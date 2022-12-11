الصين إلى صفر كوفيد.. “مجبر أخاك”!

منحت وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين، الرئيس الحالي شي جين بينغ طوق نجاة، للخروج من أزمة “صفر كوفيد” التي تراجع عن التمسك بها، هربا من فقد ماء وجهه أمام ملايين الغاضبين في أنحاء البلاد.

اعتبر (شي) جيانغ “رمزا وطنيا، كرس حياته لخدمة بلاده، من أجل الاستقلال الوطني وتحرير الشعب وتحقيق سعادته والازدهار”. وضع شي الدولة في حالة حداد، وأمر بنقل جثمان المتوفى (96 عاما) في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من شنغهاي، لتجري مراسم وداعه، الثلاثاء الماضي، بقاعة الشعب الكبرى وسط بيجين، حيث نُكست الأعلام، وساد الصمت مؤسسات الدولة 3 دقائق، وقذفت المدفعية 100 طلقة.

نُقل التأبين على الهواء مباشرة، وأُعطِيت الأوامر للإعلام بالتركيز على دور جيانغ في “إخماد اضطرابات سياسية خطيرة”. أثارت كلمات الإعلاميين حفيظة المتظاهرين، وذكّرتهم بما كانت عليه البلاد عشية تولي جيانغ السلطة عام 1992، عقب تقاعد الزعيم دينغ شياو بينغ، ومعاناة الحزب الحاكم من انقسامات واضطرابات سياسية بعد مذبحة تيانانمين في 4 يوليو/تموز 1989، التي راح ضحيتها آلاف المتظاهرين الداعين إلى الديمقراطية والإصلاح.

أتى جيانغ باستدعاء من دينغ ليكون بجواره، تاركا أمانة الحزب الشيوعي بشنغهاي في فترة انقسام حزبي. اختاره دينغ ليحل محل الأمين العام للحزب تشاو زيانغ، الذي وُضِع تحت الإقامة الجبرية، لتعاطفه مع مطالب المتظاهرين عقب المذبحة، حتى وفاته عام 2005.

زعيم الصدفة

ارتضى الشيوعيون جيانغ رئيسا انتقاليا، ونظر إليه الشيوعيون على أنه أرستقراطي، عملت عائلته في خدمة المحتل الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية، وشكك آخرون في علاقته بالمخابرات الروسية، وزادت حدتها بعد أن وافق على تعديل اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي، منحته مليون كيلومتر مربع على الحدود بين البلدين.

مثّل جيانغ نخبة التكنوقراط (مهندسو شنغهاي) التي أدارت شؤون الدولة منذ وصوله إلى السلطة، وصعدت من بعده الرئيس السابق هو جنتاو وأعضاء المكتب السياسي من حوله. لم ينس “شي” دور جيانغ شخصيا في الدفع به عام 2007 ليكون نائبا للرئيس، وعام 2012 لقيادة الدولة والحزب والجيش.

يبقى الرابط المشترك بين الرئيسين الراحل والحالي هو الأهم، الذي دفع “شي” أن يحتفى بزعيمه، بعد أسابيع من توجيه إهانة صريحة إلى الرئيس السابق هو جينتاو، عندما أمر حارسه الخاص بأن يحمله قسرا خارج الجلسة الختامية للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

صاغ جيانغ مصطلح “الاستقرار قبل كل شيء” لقمع المعارضين السياسيين والأقليات الدينية والعرقية. يؤمن الرئيسان بمقولة زعيمهم الأكبر ماو تسي دونغ “شرارة واحدة يمكن أن تشعل الحرائق في البراري”. هذا الإيمان لم يدفعهما إلى وأد مستصغر الشرر، وإنما هندسة “دولة الاستبداد والقمع”.

عندما أشرف جيانغ على مذبحة تيانامين، لم يكن الحزبيون يتوقعون أن يكون هذا العضو حديث العهد بالشيوعية من غير “الأعضاء الحمر” يعيش أياما دون حماية تحت ظلال دينغ شياو بينغ، ولكن المهندس الذي تعلم في إنجلترا وروسيا، ويجيد الغناء والعزف، ومغازلة الغرب، استطاع أن يكرس لنظام قمعي بامتياز، دون أن يخسر من حوله.

