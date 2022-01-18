إسلاميون في سجون البرهان.. بأي جريرة؟

منذ نحو ثلاثة أعوام تقريباً يقبع مئات المعتقلين المنسيين في سجون الحكومة الانتقالية، بعضهم ينتمي للمؤتمر الوطني، وآخرون أعضاء في الحركة الإسلامية، وأكثرهم ضباط في الجيش، بلا انتماءات سياسية، ظاهرة على الأقل، تم اقتيادهم زُرافات ووُحدانًا بعد سقوط الإنقاذ في 11 أبريل/نيسان 2019، منهم من قضى نحبه داخل الحبس، مثل الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، وعبد الله البشير شقيق الرئيس المعزول، والشريف بدر، ومنهم من فقد الذاكرة وهجمت عليه الأمراض اللعينة، أو أكلت حيطان السجن جسده ونخرت عظامه، ومنهم من ينتظر محاكمة، تضع (السُلطة البُرهانية) أمامها العراقيل، في تعريض فاحش بالعدالة ومصادرة للحريات، وظلم غير قابل أبداً للتبرير.

مساجين لا بواكي عليهم

ولعل أكثر ما هو مريب في أمر تلك الاعتقالات أنها أجيال مختلفة من الإسلاميين، ولا يُعرف حتى الآن ما هي الجهة التي أمرت باعتقالهم، ومتى سيُفرج عنهم؟ كما سكتت السُلطة العسكرية بخصوص حبسهم غير القانوني عن الكلام المباح، وتجاهل أمرهم القضاء، وتواطأت عليهم النيابة العامة والقوى السياسية كافة، وتنكرت لهم منظمات حقوق الإنسان، وبالتالي فإنّ الغُمُوض يكتنف مصيرهم، خلف أسوار سجن الهدى في أم درمان، وفي سجن كوبر، أو في معتقلات الأجهزة الأمنية، كالأسرى لا بواكي عليهم.

ثمة رواية يصعب تأكديها أو نفيها، تزعم بأن التيار الإسلامي لم يتخل عن قياداته كليًا، لكنه ارتضى في البدء نهج المحاكمة لتطهير صفوفه من شبهات الفساد واستغلال النفوذ، وهي التهمة التي ظلت تلاحق بعض رموزه لعشرات السنين، دون أن يُقدّم أحد منهم لمحاكمة علنية في السابق، لكن ما يضعف تلك الروية، أن أغلب المحاكمات الحالية لم تتحرك قيد أنملة، ولا يبدو أنها مقصودة في حد ذاتها، ولذلك ربما شعرت عضوية الحركة الإسلامية بالخطر الذي يتهدد إخوانهم، كما لو أن جهة خارجية تريدهم داخل السجون، حتى آخر العمر دون الخوف من أي تبعات قانونية أو سياسية تلاحق المُتأمر والسجان، ولو بعد حين!

أجيال من المعتقلين

المجموعة الأولى، هى قادة نظام الإنقاذ، أو ما يعرف بالحرس القديم، أبرزهم الرئيس المخلوع المشير عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، والأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج، وهؤلاء متهمون بتدبير انقلاب الـ 30 من يونيو/ حزيران 1989، وتجري محاكمتهم بطريقة، أقل ما توصف بأنها شكسبيرية، على مسرح يتسم بالعبث المتطاول، لدرجة تنحى من المحكمة اثنان من القضاة، وبقى الثالث في حيرة من أمره، ماذا يفعل إزاء تلك الملهاة التي فُرضت عليه؟ أما المجموعة الثانية، فهى من تيارات إسلامية مختلفة، أُقتيد معظمهم للسجن، إما بحجة العمل الإرهابي، أو تقويض النظام الدستوري أو التخطيط لانقلاب عسكري على البرهان وحميدتي، أبرزهم الدكتور عبد الرحيم عمر محيي الدين، صاحب الكتاب المُثير للجدل “الترابي والإنقاذ.. صراع الهوية والهوى” ويعمل أيضاً أستاذًا بجامعة النيلين كلية الآداب، اعتقلته جهة عسكرية في يونيو/ حزيران 2020، إلى جانب الدكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية، أب لـ”6” أطفال، اُعتقل في ذات الشهر، قبل اعتقال عمر محيي الدين بأسبوعين تقريباً، من قِبل قوة استخباراتية مشتركة للمرة الثانية بعد الثورة، وهو كذلك كان من ضمن المجموعة التي اعتقلها جهاز الأمن والمخابرات إبان حقبة البشير، وأفرج عنهم المجلس العسكري الانتقالي عقب بيان الفريق عوض بن عوف، ما يعني أن الجزولي مظلوم وحبيس ثلاثة عهود، وأشهرهم كذلك العميد ركن (م) د. جمال الدين أحمد حمزة الشهير بجمال الشهيد، واللواء أمن أنس عمر محمد، رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، ومجموعة ثالثة على رأسهم مولانا أحمد هارون، وقائد الدفاع الشعبي السابق محمد أحمد حاج ماجد، ومدير الإذاعة والتلفزيون الأسبق محمد حاتم سليمان، كما توجد مجموعات عسكرية أخرى متهمة بالتخطيط لانقلاب عسكري، على رأسهم الفريق هاشم عبد المطلب رئيس هيئة الأركان الأسبق.

إضراب عن الطعام

منذ ثلاثة أيام قررت المجموعة الثانية الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك بعد أن رفض رئيس القضاء تجديد حبسهم لعدم وجود بينات أو أدلة تدينهم في البلاغ المفتوح ضدهم لأكثر من عام ونصف، ومع ذلك تحتجزهم النيابة، دون أي حجة قانونية، بل يتحمل مسؤوليتهم، بشكل مباشر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي أمر بإعادة اعتقال بعضهم، وهو بذاك يتلاعب بالعدالة، ولا يبدو أنه سمع بمصطلح “فصل السُلطات” الذي صاغه المفكر السياسي الفرنسي مونتسكيو، ويعتبر أحد مبادِئ الديمقراطية، فكيف يريد البرهان وحميدتي تصحيح مسار الثورة، بحجب السُلطة التشريعية، وتعطيل قيام المحكمة الدستورية، وجعل السُلطة القضائية رهينة لقوتهما العسكرية الباطشة؟

قضية المعتقلين ليست بالأمر الهين، ولا ينبغي أن تتجاهلها القوى الشبابية والمنظمات الحقوقية، لمجرد الاختلاف معهم سياسياً، ليس فقط للظروف القاسية التي يعيشها ضحايا النظام الانتقالي وأسرهم، حيث يفترشون الأرض وينتظرون عدالة السماء التي نزلت على ستاد باليرمو الدولي، ولكن لأن الحرية حق للجميع، والتلاعب بها، وقمع الرأي الآخر وصمة عار في جبين الثورة السودانية، ومن يدَعون حمايتها، ويساهم ذلك، ما لم يتم تدارك الأمر، في تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة القيمة على العدل.