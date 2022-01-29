الغناء العاطفي.. حرام أم حلال؟!

الغناء من القضايا التي لا ينتهي النقاش والجدل حولها، وهو من القضايا المختلف فيها قديما وحديثا، وليست المشكلة في الخلاف الفقهي، لكن المشكلة في محاولة البعض فرض رأي واحد، ورفض ما عداه من آراء، ووصف الرأي المخالف له بأنه فسق وميوعة وقلة دين. وكانت قضية الغناء قد خفتت لفترة، بعد أن خاض الشيخ محمد الغزالي والشيخ يوسف القرضاوي معارك فكرية لسنوات مع الفريق المحرِّم، حتى أصبحت هناك أدبيات فقهية تنافح عن الرأي المُجيز له بضوابطه.

إلا أن هناك موجة من التشدد الزائد عن الحد، والمبالغ في الجهل، والمبالغ في الإنكار بشكل غير مسبوق، يجمع بين الجهل وسوء الأدب العلمي والخلقي مع المخالف في الرأي، فالغناء لن نخترع فيه رأيا جديدا غير ما دُوِّن في كتب الفقهاء والعلماء، وسيظل مختلفا فيه بين من يجيز ومن يمنع، لكن الملاحظ مؤخرا: موجة من الجهل الشديد، والتنطع الأشد، واتهام من يجيزونه في دينهم وعلمهم.

وهي موجة بدأت في السبعينيات من القرن العشرين، حينما كان الإعلام يلصق أي فقيه بفتوى قالها لم ترق للمخالفين، فالغزالي عندما يقول إنه يستمع لأم كلثوم، عند التعريف به يُختزل في قول أحدهم: الشيخ الذي يسمع الست! والقرضاوي حين قال: إنه سمع أغنية ست الحبايب يا حبيبة، فيقال عند ذكر أحدهم له: اللي بيسمع فايزة أحمد! كما اختُزل من قبل شيخ أزهري، هو الدكتور محمد سعاد جلال، في رأي ذكره في حكم شرب البيرة، فظل يُذكر في إعلام معيّن بأنه مفتي البيرة. ورغم ورود فتاوى عن صحابة وتابعين وفقهاء كبار انفردوا بها في قضايا فقهية، فإننا لم نر أحدا من مخالفيهم يُعرف بهم بأنه مفتي كذا!!

موقف الإسلام

وهنا يأتي دور العلماء والفقهاء في توعية الناس، وما راعني أن هذا التشدد بدأ يخيف بعض المشايخ من أهل التيسير والوسطية، فلا يجهر برأي مخافة الهجوم، ومن قضايا الغناء التي كنت قد ألمحت إليها في مقال لي: الغناء الرومانسي والعاطفي، وهي قضية موجودة بكثرة في تراثنا الإسلامي، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى عصور الفقهاء الكبار ومدارسهم الفقهية، لا تكاد تجد كتابا فقهيا معتمدا في مذهب من المذاهب إلا وتعرّض لقضية الغزل في النساء، وحكمه، وحكم غنائه، لكنه للأسف الجهل والخوف في آن واحد، الجهل ممن لا علم له، والخوف ممن رُزق العلم، ويخشى الإعلان به، وسوف نرى موقف الإسلام من الغناء العاطفي.

غزل في النساء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

والسيرة النبوية خير شاهد على ذلك، فنحن نرى قصيدة من أشهر قصائد العرب في الإسلام، وهي قصيدة كعب بن زهير، التي يقول في مطلعها:

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبي اليَوْمَ مَتْبُولُ … مُتيَّمٌ إثرَها لَمْ يُفْدَ مَكْبولُ

وما سُعَادُ غَدَاةَ البَيْنِ إذ رَحلوا … إلاّ أغنُّ غضِيضُ الطَّرْفِ مَكحول

هَيْفَاءُ مُقْبِلةٌ عَجْزَاءُ مُدْبِرَةٌ … لا يشتكي قِصَرٌ مِنْهَا ولَا طُولُ

تجلو عوارِضَ ذي ظَلْمٍ إذا ابتسَمَتْ … كأنّه مُنْهَلٌ بالرّاحِ مَعْلُول

إلى أن وصل غزله فيها إلى ثمانية وثلاثين بيتا، ثم بدأ يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتدحه في قصيدة شهيرة جدا.

