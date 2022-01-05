ماسبيرو.. احتجاج له ما بعده

لم يكن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل بالقاهرة مجرد مبنى يتطلع اليه كل دارسي الإعلام والسياسة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، بل كان قيمة وقامة شامخة، وحلما لكل إعلامي عربي، ولكل فنان ومثقف ومبدع.

عندما تأملت المبنى في صيف عام 1988وكنت حينها بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة القاهرة أحسست برهبة كبيرة عند دخوله.

وقفت كثيرا أتأمل التاريخ والأسماء والشخصيات، إذ كانت الإذاعة المصرية لا تزال تملأ سماء الدول العربية والأفريقية بموجاتها المتوسطة والقصيرة.

ومع إنشاء القنوات الإقليمية، وفد الإعلاميون الرواد من الإمارات والكويت وليبيا والعراق وسوريا للتدريب استعدادا لإنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية.

بدخول المبنى العريق صاحب التاريخ، تفتح لي ولزملائي عالم باهر من الحكايات الأسطورية، حينها كان لكل شبكة إذاعية ومحطة تلفزيونية استراتيجية وخطة وهدف ورسالة لجمهور محدد.

أما قطاع الإنتاج -الذي كان يقدم الدراما لمصر وأمتها العربية- فكان العالم الساحر، خمسة استوديوهات لا تنام إذ تنتج دراما عربية متفردة القيمة والرسالة، حينها كان القطاع يقدّم ملاحم دينية وثقافية واجتماعية وسياسية، وتنتظر المحطات التلفزيونية العربية إنتاج ماسبيرو، لترسم خريطة الإرسال لديها رغم وجود إنتاج عربي خاصة في دولة الإمارات، إلا أنها كانت تعتمد على مبدعي مصر قلب الأمة العربية ومحور الشرق، ما مثّل قوتها الناعمة، ولا يزال التاريخ يحمل بعضا من تلك الملامح في صوت أم كلثوم أو في أصوات أخرى غنائية ودرامية.

تلك كانت الصورة الذهنية عندما كنا نسير داخل بهو ماسبيرو، الذي يمتلئ اليوم بعامليه احتجاجا على سلب حقوقهم طوال ثماني سنوات مضت، فماذا حدث حتى نصل إلى هذه الصورة القاتمة؟

كنت أظن أن هناك صورا أكثر قتامة من الحقوق المادية التي قال عنها وزير المالية إنها تصل إلى ماسبيرو شهريا لعدد موظفين يبلغ ضعف العدد الحالي، في حين أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا) أنه يستخدمها في تطوير برامج ماسبيرو حسب ادعائه.

هذا التطوير الذي كان بداية كل الصور التي أضفت عتمة وظلاما على ماسبيرو، وتركت مبنى كان مبهجا كالح اللون رمادي الطبع والصورة، فكيف كانت البدايات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه؟

صفوت الشريف.. وإعلام الريادة!

دخل ضابط المخابرات صفوت الشريف مبني ماسبيرو رئيسا للاتحاد، وفي عام 1982 أصبح وزيرا للإعلام ليستمر حتى 2004، وأطلق خلالها شعار إعلام الريادة، وكان يرى ذلك في إنشاء المزيد من القنوات والأبنية.

ورغم أنه نفذ سياسته عبر كوادر إعلامية متميزة، إلا أنها كانت في إطار منظومته التي تفتقد الحرية (لا أخفيكم أنها أفضل مئات المرات من الوضع الحالي) عبر سياسة القيادة تحت السيطرة والإعلام تحت السيطرة، فجاءت الريادة كمّا فقط.

في عام 1995، هدمت قناة الجزيرة بانطلاقها منظومة الكمّ التي تبناها الشريف إذ جاءت بالنظرية الناجحة إعلاميا: الحرية والتعدد بالاعتماد على الإبداع الإعلامي، وليس الولاء والتقرب إلى الرؤساء والقيادات.

أما أخطر ما قام به الشريف فكان فتح الباب أمام عصر الموظفين، خاصة أقرباء أعضاء مجلسَي الشعب والشورى وموظفيهما، فجاء الإعلاميون أقرب إلى الموظفين.

ومع اتساع القنوات وظهور القنوات الفضائية العربية، رحل المبدعون الذين لا يجيدون التزلف والتقرب من القيادات، فكانت تلك البدايات المؤدية إلى النهاية: كمّ كبير من القنوات، وزيادة في توظيف أشخاص من دون مؤهلات سوى الولاء وعلاقات قرابة، ونزوح مبدعين.

تطوير لجنة السياسات ومجموعة جمال مبارك

جاء أنس الفقي وزيرا للإعلام يحمل أجندة لجنة السياسات في الشكل التلفزيوني، والاعتماد على مجموعة جمال مبارك من الصحفيين، وكانت الفكرة المسيطرة برامج التوك شو، واعتماد كل قناة على برنامج رئيسي، و(البراند) الإعلامي، وبرامج (الفورمات) المستوردة. ورأى الوزير أنه لا داعي لكل هذه القنوات والبرامج، التي كانت -رغم كل مآسي المرحلة السابقة- ذات رسالة وخطة ومضمون تنموي.

