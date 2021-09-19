سيد حجاب.. عندما يقول البحر

على شواطئ بحيرة المنزلة (شمال غرب دلتا النيل بمصر) عاش شاعر العامية المصرية سيد حجاب، وكانت علاقته وثيقة بالبحر في قريته التي تقع على ضفاف تلك البحيرة التي تتصل بالبحر المتوسط عبر مجموعة من المضايق.

منذ بداياته الأولى، صار البحر جزءاَ من حياة الصبي الصغير.. وفي الليالي الدافئة حين يجتمع والده مع أهل البحيرة في المطرية بالدقهلية يتبارى الجالسون في نظم الشعر في سهرة شعرية غنائية راقية، والصبي يلاحظ ويختزن في عقله عصارة الشعر والسهر والبحر لتختمر داخل عقله منذ الصغر (عجينة الشعر العامي للمصريين).

بحر سيد حجاب صيادون وجنيات وحكايات الصيد والترحال والغربة، وقصائد ديوان شعر كامل هو ديوانه الأول الذي صدر عام ١٩٦٤بعنوان “صياد وجنية “ولاقى ترحيباَ كبيراَ واحتفاء من النقاد والمثقفين في القاهرة..

أما البحر.. بحر المنزلة أو بحر النيل أو بحر الاسكندرية فقد صار في وجدان حجاب “بحر الله الذي يقول ولا يكذب”.

البحر بيقول وبحر الله ما يكذبش..

يا بحر قول كلمة الحق الصريح وامشي

هكذا كانت علاقة سيد حجاب مع البحر ومع الكلمة طوال رحلة عاشها في الشعر والغناء من 23 سبتمبر/أيلول عام 1940 حتى 25 يناير/كانون الثاني عام 2017 حين غاب الشاعر في يوم ذكرى ثورة كان حجاب مبشرا بها وواحد ممن صنعوا وجدان الآلاف من شبابها، كان شعاره فيها: البحر لا يكذب ويطلق كلمته ويمشي!

كان مسلسل ” وقال البحر” إنتاج 1982 فرصة لسيد حجاب لتبيان علاقته مع بحره الذي لا يكذب لانه بحر الله فصاغ مجموعة من الأغنيات الخماسية التي تبدأ جميعا بما يؤمن به ان البحر لا يكذب

يقول حجاب في واحدة من تلك الأغنيات:

البحر واحد وحواليه البشر أجناس

في ناس بتصطاد بيسارية (سمك صغير)

وناس بتصطاد ناس

وناس على الراس وناس تنداس وأهي ماشية

وناس كلامها في ليل النوح قمر وناس

هكذا كانت كل أغنية من أغاني المسلسل الذي يتناول حياة البحر والصيادين ويحكي البيئة التي ولد وعاش فيها حجاب يبدأها بقوله ” البحر بيقول وبحر الله ما يكذبش”

بقينا كتير اوي يا فؤاد

في واحدة من ندوات سيد حجاب في القاهرة في اوائل الستينيات تعرف على الشاعر الكبير فؤاد قاعود ثالث ثلاثة صنعوا قواعد وأسس شعر العامية المصرية والثنائي هم صلاح جاهين وفؤاد حداد.

دخل قاعود الي مجلة صباح الخير بدار روز اليوسف يقدم الشاعر الجديد الي صلاح جاهين؛ طلب جاهين من حجاب ان يقول.. فقال حجاب قصيدة

طلب جاهين قصيدة أخرى بأشارة من أصبعه فقال حجاب قصيدة أخرى وهكذا طلب صلاح جاهين القصيدة الثالثة وأنشد سيد حجاب.

وبعد انتهاء القصيدة الثالثة ينتفض صلاح جاهين وكأنه طفل صغير فرحا وهو يهتف بفؤاد قاعود ” بقينا كتير اوي يا فؤاد”

هذا التعبير الذي خرج من شاعر العامية الأشهر في اوائل الستينيات تعبير عن فرحة ظهور جيل جديد من شعراء العامية، في القلب منه كان سيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي،

فالجيل المؤسس نقل شعر العامية من حالة نظم الزجل الي مرحلة قصيدة العامية صاحبة الرسالة.. كان الأول فيها بيرم التونسي المؤسس الأول ولحقه جيل الثلاثي جاهين وقاعود وفؤاد حداد

لقد نقل هؤلاء القصيدة الي حالة جديدة، فيها فلسفة وعمق، فيها رسالة ورؤية، خذ مثلا ديوان “الرباعيات” أو القصيدة الديوان “على اسم مصر” لصلاح جاهين، لتدرك قيمة وأهمية شعر العامية المصرية، او تقرأ في ديوان “الحضرة الذكية” او “في نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة” لفؤاد حداد.

جيل جديد ومدرسة جديدة

كان ظهور جيل الستينيات من شعراء العامية بمثابة طفرة أخرى لهذا الفن، وكان سيد حجاب صوتا مختلفا عن أبناء جيله: الأبنودي وفؤاد حجاج وغيرهم حيث طبع حجاب صوته بفلسفة وعمق ورسالة تتعدى الجميع.

