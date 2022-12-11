مونديال العرب: المغرب للمربع الذهبي.. لسه الأماني ممكنة

يبدو أنها دورة بكاء الكبار ، فكان بكاء البرازيلي نيمار عقب هزيمة البرازيل ونجوم السامبا وخروجهم من البطولة، ثم أعقبه بكاء رونالدو بكاء الإنجليزي هاري كين عقب خروجه على يد فرنسا وصعودها للنصف النهائي لمقابلة المغرب

نعم لا يزال للحلم بقية في مونديال العرب وقيمهم وثقافتهم. وفي الطريق إلى حلم نصف نهائي بطولة العالم الكروية كانت هناك الكثير من المصاعب اجتازها أبطال العرب: أسود المغرب بقوة الإرادة وعزيمة الأبطال وتبنوا نظرية مدرب المنتحب الإيطالي إنزو بيرزوت الحاصل على البطولة في 1982 حينما قال: “إذا اردت الحصول على البطولة عليك أن تهزم الكبار”.

بنفس النظرية يسير وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس، وها هو يهزم الكبار منذ بداية البطولة، إذ أقصى الفريق المغربي بلجيكا، إسبانيا، وها هو يوسف النصيري مهاجم الأسود يقصي البرتغال بهدف من الدور الثاني على حد تعبير المعلق المصري الشهير ميمي الشربيني، ويحرز النصيري هدفا من ارتقاء تاريخي وبضربة رأس تحطم أحلام كريستيانو رونالدو فيبكي على أرضية ملعب استاد الثمامة بكاءً حارا.

يبدو أنها دورة بكاء الكبار في كأس العالم، فكان بكاء البرازيلي نيمار على ملعب استاد المدينة التعليمية بقطر عقب هزيمة نجوم السامبا وخروجهم من البطولة، ثم أعقب بكاء رونالدو بكاء الإنجليزي هاري كين عقب خروجه منتخب بلاده بواسطة فرنسا وصعودها للنصف النهائي لمقابلة المغرب.

أفراح عربية في كل مكان

طالت أعناق الجماهير العربية السماء في كل بقاع العالم بعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية فانطلقت الأفراح العربية تهز أرجاء العالم. لم تعد الأفراح والصيحات في مدننا العربية فقط، بل امتدت إلى البلاد الإسلامية، ففي تركيا كنت مشاركا وشاهدا عليها بالقرب من ميدان تقسيم بإسطنبول، وأضاء جسر مضيق البوسفور بالأضواء بالعربية والتركية: “مبروك للمغرب”.

كما أضاء برج القاهرة بألوان العلم المغربي للمرة الثالثة على التوالي، كانت الأولى ابتهاجا بالصعود للدور الثاني بعد هزيمة البلجيك، والثانية بالصعود لدور الثمانية بعد هزيمة إسبانيا، وبعد الصعود للمريع الذهبي، نعم صار الأسود ضمن القوى الأربع الأولى في العالم كرويًا، وانتقلت الأفراح والصيحات والأغاني إلى بلاد العالم، هناك على الطرف الآخر من المحيط في أمريكا، على الساحل الجنوبي للمتوسط في باريس.

تتصاعد أفراحنا العربية بهذه الصور المبهجة للاعبي المنتخب المغربي بالعلم الفلسطيني وتأكيدهم للهوية العربية لقضية العرب الكبرى فلسطين وتحريرها. ويشارك العلم الفلسطيني أعلام المغرب، الجزائر، مصر، قطر حضوره الطاغي في مونديال العرب المسمى مونديال فلسطين جماهيريا، وفي إسطنبول بينما كنت أشارك الجاليات العربية احتفالات الصعود والإنجاز العالمي كان العلم الفلسطيني يرفرف طوال أكثر من ساعتين، ويهتف الجمهور المغربي: “من المغرب العربية.. لفلسطين تحية”.

أمهات اللاعبين في ملاعب قطر

صور لاعبي الفريق المغربي وهم يعانقون أمهاتهم وآباءهم في الملاعب القطرية المختلفة واحدة من أجمل الصور التي ستظل في تاريخ البطولة، هذه البطولة التي أحيت القيم العربية النبيلة ومهما قيل عن مكاسبها فلن يكون كافيا.

بدأ الحكيم أشرف حكيمي قائد دفاع الأسود عقب مباراة بلجيكا، وصعد إلى المدرجات ليقبل يد والدته أمام العالم، إنها لقطة الوفاء للأم والاحترام والمحبة.

