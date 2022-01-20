لماذا تجاهلوا فوز الدكتور حسن الشافعي بجائزة الملك فيصل؟!

جاء إعلان فوز الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بجائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام، دون اهتمام إعلامي مصري، ولم يتم الاحتفاء به في الإعلام كما يفعلون مع الممثلين والممثلات، ولم يحظ حتى بالاهتمام مثلما يحظى حمو بيكا، وحسن شاكوش، وغيرهما من مطربي المهرجانات.

وقد تبرع الدكتور حسن الشافعي بقيمة الجائزة التي تبلغ 750 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل 200.000 دولار أمريكي، حوالي 3 ملايين و140 ألف جنيهًا مصريًّا، لوقف البحوث والدراسات الإسلامية الذي أنشأه منذ خمسة عشر عاما، وأنشأ أيضا مكتبة لهذا الوقف في مدخل الجامع الأزهر الشريف تضم المراجع والكتب التي جمعها في حياته عن الدراسات العقلية والفكرية والفلسفية، ولم يبق معه من مبلغ الجائزة إلا ما يُعينه على استكمال أبحاثه ودراساته.

التربص بالرجل

ولكن لم ينس القوم للدكتور حسن الشافعي لأنه شارك في ثورة يناير بالزي الأزهري في مليونيات ميدان التحرير مفوضا من شيخ الأزهر، وكان هو الشخص الوحيد المنوط به التعبير عن الأزهر، والتحدث باسمه، بعدما طلب من شيخ الأزهر الاستقالة من منصبه؛ حتى لا يسبب إحراجا لشيخ الأزهر وللمؤسسة؛ لأنه كان مستشارا لشيخ الأزهر، إلا أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أوصاه بألا يذهب إلى ميدان التحرير إلا مرتديا الزي الأزهري، وأن يقول على لسانه وباسمه ما شاء، فكان التفويض عاما، كما ذكر الشافعي في أحد حواراته.

كما لم ينسوا له بيانه القوي يوم 9 /7/ 2013 -الذي عرضته الجزيرة- اعتراضًا على بيان 3 يوليو وعزل الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، وبداية إراقة الدماء في الحرس الجمهوري، وكأن الرجل يتوقع الأحداث والمجازر القادمة مثل أحداث رابعة والنهضة، وقال في بيانه إن الضغط على الإسلاميين لن يدخلهم تحت الأرض.

بعدها زاد الضغط على شيخ الأزهر لأن ينظف بيته من الإخوان حسبما زعموا -رغم أنه من أئمة الصوفية- فأصدر قرارا بإعادة تشكيل المكتب الفني، حيث تم إسناد رئاسة المكتب للدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، خلفا له، واستقال الشافعي من منصبه كمستشار لشيخ الأزهر.

الرجل لم يسلم من اتهامات انضمامه للإخوان المسلمين رغم أن ذلك حدث في مطلع شبابه، وابتعد بعد ذلك.

الفصل من الجامعة

بعد أن هاجموه كثيرا وتفننوا في إهانته، قامت جامعة القاهرة في عام 2015 بفصله من الجامعة، وذلك بحجة الجمع بين وظيفتين.

وكأن بقاء الدكتور حسن الشافعي أكبر عالم لغة في مصر والشرق الأوسط كله، ورئيس المجمع اللغوي، أستاذا متفرغا بالجامعة في وظيفة يتكسب منها الإنسان، أصبح شيئا خطأ يجب إصلاحه، كما قالت الجامعة، وتم فصله بطريقة تنقصها اللباقة.

وقد نسيت جامعة القاهرة من هو الشافعي الذي درس في وقت واحد في كليتي دار العلوم وأصول الدين، والغريب هو حصوله على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وأنه جاء الأول على الكليتين معًا في سابقة لم تحدث من قبل ولا من بعد، ولكنه فضّل دار العلوم وجامعة القاهرة على الأزهر، ثم ردت الجامعة إليه المعروف بهذه الطريقة غير اللائقة!

حدث ذلك رغم أن دولة الإمارات طلبت التعاقد معه من قَبل بمرتب كبير جدا، مع منحه جواز سفر دبلوماسيا وكل الإمكانات والصلاحيات؛ لإقامة صروح علمية متفردة في اللغة العربية هناك، ولكنه اعتذر وفضّل أن يخدم بلده، عن السفر والعمل بالخارج.

مع العلم أن الدكتور حسن الشافعي كان لا يتقاضى راتبا من مشيخة الأزهر، وكان يعمل متطوعا، كما تبرع بجميع مستحقاته المالية لدى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة لصالح “صندوق تحيا مصر”، وبلغت قيمة المستحقات المالية التي تبرع بها٥٦٠ ألف جنيه، وذلك عن فترة عمله أستاذا متفرغا للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة خلال الفترة من 7 يونيو 2015، إلى 31 مارس 2020.

كل ذلك لم يشفع للرجل، ففي واقعة غريبة تمت إزاحته من رئاسة المجمع اللغوي بعد فوزه بالانتخابات، وتعيين الدكتور صلاح فضل بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وتمت الإطاحة به رغم إعادة الانتخابات مرتين وفوزه بها.

تكريم عالمي

ولكن يأبى الله إلا أن يرد له حقه في صورة أفضل بعد بلوغه 92 عاما، ففي عام 2013، وخلال توليه رئاسة مجمع اللغة العربية تسلم جائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية وآدابها من الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي آنذاك، وجاءت الجائزة وقتها تقديرا لجهود المجمع على مدى أكثر من 80 عاما في خدمة اللغة العربية، وما أصدره من معاجم أسهمت في خدمة لغة القرآن.

وفى يناير/ كانون الثاني عام 2022 يتسلم الدكتور حسن الشافعي جائزة الملك فيصل العالمية من الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، أيضا، ولكن هذه المرة بصفته الشخصية، وتكريما له، ولدوره في خدمة الإسلام.

يتمتع الدكتور حسن الشافعي بسمعة عالمية رائدة في أمريكا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وباكستان، وكل دول الخليج، وكان رئيسا للجامعة الإسلامية بباكستان، ويجيد ثلاث لغات أجنبية؛ الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ويعدّه علماء العربية “الهرم الأكبر للعربية في العالم كله”.

وقد كان له موقف شهير في أثناء مناقشة مواد دستور عام 2012، عندما كان رئيسا لممثلي الأزهر في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، حيث رفض بعض المواد التي تمس شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وحدثت مشادة ومناقشة حامية شاهدها الجميع على الهواء أثناء التصويت على تلك المواد، وهدد بالانسحاب، إلا أن الجميع تسابق لتهدئته، والموافقة على ما يريد.

والجميع يقدره، وذلك لعفة يده ولسانه وطريقه، وهو من النوادر الذين احترمتهم كافة الأطياف، ومن الجوامع الفذّة لعلمي الظاهر والباطن، اللغة والفقه، والتصوف العلمي السني.

وكان لا يبيع كتبه حتى يوزع النسخ المجانية على الطلبة الفقراء، وكان يدفع مصاريف الكلية والمدينة الجامعية لأي طالب فقير، أو يتيم يعرفه، أو يبلغ عنه أحد.

لله در الشيخ حسن الشافعي!