فهل سعاد التي تغزّل فيها أمام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هنا هي أمه أو أخته أو زوجه أو إحدى محارمه؟ إنه بدأ القصيدة على عادة الشعراء العرب في افتتاح قصائدهم بالوصف أو الغزَل. ولم نر أحدا من خصومه صلى الله عليه وسلم، أو من المنافقين، يتهكم عليه ويقول: أبو سعاد، لأنه سمع قصيدة تتضمن غزَلا في امرأة!!

ودخل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- على زوجه فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأبصر في فمها عود الأراك (سواك)، فأراد أن يلاطفها ويمازحها، فأخذ السواك من فمها، ووضعه بين عينيه، وقال:

حظيتَ يا عودَ الأراكِ بثغرِها … أما خفتَ يا عودَ الأراكِ أراكَ

لو كنتَ من أهلِ القتالِ قتلتُكَ … ما فاز منّي يا سِواكُ سِواكَ

وقد يقول قائل: إن عليّا -رضي الله عنه- تغزّل في زوجه فاطمة رضي الله عنها، وهذا أمر لا يحرّمه أحد، لكن الاستشهاد هنا، بأن غزَل علي في فاطمة لم يبق مكتوما في بيته بينهما، بل خرج للناس، وروته الرواة، وتناقلته الكتب والمجالس، وهو الشاهد في كلامنا.

في مسجد الرسول ﷺ

بل مورس الأمر نفسه، وتم إنشاد شعر الغزل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يد فقهاء من التابعين، فعن عبد الجبار بن سعيد المساحقي عن أبيه قال: دخلت مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع نوفل بن مساحق، فإنه لمعتمد على يدي إذ مررنا بسعيد بن المسيب في مجلسه وحوله جلساؤه، فسلّمنا عليه فرد علينا، ثم قال لنوفل: يا أبا سعيد، مَن أشعر: صاحبنا أم صاحبكم؟

يريد: عبد الله بن قيس أو عمر بن أبي ربيعة، فقال نوفل: حين يقولان ماذا يا أبا محمد؟

قال حين يقول صاحبنا:

خليليَّ ما بالُ المطايا كأنما … نراها على الأدبارِ بالقومِ تنكِصُ

وقد قُطِعتْ أعناقُهنَّ صبابةً … فأنفسُنا مما يلاقينَ شُخّصُ

وقد أتعبَ الحادي سُراهُنَّ وانتحى … بهنَّ فما يألو عَجولٌ مُقلِّصُ

يَزِدنَ بنا قربًا فيزدادُ شوقُنا … إذا زادَ طولُ العهدِ والبعدُ ينقُصُ

ويقول صاحبك ما شئت.

فقال له نوفل: صاحبكم أشعر في الغزل، وصاحبنا أكثر أفانين شعر.

فقال سعيد: صدقت. فلما انقضى ما بينهما من ذكر الشعر، جعل سعيد يستغفر الله ويعقد بيده حتى وفى مئة، فقال البكري في حديث عن عبد الجبار: قال مسلم: فلما انصرفنا قلت لنوفل: أتراه استغفر الله من إنشاد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فقال: كلا! هو كثير الإنشاد والاستنشاد للشعر فيه. ولكن أحسب ذلك للفخر بصاحبه. بل رُويت أبيات من الغزل لسعيد بن المسيب نفسه.

وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة الذين انتهى إليهم العلم، يقول من شعر الغزل:

شققتُ القلبَ ثم ذررتُ فيهِ هواكِ فلِيمَ فالتأمَ الفطورُ

تغلغلَ حبُّ عثمةَ في فؤادي فباديهِ مع الخافي يسيرُ

تغلغلَ حيثُ لم يبلغْ شرابٌ ولا حزنٌ ولم يبلغْ سرورُ

ولم يكن هذا الفقيه يخفي شعره، بل كان إذا لقيه سعيد بن المسيب يسأله: أأنت الفقيه الشاعر؟ فيقول: لابد للمصدور من أن ينفث. فلا ينكر عليه ابن المسيب.

