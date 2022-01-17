رئيس أركان البحرية التركية السابق يكتب لـ”الجزيرة مباشر”: هذه حقيقة ما يحدث في كازاخستان!

أدى ارتفاع أسعار غاز البترول المسال من 60 تينغا إلى 120 تينغا في كازاخستان إلى احتجاجات واسعة في البلاد. وعلى الرغم من تخفيض السعر إلى 50 تينغا كازاخستانيا، فقد ظلت المظاهرات مستمرة في معظم المدن، بل وصلت إلى حد العصيان المدني والتمرد. فما الحقيقة الكامنة وراء كل هذا؟

أود هنا أن أذكركم بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد أعلن عن مبادرة الحزام والطريق، التي تربط الطريقين البحري والبري، مع نزارباييف في كازاخستان عام 2013. إذن، تعد كازاخستان محورًا إستراتيجيًّا للطاقة العالمية والإقليمية بالنسبة لروسيا، ومحور مبادرة الحزام والطريق بالنسبة للصين.

وعلاوة على ذلك، تعد كازاخستان واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم. وسيكتسب اليورانيوم والوقود النووي والمركبات الكهربائية والطاقة الخضراء أهمية كبيرة في المستقبل القريب، حيث خزنت الصين احتياطيًّا من اليورانيوم سيكفيها 10 أعوام أو 12 عاما. كما تصدر كازاخستان نصف ما تنتجه من اليورانيوم إلى الصين، وجزءٌ كبير من النصف الثاني يصل إلى روسيا.

حالمون حقًّا

أعتقد أن جميع المعنيين يعرفون الآن أن الولايات المتحدة تعارض مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتوسيعها إلى منطقة نفوذها الاقتصادي، بل أصبحت الصين الآن التهديد الأول بالنسبة لحلف شمال الأطلسي. وإذا كان هناك مَن لا يزال يظن أن الصين وروسيا حليفان، فسأقول إنهم حالمون حقًّا.

تهدف الولايات المتحدة إلى إنشاء خط إستراتيجي (حاجز) جديد في غرب الصين، من خلال إستراتيجية أوراسيا الخاصة بها، التي صاغتها لتكون بديلًا مضادًّا لإستراتيجية أوراسيا الصينية. ويتموضع هذا الخط الإستراتيجي عند روسيا وكازاخستان والهند، من الشمال إلى الجنوب. الخط الإستراتيجي (الحاجز) الثاني الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية في الغرب يقع عند خط البحر البلطي وأوكرانيا والبحر الأسود وبحر إيجة وشرق البحر المتوسط ومنطقة الخليج التي تمر عبر غرب تركيا. إذن، هكذا تم ترتيب رقعة الشطرنج الجديدة.

باختصار، من المستحيل ألا نرى روسيا والولايات المتحدة تتخذان موقفًا مشتركًا ضد الصين، المنافس المشترك في آسيا الوسطى وأوراسيا، الخصم المشترك في آسيا الوسطى وأوراسيا. كما أن مبادرة طريق الحزام الصينية تزعج روسيا والولايات المتحدة -على حدٍّ سواء- من وجهة نظر جيوسياسية واجتماعية وإستراتيجية؛ ومن ثم نرى أنه تم تسخير أحداث كازاخستان الأخيرة لخدمة مصالح البلدين.

كما تركز القوى والأطراف الدولية على تعظيم مصالحها الخاصة في كازاخستان. حيث تتقدم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تتدخل في شؤون المنطقة، لضمان توطيد الهيمنة الروسية. ويرجع صمت الولايات المتحدة إلى أملها في أن الأحداث ستضر بمبادرة الحزام والطريق الصينية.

وقد أصبح من الواضح أن روسيا حليف طبيعي للولايات المتحدة في هذا السياق من وجهة نظر جيوسياسية، مثلما كانت الصين حليفًا جيوسياسيًّا طبيعيًّا للولايات المتحدة عندما كان الاتحاد السوفيتي قويًّا.

دور السياسات الصهيونية

وبطبيعة الحال، ينبغي ألا ننسى دور السياسات الصهيونية لإسرائيل، التي تصف الولايات المتحدة وروسيا بأنهما شريكان إستراتيجيان لها، حيث ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه يبدو أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على المصالح الإقليمية المشتركة. ووفقًا للشبكة الإعلامية الإسرائيلية Nziv فإن “وزيري دفاع الولايات المتحدة لويد أوستن ونظيره الروسي سيرغي شويغو، عقدا اجتماعًا على خلفية التوتر المستمر في المنطقة الأوكرانية”. وذكر البنتاغون أنهما “تباحثا الحدّ من المخاطر بالقرب من حدود أوكرانيا” فيس حين ذكرت موسكو “أنه تمت مناقشة القضايا الأمنية المشتركة” دون الخوض في التفاصيل.

