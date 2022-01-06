بعد الزيادات القياسية العام الماضي.. توقعات بانخفاض أسعار القمح والذرة والغاز والمعادن بالعام الحالي

شهد العام الماضي زيادات قياسية في أسعار العديد من السلع عالميا، حيث سجلت متوسطات أسعار ثمانية سلع أرقاما تاريخية لم تحدث من قبل، وهي الذهب والنحاس والقصدير والغاز الطبيعي بأروبا، والفحم الأسترالي وزيت فول الصويا واللحم البقري والقمح اللين.

كما سجل مؤشر أسعار الغاز الطبيعي، الذي يشير إلى متوسطات الزيادة بأسعار الغاز الأوربي والأمريكي والمسال باليابان رقما لم يحدث منذ 14 عاما، وسجل سماد اليوريا والألومنيوم وفحم جنوب أفريقيا أسعارا لم تحدث منذ 13 عاما، كما سجلت أسعار الحديد الخام والنيكل والقهوة العربية وغاز الولايات المتحدة ومؤشر القطن أرقاما لم تحدث خلال السنوات العشر الأخيرة.

وهكذا بيّنت المقارنة بين أسعار السلع في العام الماضي وأسعارها في العام السابق له، أن الأسعار التي شهدت ارتفاعا بنسب قياسية العام الماضي بلغت نسبة نموها 398% للغاز الطبيعي بأوربا و188% لمؤشر أسعار الغاز الطبيعي، و127% للفحم الأسترالي و111 % لسماد اليوريا، و103% لسماد السوبر فوسفات الثلاثي و89% للقصدير، و85% لزيت فول الصويا و82% لفحم جنوب أفريقيا، و67% لمتوسط أسعار النفط الذي يعبر عن متوسط أسعار نفط برنت ودبي والأمريكي.

وتمثلت أسباب الطفرة السعرية في عودة الحيوية إلى غالبية الأنشطة الاقتصادية بعد ما شهده العام الأسبق من إغلاق خلال ذروة ظهور فيروس كورونا، وارتفاع الطلب الذي لم يجد استجابة كاملة في ظل تعثر عمليات الإمداد خاصة من الصين التي تحولت إلى ما يشبه المصنع العالمي ومن البلدان المنتجة للرقائق الإلكترونية.

انتقال أثر ارتفاع الأسعار سلعيا

وقد أثر ارتفاع أسعار النقل البحري -الذي تعتمد عليه التجارة الدولية أكثر من غيره- ونقص الحاويات ونقص الرقائق الإلكترونية، في العديد من الصناعات مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية.

وهناك أيضا تأثير ارتفاع أسعار سلع في سلع أخرى، مثل تأثير ارتفاع أسعار الذرة في أسعار اللحوم بعد زيادة سعر الأعلاف، وتأثير زيادة سعر القمح في زيادة أسعار المخبوزات والمكرونة، وتأثير زيادة أسعار النفط في أسعار النقل والمواصلات وهكذا.

وفي المقابل انخفضت أسعار عدد من السلع العام الماضي بالمقارنة بأسعارها عام 2020، رغم ما شهده من ذروة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ومنها الأرز التايلندي بتراجع 8% والفول السوداني، وزيت النخيل والموز الأمريكي بتراجع 1%، وخشب الجذوع الماليزي بتراجع 3% والخشب الرقائقي بتراجع 3%، وسماد كلوريد البوتاسيوم بتراجع 3.5% وشاي كولومبو بتراجع 8% وفول الصويا، والتبغ الأمريكي بتراجع 5% الذي حقق انخفاضا لم يحدث منذ 13 عاما.

وهكذا نجد ارتفاعا شاملا خلال العام الماضي لأسعار أنواع الطاقة من نفط وغاز وفحم، ولأسعار المعادن من حديد ونحاس وألومنيوم ورصاص ونيكل وقصدير وزنك وذهب وفضة، وأنواع السكر والمطاط، وأنوع اللحوم.

لكننا نجد تفاوتًا في اتجاه أسعار الشاي حيث زاد شاي كولكاتكا ومومباسا في حين انخفض شاي كولومبو، وكذلك في أسعار الخشب حيث زادت أنواع وانخفضت أخرى بنسب تغير محدودة، وفي السماد الذي حدثت زيادة في أغلبه في حين انفرد كلوريد البوتاسيوم بالانخفاض، وانخفض الأرز التايلندي في حين زاد الأرز الفيتنامي، وزاد الموز الأوربي في حين انخفض الموز الأمريكي لكن بنسب طفيفة لكل منهما.