وهذا القاضي عبد الوهاب المالكي الفقيه المشهور، المتوفى سنة 422هـ والمدفون في قرافة مصر، فقد كتب هذا الفقيه المالكي الكبير شعرا في الغزل بلغة الفقه والقضاء، كان مما قاله:

ونائمةٍ قبّلتُها فتنبّهتْ … وقالت: تعالَوا واطلبوا اللصَّ بالحدِّ

فقلتُ لها: إني -فديتُكِ- غاصبٌ … وما حكموا في غاصبٍ بسوى الردِّ

خذيها وكُفّي عن أثيمٍ ظَلامةً … وإن أنتِ لم ترضَيْ فألفًا على العدِّ

فقالت: قصاصٌ يشهدُ العقلُ أنّه … على كبدِ الجاني ألذُّ من الشهدِ

فباتتْ يميني وهي هميانُ خصرُها … وباتتْ يساري وهي واسطةُ العقدِ

فقالت ألم تخبرْ بأنكَ زاهدٌ؟ … فقلتُ: بلى ما زلتُ أزهدُ في الزهدِ

المذاهب الفقهية والغزل والغناء العاطفي

وتناولت كتب المذاهب الفقهية حكم التغزل في النساء بالشعر، وغناء هذا الشعر، ومعظمها مالت إلى جوازه إذا كان في النساء بلا تعيين، أي بلا تحديد شخصية محددة معروفة، ومنهم من أجازه في المرأة المعروفة إذا كانت ميتة، أي أنهم يجيزون الغزل على العموم، أي في عموم المرأة، وهو ما يكون في معظم الغناء العاطفي في زماننا وغيره. فقد ناقش الفقهاء قضية: الشعر والغناء الرومانسي، ومدى جوازه، ومتى يجوز أو يحرم؟ ومن يبحث في الفقه الإسلامي في قضية (التشبب بالنساء)، أي: التغزل في النساء، سيجد تفاصيل غاية في الأهمية عن الموضوع، ومن ذلك:

المالكية والغزل

فالإمام ابن رشد المالكي في حديثه عما يجوز للحاج وما لا يجوز، حيث إن الحج يُمنع فيه الرفث والفسوق والجدال، فناقش ابن رشد لو قال الحاج شعرا يتضمن غزَلا في النساء، هل يُعد ذلك من الرفث الممنوع شرعا أم لا؟ فقال: (ولا بأس أن يُنشد اليسير منه متمثلا به، قال ابن حبيب: ما لم يكن فيه خنا وذكر النساء، وقد فعله أبو بكر وابن عباس وغيرهم، وقد أجاز جماعة من السلف أن يُنشد المحرم ما فيه التشبب بالنساء، وقال: إنما الرفث المنهي عنه ما روجعن به).

وفي بعض كتب الفقه المالكي نقرأ هذا الكلام: (وأما القصائد الصريحة في الشعر كذكر القدود والخدود والخمور والشعور فتجنبها واجب، وقيل: بالجواز إذا لم يكن فيه محذور. ففي الإحياء: وأما النسيب، وهو ‌التشبب الذي فيه وصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء فهذا فيه نظر، والصحيح لا يحرم نطقه ولا إنشاده بصوت، وعلى السامع أن لا يُنزله على امرأة معينة، وإن أنزله أنزله على من تحل له من زوجته أو جاريته، فإن أنزله على أجنبية، فهو العاصي بتنزيله وإجالته الفكر فيه.

ومَن هذا وصفه فينبغي أن يتجنب السماع رأسا، وفي المعيار أنه: سئل الشيخ الخطيب الرحال الحافظ الضابط أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي عن الشاعر: هل له رخصة في وصف الخدود والقدود والنهود؟ فأجاب: اختلف العلماء في وصف الخدود والقدود، فمن مبيح، ومن مُحرّم.

قال أبو الفرج بن الجوزي: إن الإمام أبا حامد الطوسي قال: (إن النسيب بوصف الخدود والأصداغ وحسن الخد والقامة وسائر أوصاف النساء الصحيح لا يحرم، وما قاله صحيح إذا كان فيمن يملكه الإنسان، وفي وصف النساء. وأما المذكور، ففي المعين: الظاهر التحريم، وفي غير المعين إن نوى به التفنن في الكلام، أو الشخص الجميل من حيث هو شخص لا ذكر ولا أنثى، وإن كان بلفظ الذكر، فالظاهر الجواز، ولا يخلو من الكراهة، وقد سلكه الأفاضل والأماثل، وعفو الله وراء ذلك كله، والأعمال بالنيات).