وعلاوة على ذلك، وقبل ثلاثة أيام من بدء الأحداث، عقدت محادثات في روسيا بين بوتين ونزارباييف وتوكاييف. ويشاع أن نزارباييف غادر البلاد قبل ثلاثة أيام من اندلاع الأحداث، وما يزيد الأمر غرابة أنه سافر إلى سويسرا، الدولة الأوروبية المستقلة. إذن، يبدو أن النخبة السياسية الكازاخستانية قد وافقت على إدخال البلاد في نفوذ روسيا بشكل أعمق، وإلا فليس من السهل أن نفهم لماذا شعر نزارباييف بأنه مضطر للهروب.

وكما سيُذكر، كانت روسيا تطالب بحقوق معينة في المناطق الشمالية من كازاخستان على مدار العامين الماضيين، متذرّعةً بكثافة السكان الروس في تلك المنطقة. وكان أكثر ما سبب الانزعاج الروسي هو اندماج كازاخستان مع الأسواق العالمية، وخروجها من الهيمنة الروسية، وتنقيحها للنظام التعليمي القائم على الثقافة الروسية بما يتناسب مع ثقافة البلاد. كما أصدرت كازاخستان قانونًا يسمح بإزالة اللافتات الروسية من أجل حماية ثقافة البلاد، وذلك بعد توقيعها اتفاقية منظمة الدول التركية في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ووصف وزير الخارجية الروسى لافروف ذلك بأنه انتهاك لحقوق الأقلية الروسية في كازاخستان، وبنى على ذلك موقفًا سياسيًّا قبل غزو بلاده أوكرانيا. وقد تذرعت روسيا بعزو أوسيتيا، وتوجهها إلى شبه جزيرة القرم لضمها عام 2008، بنفس المنهجية التي تتبناها اتجاه كازاخستان اليوم.

شكلت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي قوة لحفظ السلام ودخلت كازاخستان تحت قيادة جنرال روسي، بدعوة من الرئيس الكازاخستاني، وفقًا للمعلومات التي تلقيناها.

من أندريه سيرديوكوف؟

إن أندريه سيرديوكوف قائد قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تدخلت في كازاخستان، شخصية يجب الوقوف عندها. فهو شخصية عسكرية شاركت في احتلال شبه جزيرة القرم عام 2014، وقادت القوات الروسية في سوريا عام 2019، وسبق أن قامت بدور فاعل في الحرب الروسية الشيشانية. كما يعد أندريه سيرديوكوف من الشخصيات التي وضعت مشروع الاتحاد السوفيتي الحديث في روسيا الذي هو قيد التنفيذ. فوجُود هذا الشخص في كازاخستان أيضًا، يزيد من احتمال أن تصبح منظمة معاهدة الأمن الجماعي دائمة في كازاخستان. وقد تم تسليم أهم النقاط الإستراتيجية في كازاخستان بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2022 مثل المطارات والمجمعات العسكرية وميناء أكتاو ومراكز التلفزيون، إلى قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة القائد الروسي. وما ينبغي التركيز عليه هنا هو مشكلة مستقبل كازاخستان وحماية سيادتها. إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي استولت على جميع النقاط الحيوية في البلاد، وأصبحت بطريقة ما وجهة فاعلة كسلطة في كازاخستان، وهذا ما يزيد المخاوف بشأن مستقبل كازاخستان.

وتجدر الإشارة إلى أن كازاخستان ملك للشعب الكازاخستاني التركي الأصل. إن استقلال هذا البلد واستقراره سيفيد جيرانه والمنطقة، وبناء مستقبله بدينامياته الخاصة سيمهّد الطريق للسلام الإقليمي والعالمي.

يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا وتقاسمتا مصالحهما في سوريا والعراق وكازاخستان وحتى أفغانستان، وفي أوكرانيا مؤخرًا. وشكلت الولايات المتحدة وروسيا جبهة ضد الصين ويبدو أن هناك تحركًا عسكريًّا نحو نظام عالمي ثنائي القطب. حيث تصدرت منظمة معاهدة الأمن الجماعي المشهد فعليًّا، كتحالف عسكري شبيه بحلف الناتو في أحداث كازاخستان. ويبدو أن القطبين الأمريكي والروسي اتفقا على منع الصين من أن تصبح قطبًا ثالثًا. لذلك، أصبح من الضروري قراءة لعبة الشطرنج الجديدة بشكل جيد.