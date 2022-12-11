قطر 2022.. بطولة العائلة العربية

وكأننا أمام جسد واضح بصوت واحد وشعار واحد وعلم واحد، التف حوله الجميع بكل ما لديهم من مشاعر وأحاسيس، متجاوزين كل الانتماءات الضيقة التي حاولت بعض الأنظمة السياسية ترسيخها

من خلال متابعتي المحدودة لفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تقوم بتنظيمها دولة قطر، وبدأت في 20 من نوفمبر/تشرين الثاني، لفتت انتباهي مشاهد عدة، أراها مهمة من منظور القراءة السياسية للحدث، وبغض النظر عن أن هذه المشاهد كانت متعمدة أو غير متعمدة، فإنها تضمنت العديد من الرسائل والمضامين شديدة الأهمية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والقيمية والحضارية والإعلامية أيضًا.

عالمية ومشاهد عائلية

المشهد الأول: حرص الأمير الوالد الشيخ حمد وزوجته وأبنائه على حضور عدد من المباريات والتفاعل مع المشجعين وخاصة في مباريات الفرق العربية، والتقاط العديد من الصور والفيديوهات القصيرة للأمير الوالد وأبنائه من حوله، وهم يقبّلون يديه، ويلتقطون الصور بعفوية وتلقائية مع بعض الجماهير.

المشهد الثاني: حرص الأمير تميم على الحضور مع زوجته وأبنائه وبناته، والتعامل مع الحدث ليس بأنه المسؤول الأول عن تنظيم أكبر حدث رياضي في العالم، ولكن بوصفه مشجعًا ذهب ليستمتع هو وعائلته ويرفع أعلام الفرق العربية عند تحقيقها الفوز أو إحراز لاعبيها أي أهداف، وتعبيرات أبنائه عن سعادتهم بما يتناسب وأعمارهم، وتبادلهم الأعلام والقفز والتقاط الصور مع والدهم، بل وقيام الوالد بالتقاط الصور لأبنائه.

المشهد الثالث: حرص عدد من لاعبي المنتخب المغربي على اصطحاب الآباء والأمهات والزوجات والأبناء، والذهاب إليهم وتقبيل أيدي الوالدين بعد كل هدف يتم إحرازه.

الدلالات الرمزية الأهم لهذه المشاهد الثلاثة، من وجهة نظري، هي ترسيخ مفهوم الأسرة أو العائلة بمفهومها الفطري الإنساني العام، وبمفهومها العربي الإسلامي بشكل خاص، القائم على وجود زوج (ذكر) وزوجة (أنثى) وأبناء وأحفاد، في بناء متماسك ممتد، ومن أجل هذا البناء خلق الله البشر، لعمارة الأرض، من آدم وحواء عليهما السلام.

وهي رسالة عملية مباشرة في مواجهة كل حملات التشويه والاستهداف التي قامت بها العديد من الهيئات والمؤسسات والكيانات والشخصيات الغربية للترويج لمفاهيم شاذة وعلاقات شاذة لا تستقيم والفطرة البشرية السوية، واستخدمت هذا الترويج وسيلة لاستهداف دولة قطر، سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وإعلاميًّا، ومحاولة إفشال تنظيمها للبطولة.

من العائلة الشخصية إلى العائلة العربية

المشهد الرابع: ما شهدته مختلف المدن القطرية التي تم فيها تنظيم فعاليات البطولة، من التفاف غير مسبوق، وتقارب وتجانس وتفاعل حقيقي بين المواطنين القطريين، والعرب المقيمين في قطر، والجماهير العربية التي حضرت خصيصًا لمشاهدة الفعاليات وتشجيع فرقها.

هذا التقارب والتجانس والتفاعل، كان تجسيدًا عمليًّا لما يربط بين الشعوب العربية، أو ما يمكن تسميته العائلة العربية الكبيرة التي تمتد من الخليج إلى المحيط، فتجد كل الجنسيات العربية بكل انتماءاتها وتوجهاتها، تقف خلف الفريق القطري عندما يلعب، وتذهب للوقوف خلف الفريق السعودي عندما يلعب، وخلف الفريق التونسي عندما يلعب، وكذلك خلف الفريق المغربي عندما يلعب ويبدع ويتألق.

وكأننا أمام جسد واضح بصوت واحد وشعار واحد وعلم واحد، التف حوله الجميع بكل ما لديهم من مشاعر وأحاسيس، متجاوزين كل الانتماءات الضيقة التي حاولت بعض الأنظمة السياسية ترسيخها ووضح حدود للحركة في إطار، دون اعتبار للروابط الأكبر والأكثر عمقًا ورسوخًا بين هذه الشعوب.