الشافعية والغزل في المرأة

وقال ابن علان الشافعي في نقاشه لإنشاد الشعر في المجسد، لو اشتمل على تغزل أو غيره: (لا يحرم التشبب إلا بامرأة أو غلام معيّن، ويمكن أن يفرق بأن الحرمة هنا جاءت من حيث المسجد فيحرم فيه ذلك مطلقا لما فيه من الفحش بخلافه خارجه، وأما ذكر صفات الخمر المقتضية مدحها فالظاهر إنما اقتضاه صريح كلامه من حرمته في المسجد، وأما خارجه فللنظر فيه مجال، والأقرب الحرمة، ومن ثمة أفتيت بحرمة مطالعة الكميت. قيل: ما طالعها أحد إلا شربها، هذا كله حيث لم يقع منه إشارة أو قرينة تعيّن المراد غير الخمر المحرمة، كما يقع لكثير من أنهم يعنون ريق المحبوب، أو فواتح الحق على عباده ونحو ذلك فحينئذ لا حرمة، وعلى هذا يُحمل ما جاء عن الصحابة، كما وقع لكعب بن زهير -رضي الله عنه- في بانت سعاد، وأنشدها بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر عليه.

فإن قلت: هذه واقعة حال يُحتمل أنه كان قبل تحريم الخمر. قلت: هذا الاحتمال بعيد فلا يسقط بمثله الأدلة الظاهرة، على أن الكلام في الخمر غير الحقيقة، فلا يرد السؤال من أصله، ثم رأيت أنه كان بعد تحريم الخمر، وعلى الشعر المذموم حُمل قوله صلى الله عليه وسلم: “من رأيتموه يُنشدُ شعرًا في المسجدِ فقولوا له فضَّ اللهُ فاكَ ثلاثَ مرّات”، رواه ابن السني، وحمله ابن بطال على ما يتشاغل به كل من بالمسجد حتى يغلب عليه).

وعند الشافعية كذلك يقولون: (إن ‌التشبيب بالنساء والغلمان من غير تعيين لا يخلُّ بالعدالة، وإن أكثر منه، لأن ‌التشبيب فن وغرض الشاعر إظهار الصنعة في هذا الفن تحقيق المذكور، وكذلك ينبغي أن يكون الحكم لو سمَّى امرأة لا يدري من هي).

الحنابلة والغزل في المرأة

وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (وقد سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- قصيدة كعب بن زهير، وفيها التشبيب بسعاد. ولم يزل الناس يروون أمثال هذا، ولا ينكر.

وروينا: أن النعمان بن بشير دخل مجلسا فيه رجل يغنيهم بقصيدة قيس بن الخطيم، فلما دخل النعمان سكتوه من قبل أن فيها ذكر أمه، فقال النعمان: دعوه، فإنه لم يقل بأسا، إنما قال:

وعمرة من سروات النساء … تنفح بالمسك أردانها

وكان عمران بن طلحة في مجلس، فغناهم رجل بشعر فيه ذكر أمه، فسكتوه من أجله، فقال: دعوه، فإن قائل هذا الشعر، كان زوجها).

الأحناف يتوسعون في جواز الغزل

معظم المذاهب الفقهية السابقة تجيز التغزل في النساء لو كانت غير معيّنة، وكذلك المذهب الحنفي، لكنه توسع أكثر منهم، فأجاز التشبب بالنساء غير المعيّنات، إن كانت حية، أما إن كانت ميتة فلا مانع عندهم في هذه الحالة.

ففي كلام الفقهاء السابق ذكره ما يدل على توسعتهم في الغناء الرومانسي، ولو كان تغزلا في المرأة دون تعيين لها، أي ليس في شخصية بعينها، أو في زوجته، وهو معظم الغناء الرومانسي سواء في العرب أو الغرب، ولذا رأينا في تاريخنا الفقهي شعراء من الفقهاء، وكان من شعرهم: الغزل، وقد كتب في ذلك العلّامة الفقيه الشيخ علي الطنطاوي رسالة بعنوان: (من غزل الفقهاء)، وكتب الفقيه المالكي المغربي العلامة عبد الله كنون كتابا بعنوان: (أدب الفقهاء)، رصد فيه كذلك قصائد للفقهاء في الغزَل والعاطفة.