في مباراة إسبانيا يحتضن النجم الكبير صاحب هدف الصعود للمربع الذهبي يوسف النصيري والده عقب المباراة، وتوج النجم سيفان بوفال ذلك بالرقصة الرائعة مع والدته على أرضية الملعب عقب الصعود لدور الأربعة. إن الحضور الكثيف لأمهات أسود الأطلس وآبائهم في البطولة يعطى دفعة كبير لهم لمواصلة الصعود، إنهم السند والقوة التي يمنحها الله لنا جميعا وعندما نبر الوالدين ونرضيهم نكون قد أظهرنا قيما إسلامية رفيعة.

المنتخب المغربي بلاعبيه النجوم يقدم قدوة لكل العالم قدوة بملامح إسلامية عربية، ليس فقط في وفائهم للأسرة، بل أيضا بسجدتهم شكرا لله على أرضية الملاعب، ليقدموا أنفسهم كمنتخب للساجدين.

الفريق المغربي عمل بالسجود وأدى له حقه بالعمل، إذ اجتهدوا على مدار سنوات في تدريباتهم والتزموا بها وصاروا نموذجا للجميع، من يريد النجاح عليه بالجهد والعلم والعمل الشاق، والإرادة، والإدارة ويتوج كل هذا توفيق الله وحسن عبادته.

الوليد وياسين بونو

طوال الطريق إلى تجمع الأشقاء المغاربة في إسطنبول لم يكن في ذهني إلا هذا المارثون الذي سيدخله المدرب الوطني المغربي ـ الذي صار نجما عالميا في التدريب- مع لاعبيه للمرة الثانية خلال أيام، هل يستطيع اللاعبون أن يذهبوا للمرة الثانية إلى مارثون كروي آخر؟ وهل سيستمر الركراكي في خطته باستنفاد قوى رونالدو ورفاقه وسحبهم إلى ضربات الترجيح كما فعل مع إسبانيا؟

المدير الفني للأسود المغاربة فاجأ الجميع، لقد غير الخطة وقدم عرضا جديدا قديما فعلها مع بلجيكا وها هو يكررها مع الإسبان، وينهي شوط المباراة الأول برأسية الموهوب سامي النصيري، وتضيع فرصة التعزيز في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني.

إذن هناك خلف كتيبة اللاعبين مدير فني قدير يجيد قراءة الملعب ولكنه قبل ذلك يعرف الفريق الذي يواجهه، قرأ البلجيك وسحقهم بهدفين دون رد، فهم الإسبان ودرس إمكانياتهم وحقق هدفه بالوصول إلى ركلات الترجيح وهزمهم بثلاث ضربات ترجيحية.

ها هو يفعل مع البرتغال، المدير الفني القدير ومجموعة لاعبيه النجوم يصنعون التاريخ الكروي العالمي ويعيدون صياغته ويكتبون في تاريخ الساحرة المستديرة أنه يمكن للعرب والأفارقة أن يكونوا مع الكبار، بل إن الأسود يواصلون إقصاء الكبار واحدا بعد الآخر.

قديما قالوا إن حارس المرمي نصف الفريق، وها هو ياسين بونو يؤكد النظرية، ومنذ اللحظة الأولى لظهوره في المونديال القطري يشعرني بالأمان على مرمى الفريق المغربي. حارس يذكرني بالكبار: الروسي رينات داساييف، الإنجليزي بيتر شيلتون، الألماني شوماخر، ومن العرب مواطنه ومكتشفه بادو الزاكي، المصريون: حسن مختار، إكرامي أسد أفريقيا، وعصام الحضري الذي كان يطلق عليه السد العالي، ولا ننسى أنطوان بل الكاميروني.

بونو من عينة الحراس الكبار، وها هو يصنع المجد العربي العالمي كأول حارس عربي يلعب خمس مباريات ولا يدخل مرماه سوى هدف واحد بقدم أحد مدافعي الفريق المغربي.

إذا أكتمل الحلم العربي وذهبت المغرب إلى النهائي فإن ياسين بونو حارس الأسود سيكون مرشحا بقوة كأحسن لاعب في البطولة وفي أقل تقدير سيكون الحارس الأول في العالم.

لقد أنقذ بونو فريقه من أهداف محققة، استطاع في مباراة إسبانيا أن يتصدى لثلاث ضربات جزاء، بعد إنقاذه هجمات إسبانية خطيرة، وفي مباراة البرتغال كان أسدا وسدا منيعا، أنقذ أهدافا محققة، ليصل بالمباراة وفريقه إلى الإنجاز العالمي.

فهل يواصل أسود المغرب تحطيم الكبار وهزيمة فرنسا، بحسب نظرية الركراكي المغربي وبيرزت الإيطالي سابقا، دعونا نواصل الحلم، فدائما لسه الأماني ممكنة بالجد والعلم والعمل والإدارة والإرادة.