حكم في بلدان أخرى.

عائلة حكم رائعة

وفي النهائي الأكثر إمتاعًا في جميع بطولات المونديال، كان الشيخ جاسم بن حمد يسير مع شقيقه الأمير الشيخ تميم بكل احترام ووقار، ثم يقف على المنصة بعد الضيوف الرسميين الذين سيقومون بتوزيع الجوائز وتحية اللاعبين والمُكَرّمين، مقدمًا معنًى إضافيًّا رائعًا للتلاحم والأدب السامي داخل عائلة الحكم. وكان الشيخ جاسم قد تخلى طوعًا عن ولاية العهد عام 2003 لشقيقه الشيخ تميم الذي تولى الحكم في 2013 بعد أن سلمه إليه والده الأمير الشيخ حمد بن خليفة المحبوب من شعبه، الذي دشن مشروع النهضة في قطر، وقطع الشوط الأكبر فيه، ونجح في نيل شرف استضافة بلاده للمونديال عام 2010، ووضع قطر على الخريطة العالمية وجعلها بلدًا مهمًّا ومؤثرًا.

شكرًا جزيلًا لقطر دولة وقيادة وشعبًا وقيمًا وأصالةً عربيةً وإنسانيةً.