صدق الكلمة والفعل عند سيد حجاب لا تخطئه عين ولا قلب قارئ للعامية المصرية.. وقد وجد حجاب في الأغنية الدرامية ضالته لتحمل رسالته الإبداعية ورؤيته للحياة.

قدم سيد حجاب أعمالا اذاعية وتليفزيونية ومسرحية وسينمائية بلغت ١٤٦ عملا غنائيا ولا تستطيع أن تتوقف عند واحدة منها دون أن تكتشف عمق الكلمة وبعدها ولكن اهم أعمال حجاب الدرامية ستجد مسلسلات (قال البحر، الايام، ليالي الحلمية. الشهد والدموع، ارابيسك، رابعة تعود، المال والبنون، بوابة الحلواني، شرف فتح الباب) إضافة الى مسرحيات: (حدث في اكتوبر، الواد سيد الشغال، البحر بيضحك ليه، يا غولة عينك حمرا)، وافلام: (كتيبة الإعدام، الفتى الشرير، البداية، نحب عيشة الحرية).

فلسفة حجاب في الحياة مسلسل الايام

الكذب ليه حسه عالي

والظلم ما لوش صوت

الزيف بصوته الضلال

فارض علينا السكوت

رباعية غنائية استطاع الشاعر سيد حجاب ان يجعل منها ومئات مثلها صوت موازي لرحلة عميد الأدب العربي طه حسين في الحياة.. وعندما قدم مسلسل الايام في عام 1979 قدم سيد حجاب تجربة جديدة في تقديم اغنية على هيئة الرباعية لتصبح معادل موسيقى غنائي لرحلة الحياة بكل ما يمر به الإنسان، وكان لقاء كلمات حجاب مع موسيقى عمار الشريعي وصوت على الحجار في هذا العمل ومعظم أعمال حجاب نقلة موسيقية في الدراما الغنائية..

قدم حجاب مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي مختلف أنواع الغناء في المسلسلات الدرامية والأفلام وكذلك تجربة عمار مع فرقة الأصدقاء وتجربة غنائية للأطفال مع الفنانة المصرية عفاف راضي.

كان تتر مسلسل «الأيام» الذي أنتج عام 1979عن السيرة الذاتية لعميد الأدب العربي طه حسين، وكلمات سيد حجاب الرائعة جسدت مضمون الدراما بوعي شديد في قليل من الكلمات التي تتسم بالعُمق والشمول ونذكر منها.

أيام ورا أيام.. لا الجرح يهدا ولا الرجا بينام

ماشي في طريق الشوك ماشي

لكن قلبي مطرح مايمشي يبدر الأحلام

في لحن المقدمة أكد عمار الشريعي على حالة الحزن والشجن النسبي الذي طغى على دراما المسلسل.

هكذا كانت العلاقة بين ألحان عمار الشريعي وكلمات سيد حجاب في جميع الأعمال التي قدماها لأغنيات الدراما التليفزيونية سواء كانت أغنيات داخل مضمون الدراما أو تترات مقدمة ونهاية لهذه الدراما،

من أغنيات الأفلام الهامة التي جمعت بين كلمات سيد حجاب والشريعي الأغنية الرائعة «حبيبتي من ضفايرها طل القمر» التي قُدمت في فيلم (كتيبة الإعدام) إنتاج 1989 بطولة نور الشريف ومعالي زايد ومن إخراج عاطف الطيب ويقول في كلماتها:

” يا حلوة يا بلدنا يا نيل سلسبيل

بحُبِك انتِ رفعنا راسنا لفوق”

وإذا ما ذهبنا إلى نموذج آخر من أعمال هذا الثنائي الناجح حجاب والشريعي في مجال الأغنية المستقلة نذكر أغنيات فرقة الأصدقاء التي أسسها عمار الشريعي ومن أهمها أغنية (الحدود) وهي من الأغنيات الوطنية القومية والتي تقول كلماتها:

“وإحنا فايتين ع الحدود

مستمرين فى الصعود

إختفى النيل الجميل من تحتنا

والمدن والريف وأول عمرنا

وأبتدى شئ ينجرح جوه الوجود

حجاب وأجيال جديدة من شعراء العامية

عندما التقيت حجاب في سهرة تليفزيونية عن صلاح جاهين حكي لي حجاب عن جملة ” بقينا كتير اوي يا فؤاد” وصارت تلك الجملة شعار حجاب في الحياة فلم اقابل شاعرا للعامية المصرية لم يحك لي عن مواقف حجاب وظل حجاب حتى أواخر العمر يلبى الدعوات لحضور ندوات شعرية لشعراء جدد في كل المدن المصرية من الإسكندرية حتى أسوان كان حاضنا للجميع لم يتعال أو يصد شاعرا يكتب مهما كانت موهبته.

لم يتأثر حجاب بنجومية ولا برحلة طويلة أبدع فيها ما لم يبدع أحد خاصة في الدراما التليفزيونية.

وتظل فلسفة سيد حجاب في الحياة جملته الشهيرة في اغاني مسلسل الايام

من عتمه الليل النهار راجع

ومهما طال الليل بيجي نهار

مهما تكون فيه عتمه ومواجع

العتمة سور يجى النهار تنهار

وضهرنا ينقام.