أعلى سعر للنفط خلال 7 سنوات

وخلال العام الماضي شهد متوسط سعر النفط ارتفاعًا لم يحدث منذ سبع سنوات، ليسجل 69 دولارا للبرميل مقابل 41 دولارا عام ظهور كورونا الذي انخفض خلاله الطلب. وشهدت أسعار النفط خلال شهور العام ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى ثم انخفضت في الشهر الرابع، وتكرر ذلك المنوال في باقي العام، فكانت الأسعار ترتفع ثلاثة أشهر ثم تنخفض في الشهر الموالي.

فقد زادت من الشهر الخامس إلى السابع من العام لتنخفض في الثامن، ثم ترتفع من التاسع إلى الحادي عشر لتنخفض في الشهر الأخير، بعد استخدام عدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة جانبا من الاحتياطي الإستراتيجي لديها، وظهور أوميكرون بتداعياته السلبية وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، ومطالبة الرئيس الأمريكي مجموعة أوبك بلس بزيادة الإنتاج، وهو ما استجابت له بقرار زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا بدءًا من فبراير المقبل.

وتشير زيادة أسعار النفط إلى أن العوامل الاقتصادية ليست وحدها المسؤولة عن الزيادة، حيث كان من الممكن في حالة سماح الولايات المتحدة للدول بشراء النفط الإيراني والفنزويلي زيادة العرض، وهو ما تكرر مع روسيا حين قلّلت صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوربا ردًّا على المقاطعة الأوربية لها منذ احتلالها منطقة القرم، فزاد ذلك التقليل أسعار الغاز، وهو ما أعطى فرصة بزيادة صادرات الغاز المُسال الأمريكي إلى أوربا.

حيث ظلت أسعار الغاز الطبيعي في أوربا متجهة إلى الصعود منذ شهر أبريل الماضي، بعد أن وصل إلى أقل 7 دولارات لمليون وحدة حرارية بريطانية خلال شهري فبراير ومارس، واستمر الارتفاع حتى ديسمبر دون انقطاع سوى ما وقع في شهر نوفمبر، ليصل السعر إلى أكثر من 38 دولارا لمليون وحدة حرارية بريطانية وهو سعر غير مسبوق.

وتظل الأنظار مترقبة لمسار أسعار السلع خلال العام الحالي، خاصة بعد توقع العديد من الخبراء استمرار موجة التضخم العالمي هذا العام. وبينما توقع البنك الدولي استمرار ارتفاع متوسط سعر النفط إلى 74 دولارا للبرميل، توقع صندوق النقد الدولي انخفاضه إلى 64.5 دولارا.

أسعار الشحن تتخطى الانخفاضات السعرية

وتوقع البنك الدولي في تقرير له في أكتوبر الماضي انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوربا والولايات المتحدة، والغاز المُسال في اليابان العام الحالي، وانخفاض سعر الفحم الأسترالي، وتراجع أسعار الحبوب من قمح وذرة وأرز، وانخفاض أسعار المعادن الأساسية ما عدا الألومنيوم الذي توقع استمراره في الارتفاع، وكذلك انخفاض سعر الذهب والفضة ولكن بنسب طفيفة.

كما توقع ارتفاع أسعار زيت فول الصويا واللحم البقري ولحم الدواجن والكاكاو والقطن، وارتفاع أسعار ثلاثة أنواع من السماد هي ثنائي فوسفات الأمونيوم وصخور الفوسفات وكلوريد البوتاسيوم، وانخفاض نوعين منها هما سوبر الفوسفات الثلاثي واليوريا الأوربي.

ونظرًا للعجز الغذائي بالمنطقة العربية وبالعديد من المواد الخام والسلع الوسيطة، والسلع الاستثمارية والسيارات والأجهزة المنزلية، فإن أسعار السلع المرتفعة عالميا تنتقل تلقائيا إلى الأسواق العربية، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الشحن البحري، الذي يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من الاستفادة من انخفاض أسعار بعض السلع عالميا.