بين الأسرة والعائلة وعلم النفس الاجتماعي

من بين أهم مجالات الاهتمام البحثي والعلمي والأكاديمي بين الباحثين والخبراء والمتخصصين في مجال علم النفس الاجتماعي، سيكولوجية الجماهير، وسيكولوجية الحشود، وسيكولوجية القيادات الاجتماعية، وسيكولوجية الحركات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو حتى رياضية، ففي الأخير هي حركة تعبّر عن جزء من المجتمع لها محددات نفسية تحركها وتضبط تفاعلاتها وردود أفعالها، لذلك أصبحت محلًّا لاهتمام علم النفس الاجتماعي.

وأمام ما تواجهه دولنا وشعوبنا من تحديات، يكون من المهم بل شديد الأهمية إجراء دراسات ميدانية لأنماط تفاعلات الجماهير العربية التي حضرت فعاليات كأس العالم في قطر 2022، ضمن رؤية شمولية متعددة المعارف والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

إن أسس ومبادئ واهتمامات وأهداف علم النفس الاجتماعي، وثيقة الصلة بأسس ومبادئ واهتمامات وأهداف علم النفس السياسي، وعلم الاجتماع السياسي وعلم الأنثروبولوجيا، ورغم الأهمية الشديدة لهذه الحقول المعرفية والعلوم الإنسانية، ووجود مئات المراجع والمصادر والأدبيات والدراسات النظرية والتطبيقية الغربية، فإنه -مع الأسف الشديد- نجد ندرة شديدة في حجم المكتوب والمنشور بل والمترجم عربيًّا في إطار هذه التخصصات التي تعامل معها الغرب على أنها مداخل أساسية لفهم الشعوب والثقافات والحضارات، وتعامل معها أغلب المهتمين العرب على أنها أدوات للاختراق الفكري والثقافي والحضاري.

وكأن الدول والمنظمات والمؤسسات والكيانات الغربية ليس لديها من الأدوات ما تستطيع به الحصول على ما تريد من معلومات وبيانات وقتما تشاء وكيفما تشاء وأينما تشاء.

مونديال قطر والدرس الكبير

إن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وما صاحبها من أحداث وتفاعلات، ورغم محاولات البعض تشويه الصورة واستهداف قطر استهدافًا ممنهجًا، إلا أنه كان بمثابة فرصة حقيقية للوقوف على الكثير مما يربط الشعوب العربية ويوحدها، وكيف يمكن تعزيز هذه الروابط وترسيخها وبناء حواضن شعبية حقيقية للدفاع عن قضايانا المصيرية وحقوقنا المستهدفة.

كما يوفر الحدث فرصة حقيقية كذلك للبدء بإدراك أهمية وضرورة تعزيز الاهتمام بالعديد من الحقول المعرفية والعلوم الإنسانية والاجتماعية التي تعاني التهميش والتجاهل وأحيانًا التشويه في عالمنا العربي، مثل علم الاجتماع السياسي وعلم النفس السياسي وعلم النفس الاجتماعي وعلم الأنثروبولوجيا.

إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الوقوف على أسس ومحركات وضوابط حركة الشعوب والجماهير وتفاعلاتها، في عالم تتداخل فيه الأفكار والاتجاهات والتيارات، وتقف بعض النظم السياسية خلف فرضها فرضًا على حساب قيم شعوبنا وهوياتها وعاداتها وتقاليدها، بما يهدد أهم ركائز بقاء واستمرار واستقرار الدول العربية، التي لا تحتاج من الأساس إلى مزيد من الانشقاقات والانقسامات والأزمات والصراعات سواء الداخلية أو البينية التي تم العمل على ترسيخها منذ حصول هذه الدول على استقلالها من الاحتلال الأجنبي بصوره التقليدية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

بطولة قطر وحماية الهوية

ومن هنا، يمكن القول إن إحدى أهم النتائج الكبرى التي تحققت خلال فترة تنظيم بطولة كأس العالم في قطر 2022، وخلال شهر واحد فقط، هو عمر البطولة الفعلي، إعطاء مزيد من الأمل في إمكانية الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية متى توافرت الإرادة الحقيقية، والإدارة الاحترافية المؤسسية، حتى لو تم ذلك من خلال مسابقات وفعاليات رياضية، ويبقى الرهان الحقيقي على قدرتنا على استثمار الحدث وما ترتب عليه من نتائج ومخرجات.