وبدأنا مرحلة البرنامج الضخم (التوك شو)، وكذلك مرحلة المنتج المنفذ في الدراما التلفزيونية، فأُغلِق قطاع الإنتاج الدرامي، ثم شركة صوت القاهرة، وفي المرحلة الأخيرة تلاشى إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي، ثم كان اعتماد ماسبيرو على الصحفيين والمخرجين والمذيعين من الخارج، ليُفاجَأ الفقي بتظاهرات من أبناء ماسبيرو لمدة ثلاثة أيام في مارس/آذار 2009.

وكانت إفاقة مؤقتة لماسبيرو، واستطاع الفقي بذكاء أن يمتصها، وخرجنا منها بتوازن قليل لبعض القنوات، وبعض الإنتاج الدرامي لقطاع الإنتاج كمُسكّن، لكن أهم ما كسبناه كان قانون إنشاء نقابة الإذاعيين (هكذا كان اسم النقابة) قبل أن تتحول إلى نقابة الإعلاميين بعد ذلك.

أهمل الفقي ماسبيرو وأبناءه، اعتمادا على الخارج في كل شيء، بدأ من برامج الفورمات المستوردة، إلى المذيعين الصحفيين والممثلين والمطربين، نهاية بالدراما في الشركات الخاصة، وأهمل التدريب للكوادر ما دام المنتج يأتي من الخارج ويقوم به مَن هم تحت السيطرة.

ورغم أن الحال كان أفضل قليلا من الآن، فقد جاءت المظاهرة التي صدمت الفقي وأجبرته على النزول إلى الشارع واعتماد قانون النقابة -الذي قال سلفه الشريف “إنه على جثته أن يعتمده”- وبعض الامتيازات المالية.

جاء الفقي إلى ماسبيرو بفريقه الخاص وبمنظوره الخاص، كانت سنوات وزارته حركة شعبية وسياسية سمحت بهامش ضئيل للحرية، ولكن تحت السيطرة، حتى جاءت ثورة يناير لتهدم بناء كان هشّا، ولكن بقي في ماسبيرو دولة موظفي الشريف وقياداته أبناء السلطة.

يناير.. نهار قصير في ليل طويل

عدنا من ميدان الثورة إلى مبنى ماسبيرو نهار الثاني عشر من فبراير/شباط 2011، نطارد قيادات ما قبل يناير، وبعد ثلاثة أيام كان أطول اعتصام شهده ماسبيرو (39 يوما) كان هذا البهو ذاته يمتلئ بقياديين ثوريين من أبناء ماسبيرو، تغيرت معظم القيادات لكنها ظلت من أبناء الشريف، وخرج كل رفاق الفقي مع خروج رجال مبارك من السلطة، واكتسب ماسبيرو وأبناؤه بعض المكاسب التي استمرت خلال عام حكم الإخوان المسلمين.

جاء الحكم الحالي وفي يقينه أن ماسبيرو عبء على نظامه، وللمرة الأولى منذ إنشائه لا يتحدث رئيس في تلفزيون الدولة، وعلى مدى سبع سنوات لم يدخل فيها المبنى ولم يُدلِ بحديث لإحدى قنواته، وتم تفريغ قانون نقابة الإعلاميين من مضمونه بموافقة بعض إعلاميي التوظيف الشريفي (نسبة إلى الشريف)، ثم تفريغ قانون الهيئة من كل مواد الحماية للإعلاميين والمبنى، ومَن اعترض أُقيل من منصبه، ثم جاءت قيادات تفتقد أي مؤهلات وأصبح لزاما الصمت والسمع والطاعة!

سبع سنوات عجاف: لا برنامج تلفزيونيا، لا حرية، لا صوت معارضا، لا مسلسلات تلفزيونية. بجانب وأد مشروعات (مثل مسرح ماسبيرو إذ كنت صاحب فكرته ومعي مجموعة من المبدعين المسرحيين والتلفزيونين)، إهمال في كل شيء حتي الحقوق المادية، لا ترقيات لا علاوات، لا قيادات جديدة، لا مكافآت نهاية خدمة، هكذا بدأت الحكاية بفقدان الحرية للفكر والإبداع، وانتهت إلى الحقوق المادية، وتحويل مستحقات العاملين إلى مكافآت كبري، والصرف على برامج لا تجذب مشاهدين، لأنها تفتقد التعبير عنهم والتعدد والحرية، فكان أن ثار ماسبيرو مرة ثالثة.

ثلاث مرات ثار فيها أبناء ماسبيرو، وفي كل مرة كان لها ما بعدها.. فهل تكون لثورتهم الثالثة ما بعدها؟ ربما.