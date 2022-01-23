شروخ في جدار يناير!

عشية الخامس والعشرين من يناير، تبدو الصورة -بعد أحد عشر عامًا من قيام الثورة المصرية- مختلفة عن تلك الصورة الماضية، فقد أصابتها الشروخ والتشوه بما يكفي للقول إننا قد تراجعنا كثيرًا عما كنا عليه في ذلك العام، الذي يبدو أمام عيني بعيدًا إلى حد كبير.

هل يمكن أن نرى الصورة الآن حتى لا نذهب بأحلامنا بعيدًا، ونرصد أبرز ما تعرّضنا له خلال السنوات العشر العجاف، نعم بدأت بعد عام واحد من اللوحة المبدعة التي رسمها الشعب المصري بمختلف أطيافه في ميدان التحرير، ذاب فيها المواطن مع الطليعي والنخبة، صار للوطن قادة تجاوزوا المليون قائد كانوا مجهولين حتى ظهيرة الخامس والعشرين من يناير، وفجأة ظهر المارد المصري في كل مكان وساحة مصرية من أسوان إلى الإسكندرية، كيف ولِدوا؟ كيف ظهروا وتربّوا وصاروا كبارًا يقودون شعبًا اشتاق إلى الحرية والعدل و الكرامة والعيش الكريم؟

هذا الشعب وهذه القيادات الشابة المختفية في قلب الوطن، ظهرت لتبهر العالم، فكانت اللوحة والميدان الذي تمنى العالم أن يحط بقدمه على أرضه.

ملمح كان الأجدر لنا أن نتمسك به ولا نفرّط فيه مهما كان الثمن، تلك التجمعات البعيدة الآن بُعد السماء وبُعد حواري الوطن عن الغرباء من أمثالي، تلك الجلسات في مقاهي الميادين التي تضم أشخاصًا يلتقون للمرة الأولى وكأن بينهم الآلاف من السنين، وكأنهم ولِدوا وعاشوا معًا، فكيف فرّطنا في اللحظة بهذه الرعونة التي تملكتنا، سعيًا وراء إغراءات وسلطات زائلة.

وليد أعوام

هذا المشهد لم يكن وليد يوم أو عام بل أعوام، تكونت فيه كتلة حرجة عارضت مبارك منذ زمن بعيد، لقد شهدت تسعينيات القرن الماضي ركودًا أو خمولًا عابرًا، لكن لم تتوقف قبلها حركة الكتل السياسية يومًا منذ عام 1985، وما تلاه في 86، و87، و90، و91، و2001، و2003، ثم توالت الاحتجاجات والتظاهرات كثيفة في الأعوام اللاحقة وصولًا إلى يناير. كان أهم ما في السنوات هو الكتلة الصلبة للتيارات السياسية المصرية بلا تفرقة وبلا شروخ وصراعات، فكان النسيج المصري واحدًا مهما اختلفت الآراء وتعددت، حتى بين أطراف تبدو متناقضة.

المشهد قبل يناير 2011، كان فيه حركة كفاية (الحركة الوطنية للتغيير) ضمت تيارات مصرية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، تجمّع الشيوعي والإخواني والناصري والليبرالي بلا تعصب أو إقصاء للآخر، توحدوا جميعًا من أجل التغيير، لا عداء مطلقًا ولا كراهية مطلقة! أليس هذا حلمًا بعيدًا الأن؟!

كانت هناك حملة طرق الأبواب التي بدأتها حملة ترشح محمد البرادعي للرئاسة ضمت الآلاف من الشبان الساعين إلى التغيير، وكذلك أيمن نور -الذي خاض معركة الرئاسة في 2005 وخرج من السجن قبل يناير- وبدأ يتكون له حملة ترشح رئاسية ضمت أيضًا عددا كبيرا من الشباب.

أما حملة ترشح حمدين صباحي فضمت الناصريين من مختلف الأعمار وكذلك شباب حزب الكرامة، وشباب من أحزاب اليسار المصري، وشباب مصري كان يرى في حمدين أملًا كبيرًا.