حزام الصين العظيم

أسس مهندس مجزرة تيانامين، لدولة الاستبداد الرقمي، فأنشأ “الحزام الناري العظيم” عام 1998، لمنع وصول الإنترنت العالمي إلى الشعب، دون تحكم مباشر من السلطة، وتنقية كل ما يُكتب عن القادة والسلطة قبل أن يطلع عليها الناس. كان أول من لاحق جماعة فالون غونغ وقتل منها الآلاف عام 1999، ووضعهم أضعافهم في السجون، بعد أن شعر بالفزع من قدرتهم على جذب ملايين المواطنين منهم ضباط احتياط، وتحدي سلطة الشيوعيين. أعطى الجيش ميزانية مفتوحة، تصل إلى 12% من إجمالي الناتج القومي، بينما أوقف 40 مليون وظيفة عامة، وخصخص المساكن الحكومية، متجاهلا الطفرة الهائلة بأسعار المباني والسكن. حكم على الناشطين الذين حاولوا تشكيل حزب ديمقراطي معارض للحزب الشيوعي بالسجن 12 عاما، بتهمة التخريب، ونحت تهمة “أعداء الدولة والشعب” ليستخدمها (شي) مع المعارضين، بعد أن كانت التهمة الثابتة للمعارضين منذ عهد (ماو) قاصرة على “العداء للشيوعية والحزب”.

أنشأ لجنة عسكرية تحكم من خلال أفراد جيش التحرير الشعبي، وتعدادهم 2.3 مليون حزبي، تناظر الثقل السياسي لمؤسسات الدولة والحزب، تدير المحاكم والأمن العام والشرطة العسكرية، والأمن القومي والإعلام، ووحدات الجيش والوزارات والمقاطعات والشركات، وأموال الدولة بالشركات العامة، أو امتلاك أغلبية أسهم الشركات الخاصة، التي يراها الحزب داعمة للنظام في السيطرة على الأموال والأفراد والتكنولوجيا.

يتحكم الحزب الشيوعي في الجماهير عبر مسارين حددهما الزعيم ماو بـ”السلاح والقلم”، وأضاف إليهما “السكين” ليتمكن القادة من اجتثاث الخصوم إذا لم يستجيبوا “للبروباغاندا” عبر أقلام السلطة أو لا يخشون الجيش والشرطة. عزز جيانغ قبضته بسطوة المال وغواية النساء، فأسس إمبراطورية فساد واسعة تديرها عائلته وأصول تقدّر بـ500 مليار دولار، لم يستطع (شي) مواجهتها.

رؤية ساخرة

رأيت جيانغ يضحك في مقابلة مع (Mike Walace) مذيع برنامج 60 دقيقة، بقناة CBS الأمريكية، عام 2000، عندما قال بوجهه “إنك آخر الزعماء الديكتاتوريين الذي يقود نظاما قمعيا لدولة عريقة”، فلم يخجل أن يقول: الناس لا تريد الديمقراطية على النهج الغربي، لأنها “تسعى للاستقرار والرخاء”. تمكن جيانغ من تحقيق معجزة اقتصادية، أحالت الصين إلى دولة صناعية عملاقة، ارتفع إجمالي ناتجها القومي 7 مرات خلال حكمه 23 عاما.

خلال السنوات العشر الماضية، وجد (شي) نفسه في المعسكر الذي ينتمي إليه جيانغ، فأمسك بالعصا نفسها، ليضرب بها الخصوم. الناس في رأيه تبحث عن الطعام وفرص العمل، والاستقرار المعزز بقبضة أمنية غليظة لتحقيق “الرخاء المشترك”. جاءت “صفر كوفيد”، ليجد الناس أنفسهم أسرى سياسات قمعية، عطلت أعمالهم وحرمتهم من الحرية والحياة الطبيعية لمدة 3 سنوات، فثاروا ضد “حقبة الصمت” لتدخل الصين منعطفا جديدا، يتظاهر فيه الناس سعيا للحرية قبل الطعام، وللحياة قبل الموت.