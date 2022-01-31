احترس من “هبة” وأخواتها!

“هبة” اسم أتخيله دائمًا لفتاة جميلة تمتلئ نشاطًا وحياة، كعهدي بمن رأيتهم من صديقاتي اللاتي يسمّين بذلك الاسم الجميل. أغرب شيء يمر في مخيلتي أن أرى هبة اسمًا لعاصفة، هل تتخيل ذلك عزيزي القارئ؟!

كنت فقط قبلها أعرف “كاترينا”، ذلك الإعصار البحري الرهيب، الذي كان أكثر من الأعاصير دموية وضررًا، وأشدّ من كل الأعاصير المدارية في المحيط الأطلسي خلال موسم الأعاصير الذي ضرب الولايات المُتحدة الأمريكية عام 2005، ويعتبر أحد أعنف خمسة أعاصير في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، كما يذكر العالم إعصار تسونامي الرهيب عام 2004 الذي كان أسوأ الكوارث الطبيعية دمارًا في التاريخ؛ إذ أسفر عن مصرع عدد كبير من الأشخاص حين ضربت موجات هائلة وصل ارتفاعها إلى 9 أمتار أو أكثر سواحل إندونيسيا وسيرلانكا والهند وجزر المالديف وتايلند وماليزيا وبورما..

وتسببت هذه الكارثة فضلًا عن الخسائر البشرية في كارثة أخرى في النظام البيئي، من خلال التلوث بالمواد الكيماوية، وزوال مساحات من الشعب المرجانية في المنطقة كانت قاعدة هامة للجذب السياحي، وغيرها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية..

السبب الرئيسي الذي أدى إلى وقوع كارثة تسونامي هو حدوث زلزال تحت سطح البحر مقابل سواحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا حيث وصلت قوة هذا الزلزال إلى 9.1 درجات على مقياس ريختر مما تسبب في سلسلة موجات تسونامي هائلة.

العاصفة “هبة”

وفي الأيام القليلة الماضية، أطل علينا خبراء الأرصاد بخبر اقتراب العاصفة “هبة” القادمة من لبنان، وقد أتت العاصفة بموجة صقيع غير محتملة وكان سببها وجود منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوربا مصحوبًا بموجة رياح باردة وجافة، وهو ما يزيد الإحساس بالصقيع.

لكن التسمية الجديدة للعاصفة أثارت تساؤلًا قديمًا عندي عن سبب هذه التسميات؛ فلماذا تسمّى أغلب العواصف بأسماء مؤنثة، وعلى أي أساس تكون التسمية؟

الأعاصير في الماضي لم تكن لها آلية معينة في تسميتها؛ إذ كانت تسمّى باسم أحد القديسين مثل إعصار “سانت بول” وإعصار “سانت لويس” وإعصار “سانتا ماريا”، أو بتاريخ السنة التي حدث فيها الإعصار مثل إعصار عام 1898 الذي ضرب الولايات المتحدة، أو حسب المكان الذي تشكل فيه الإعصار أو المنطقة الرئيسية التي اجتاحها مثل إعصار ميامي الكبير عام 1926، وإعصار جالفستون المعروف باسم العاصفة الكبرى لعام 1900 الذي دمّر المدينة التي تحمل الاسم نفسه، أو إعصار نيو إنغلاند الذي كانت قوته ساحقة.

الإعصار في اللغة الإنجليزية

وقد بدأت تسمية العواصف (الأعاصير المدارية) قبل سنوات عديدة بأسماء قصيرة ومميزة ليتمكن خبراء الأرصاد الجوية من التعرف عليها وتتبعها عبر المحيطات لتجنب الالتباس والخلط الذي قد يقعوا فيه، وخصوصًا في المناطق التي تكثر فيها الأعاصير المدارية، على اعتبار أن تذكُّر الأسماء سيكون أسهل كثيرًا مقارنةً بالأرقام والمصطلحات الفنية.

أما عن سبب تسمية الأعاصير بأسماء مؤنثة، فثمة اتجاه يقول إن كلمة إعصار في اللغة الإنجليزية (Hurricane) مؤنثة، مما جعل السياق اللغوي يحتم وضع “أسماء مؤنثة” لجميع الأعاصير المتوقعة.

كما يعلق خبراء الأرصاد الجوية على تسمية بعض الأعاصير والعواصف بأسماء النساء دون الرجال بأن أسماء النساء دائما ما تكون لطيفة وخفيفة على الأذن مما يولد التفاؤل لدى البعض عند إطلاق ذلك عليها للتخفيف من حدة الإعصار في أذهانهم أو لأنها ربما تتسم بصفة التقلب التي قد تكون سمة لبعض النساء.