كان أجمل ما شهده العام الذي سبق يناير، تلك الصورة التي تجمع كل هؤلاء وقياديين من الإخوان المسلمين وقياديين من “حركة 9 مارس” الجامعية وليبراليين ويساريين، هذا المشهد أيضًا للبرلمان الشعبي، وإعلانه أمام مجلس الدولة بجميع التيارات بلا تفرقة أو إقصاء، كانت الكيانات المصرية للشباب لا تعرف ما نعانيه الآن من تعصب وعنف مع الآخر، ألم أقل لك إن صورة يناير 2011 بعيدة تمامًا عن يناير 2022.

ماذا جرى للمصريين؟

ماذا حدث أو ماذا جرى للمصريين، كما عنوان كتاب الدكتور جلال أمين؟! كيف استطاع الثعلب الماكر والثعبان الساكن في الجحر نهش نسيج اللحمة الوطنية، فيصبح حالنا هكذا لا نقبل بعضنا بعضًا ولا نحتمل الكلمة بيننا؟ كيف تم اختراق الأسرة الواحدة والمكتب الواحد، والقلوب التي كانت تلتقي فأصبحت لا تستطيع أن تترحم على فقيد هنا أو هناك؟ على أي أوتار لعب هذا الماكر القصير؟

كانت البدايات مبكرة جدًّا، لعب المتلاعبون بالعقول على أطماع التيارات جميعًا، وبلا استثناء استطاعوا عبر رسلهم منح طمأنينة لكل فريق بأنه الأجدر والأكثر حظوظًا لكن بشرط فك الارتباط مع الآخرين. وكانت البداية، أي نعم، أننا أجهضنا الفترة الانتقالية بعبث كبير، لكن المتلاعبين بالعقول كان لهم دور كبير بدأ مبكرًا، واستمر ينهش في الجسد (النسيج) حتى مزقه تمامًا، والكل مدان، من بدأ مبكرًا ومن تأخر قليلًا، وإن كنت أوقن أن الجميع بدأ مبكرًا حتى لو اختلف موعد إعلان ذلك، لكننا لا بد أن نتصارح إن كنا نريد أن يكون عامنا هذا آخر الأعوام العجاف في مسيرة الوطن.

كانت السنة الثالثة للثورة هي الكبيسة -غير السنة الكبيسة حسابيًّا- فقد استطاع المتلاعبون بالعقول شيطنة الإخوان المسلمين شعبيًّا وسياسيًّا، وكانت تلك أولى محطات الوصول لما نحن فيه. نعم أختلف مع الإخوان اختلافًا جذريًّا، نعم أري كثيرًا من التناقض في ما يعتقدون من أفكار، لكني لا أُخرجهم أبدًا من الوطن والوطنية، وأرى لهم محبين ومؤيدين، وهم موجودون سواء أردت أنا أم لم أرد، إذن فلا مجال للشيطنة واتهام الإخوان بما ليس فيهم، وكان أن تم اتهام الإخوان بكل نقيضة، وكانت الطامة في اتهامهم بما سُمي (الإرهاب) الذي ضرب سيناء وبعض الأماكن في مصر.

توالت عمليات الشيطنة بعد عام 2014، وشملت جميع من كانوا في الصورة الشهيرة، توالت الضربات من محمد البرادعي إلى حمدين صباحي إلى أيمن نور، من اليميني إلى اليساري، من محمد القصاص إلى حسام مؤنس إلى أحمد دومة إلى زياد العليمي إلى مصطفى النجار، الجميع صاروا مشوهين ومتهمين من قبل الآخر بفعل الثعلب الماكر والمتلاعبين بالعقول في مصر، فلم يبق أحد لأحد وبات متهمًا، حتى صار المقال الذي أكتبه الآن وأنا صافي القلب والنية مجالًا لاتهامي من كل التيارات، فإما إنني أصبحت إخوانيًّا أو تنازلت عن ناصريتي، أو إنني ما دمت في غربتي فأنا -على أقل تقدير- أجامل هنا أو هناك. وبتلك الصورة تبدو الحالة عشية ليلة الخامس والعشرين من يناير هذا العام، فكم يا تُرى بيننا وبين إحدى عشرة سنة مضت؟ وهل ثمة بارقة أمل ليكون عامنا الأخير في التيه؟!