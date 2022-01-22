التكتكة.. بين التيك توك والتوك توك!

“التكتكة” لفظ يستخدمه العوام في بلادنا بدل كلمة “التكتيك” التي تُستخدم للدلالة على فن وضع الخطط قصيرة الأجل في الحروب ومشكلات الحياة وبعض الألعاب الرياضية، كما تُستخدم للدلالة على وسائل (مُنسَّقة) للوصول إلى نتيجة ما.

وبما أنّ الشعوب المسحوقة لا قدرة لها على وضع الخطط الحربية أو العلمية، فقد استخدمت اللفظ لوضع خطط بديلة لمواجهة الحياة الصعبة بالتحايل على ظروف المعيشة.

في الظاهر قد يقع الظن أنّ ما يجمع بين التيك توك (المنصة الاجتماعية) والتوك توك (وسيلة المواصلات) هو التسمية المتقاربة لفظيًّا، لكنّ الواقع أنّ ما يجمعهما أعمق بكثير من مجرد لفظ متداوَل.

ما يلفت نظرنا في البداية أنّ ظهور التوك توك وسيلة مواصلات بهذه الكثافة قد حلّ مشكلة التنقل لكثير من المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، لذا فهي وسيلة استُخدمت للوصول إلى نتيجة “التغلب على أزمة اقتصادية” وأزمة مواصلات في الوقت ذاته. ويُعد التوك توك شكلًا متطورًا عن عربة الريكاشة اليابانية التي كانت تسير على عجلتين ويسحبها رجل في المقدمة يقوم بعمل “العجلة” الثالثة، وتُستخدم كثيرًا في مصر والعراق والسودان وسوريا والهند وعموم الدول الفقيرة، كما تُستخدم في الصومال بدل عربة الإسعاف!

لا شكّ أنّ ركوب السيارة أفضل وأكثر راحة وأمانًا في القيادة، لكنّ ركوب السيارة ليس متاحًا إلّا لأصحاب الدخل المادي الكبير الذين لديهم مكان للسيارات أمام أسوار بيوتهم أو داخلها، والذين يحملون خوفهم وقلقهم من اللصوص إلى فراشهم. بينما ينام سائق التوك توك مرتاحًا وقد ركن عربته في الزقاق الضيّق أمام بيته حيث لا تستطيع سيارة الغني المرور ولا التحرك هناك. وقد زيّنها بإكسسوارات ومقتطفات من الأغاني أو الحِكم، أكثرها استخدامًا “سيري وعين الله ترعاكِ” يكتبها هؤلاء على عرباتهم لاعتقادهم العميق أنّ الله هو من يرعى عرباتهم ورزقهم، وأنّها حقًّا تسير بقدرة إلهية. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد أنّ الغالي ثمنه فيه -وهو ما عبّر عنه رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل (1874- 1965) يومًا بقوله: “لست غنيًّا لأشتري الرخيص” وهي مقولة تشير إلى أنّ الرخيص سريع التلف مما يجعلك تبدّله كلّ فترة، وفي رأي تشرشل أنّ الرخيص كلفته كبيرة- فإنّ الرخيص هو المتاح للأغلبية الساحقة من البشر.

حكمة تشرشل وعتها العقول الصينية وأصبحت قانونًا للسوق الصينية، فهم يقدّمون لك السلعة الرخيصة التي تستخدمها أحيانًا مرّة واحدة أو لمدّة أيام ثمّ تضطر إلى رميها أو تبديلها، وبهذا يحققون ربحًا أكبر مما لو أنتجوا سلعة غالية الثمن تدوم سنوات، ولا يشتريها سوى فئة قليلة ممن يمتلكون المال.

التيك توك الصيني

الصين -كعادتها منذ الأزل- تدسّ يدها في كلّ صناعات الكون لتقدم النسخة البديلة عن النسخ اليابانية والأمريكية التي عرفها العرب بأنّها النسخ الأرخص التي تناسب المستهلك العربي المتوسط الدخل والفقير عمومًا.

لكنّها هذه المرّة لم تقم بتقليد النسخ الأصلية للمنتج، بل أنتجت منصّة اجتماعية باسم “دوين” التي تملكها شركة “بايت دانس” ونزلت إلى الأسواق الصينية عام 2016 ثمّ أصبحت متاحة عالميًّا عام 2018. وعُرفت باسم “تيك توك” وهي منصّة لنشر مقاطع مصوّرة (فيديوهات) قصيرة يستخدمها البشر حاليًّا، صمّمتها الصين ليس للمنافسة مع الأسواق الأخرى بل لإخضاع الإنترنت لهيمنتها وسلطتها. وقد منع الرئيس السابق دونالد ترامب شراء المنتج الصيني وتداوله في الولايات المتحدة.

تنتج الصين كميات هائلة من كلّ السلع التي يستخدمها البشر وتنفد، وتقوم شركاتها بالمنافسة والمضاربة في كلّ الصناعات، مستغلة تهافت المستهلك “العربي” خاصّة للأسباب الاقتصادية المحيطة به التي تمنعه من اقتناء المنتج الياباني أو الأمريكي أو الأوربي. وقد أغرقت السوق بالهواتف الذكية المنافسة وبسطت يدها في العالم الافتراضي للتحكم في “صرعاته” السائدة التي نستطيع أن نعدّها استمرارًا طبيعيًّا لصرعات الأزياء التي كانت تميّز القرن الماضي (الملابس الشارلستون، تسريحات الشعر، الأغاني، سيادة الجينز) وأشياء أخرى وصلت إلى حدّ تصدير الشكل السياسي للحكم أثناء فترة رئاسة “ماو تسي تونغ” فالنسخة الصينية الاشتراكية صُدّرت إلى كوريا وبعض دول أمريكا اللاتينية.

ما أتاحته المنصّة الصينية للمستهلك لم يكن متاحًا على المنصّات ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. فعلى منصّة “فيسبوك” تستطيع نشر مقالات وشعر ومشاركة كتب مع الآخرين ومنشورات ثقافية، وأكثر من ذلك تستطيع تحديد الأشخاص الذين تودّ التواصل معهم. واختصت “تويتر” بالمنشورات القصيرة فقصدها “المقتصدون” في الكلام الذين يضيقون ذرعًا بالمنشورات الطويلة، فقد منحتهم حرّية أكبر ومساحة تتناسب وأذواقهم، والأهم من ذلك أيضًا تمنحك المنصّتان حق الفلترة والتصفية، والسماح والحجب. أمّا منصّة “تيك توك” فقد اختصرت العالم الافتراضي بالحركة، بلا أيّ قدرة على الفلترة أو الحجب، فلا يحتاج المستخدم إلّا تصوير نفسه غالبًا وهو يقلّد مطربًا أو مقطعًا من مسرحية مع استخدام الصوت الأصلي، بالإضافة إلى الرقص والمحتويات السخيفة والساذجة لبعض المستخدمين واستغلال الأطفال والشباب في نشر محتويات غير لائقة. باختصار، “تيك توك” منصّة من لا منصّة له. متاحٌ للمرء أن يفعل ويقول ما يشاء بغض النظر عن أيّ ضوابط أو قيم أخلاقية. هو تسهيل للعبور إلى عالم الفوضى، يعود بنا إلى “التكتيك” للوصول. إنّه الوصول إلى (اللاشيء)!