هؤلاء سبقوا شامبليون في فك رموز الهيروغليفية؟

“التاريخ يكتبه المنتصرون”، صدق رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل حينما قالها، ولعله حينئذ كان يعرف حجم التزوير والعبث الذي مارسه هو وأمثاله المنتصرون في هذا التاريخ، وكيف أنهم نجحوا في تحويل أكاذيب بينة إلى حقائق راسخة لا تشوبها شائبة، حتى صدقها المهزوم نفسه من فرط تكرارها.

هناك أكذوبة شهيرة من هذا النوع، ترسخت في الأذهان حتى استحال تكذيبها، رغم وجود العديد من الأدلة التي تدعم ذلك. إنها تتعلق بمن استطاع فكّ رموز اللغة الهيروغليفلية.

حجر رشيد

فقد اقترن اسم حجر رشيد وفك الرموز التي كانت محفورة عليه بجهود العالم الفرنسي جان فرنسوا شامبليون عام 1822م، وهو الإنجاز الذي مهد الطريق للتعرف جليا على اللغة الهيروغليفية وحروفها، وهي معلومة لا تزال تدرس للنشء حتى الآن في المناهج المدرسية المصرية، رغم أن العديد من العلماء المسلمين خاصة الكيميائيين منهم أمثال جابر بن حيان وذي النون المصري وابن وحشية النبطي وغيرهم كانوا قد سبقوا العالم الفرنسي إلى فك رموز تلك اللغة بأكثر من 800 سنة، وجاء محور اهتمامهم بها لاعتقادهم أنها تحوي معلومات مهمة عن الكيمياء.

وترك هؤلاء الكثير من المخطوطات والكتب منها كتاب “شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام”، وهو الكتاب الذي حققه الباحث جمال جمعة، وتُرجم إلى عدة لغات، وهو متاح للقراءة والاقتناء عبر المنصات الرقمية، حيث تناول فيه أبو بكر بن وحشية النبطي الكيميائي واللغوي العراقي الذائع الصيت في القرن العاشر الميلادي 89 لغة بالشرح والتفصيل وجاءت من ضمنها اللغة الهيروغليفية.

وكان مستشرق نمساوي يدعى جوزيف هامر قد قام بترجمة هذا الكتاب ونشره في لندن عام 1806م تحت عنوان “الأبجدية القديمة والشخصيات الهيروغليفية”، وذلك قبل إعلان شامبليون اكتشافه.

كما سبقه الكيميائي جابر بن حيان في القرن السابع الميلادي، بنشره الكثير من معاني رموز وحروف تلك اللغة ضمن كتابه “الحاصل في علم الميزان”، ثم كتاب عبد السلام المقدسي “حل الرموز ومفاتيح الكنوز” في القرن السادس الهجري، وكذلك تأكيد “أيوب بن مسلمة” المقرب من الخليفة المأمون في مخطوطة له، أنه تمكن من قراءة النقوش المصرية القديمة.

وقد تلاه “ثوبان بن إبراهيم” أو “ذو النون المصري”، وهو عالم مصري من مركز اخميم بمحافظة سوهاج كان علما بين علماء زمانه في الكيمياء واللغة خاصة الهيروغليفية، وله كتاب باسم “حل الرموز وبرء الأرقام في كشف أصول اللغات والأقلام” يكشف فيه تفاصيل دفائن تلك اللغة.

وضمّن الكيميائي العراقي أبو القاسم العراقي عام 1506م كتابه الأقاليم السبعة جدولًا لترجمات الحروف البرباوية (أي الهيروغلفية)، وكذلك ابن الدريهم في كتابه “مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز”، وابن إسحاق الكندي في كتابه “رسالة الكندي في استخراج المعمى”.

وجل هذه الكتب والمخطوطات محققة ويمكن الاطلاع عليها في المكتبات التاريخية العراقية والسورية، فضلا عن المكتبات الإلكترونية.

أسباب منطقية

ولا يقتصر الأمر على الوثائق والكتب، بل هناك أسباب أخرى أكثر منطقية تجعلنا نصدق أن العلماء العرب والمصريين كانوا أسبق في حل طلاسم الهيروغليفية، منها أن العرب حينما فتحوا مصر كانت هذه اللغة لا تزال حية في الألسنة وإن شوهتها لغات الرومان واليونان وغيرهم ممن احتلوا مصر عدة قرون، لكنها لم تنقرض.

كما أن مصر لم تكن طوال العصور السحيقة بمعزل عن جيرانها العرب، فالتواصل بينهم كان مستمرا سواء لأغراض التجارة أو تحصيل العلوم أو حتى الحرب والاستعدادات العسكرية، وبالتالي فلابد من أنهم كانوا قد تبادلوا فهم اللغتين العربية والهيروغليفية وتحدثوا بها.

كما أن حقائق التاريخ تؤكد استقرار القبائل العربية الكنعانية في دلتا مصر مدة طويلة في العصور الفرعونية، ويعتقد بعض المؤرخين أن مصطلح الهكسوس هو في الأصل الاسم الذي أطلقه المصريون على الكنعانيين عندما حكموا مصر.

بل إن آثار تلك اللغة باقية إلى اليوم، فالطقوس والصلوات في الكنائس المصرية لا يزال بعضها حتى الآن يستخدم لغات قديمة كالهيروغليفية والسريانية والآرامية والرومانية، فضلا عن أن هناك مفردات هيروغليفية قليلة لا تزال متداولة في الشارع المصري، مثل كاني وماني، والسح الدح امبو، وغيرها.

والأهم أن إنكار ذلك سيعني حرفيا أنه لم يبق من سلالة الفراعنة أو المصريين القدماء الذين يطلق عليهم “الأقباط” أحد في مصر، لا مسلم ولا مسيحي، وأن سكان مصر هم مزيج من العرب والرومان واليونان والبطالمة والأحباش والنوبة وغيرهم إلا المصريين وهو في الواقع قول غير منطقي إطلاقًا.

فالمنطقي أن المصريين القدماء كانوا موجودين في المجتمع بعد الإسلام ودخل جلهم في الدين الجديد، وامتزجوا باللغة العربية وتناسلوا مع القبائل العربية فصاروا عربًا.

كل ذلك يعني أننا لم نكن بحاجة إطلاقًا إلى أن يعبر الفرنسي جاك شامليون البحار لكي يعلمنا حقيقة الحروف الهيروغليفية.

……

المؤسف أن حجر رشيد نفسه الذي تدور حوله كل تلك المعركة التاريخية، والذي تمر مئتا عام على فك رموزه هذه الأيام، استولت عليه بريطانيا وحبسته في المتحف البريطاني بلندن، ضمن مجموعة نادرة من الآثار المصرية، ولم تُبذَل أيّ جهود حقيقية لاستعادته.

زوّروا التاريخ وسرقوا الحجر.