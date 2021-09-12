هل يمكن أخْوَنة النموذج الأفغاني؟

لم يكن يدور بِخَلَدِ أيٍ من قادة طالبان قبل أكثر من خمسة و عشرين عاماً و هم يُدَشِّنون مشروعهم الحالم لإقامة إمارة إسلامية في أفغانستان أنهم سَيُوَاجَهون بهذا السيل الجارف من العداوات المحلية و الإقليمية والدولية فور إعلانهم إمارتهم الإسلامية .

و بالطبع لم يُمْهٍلهم أعداءهم أي فرصة للاستقرار أو البناء و النمو ، فَسُرْعان ما عَصَفت بهم الأحداث المُتلاحقة حتى ذهبت تجربتهم في الحكم أدراج الرياح في بضع سنين ( خمس سنوات تقريباً ) ، ليستأنفوا بعدها و مُنّذ اللحظات الأولى للسقوط في 2001 نفس صورة الجهاد الأول بِلَا كَلَلٍ و لا مَلَل ، بل و بعزيمة وخِبْرَة فاقت الصورة الأولى البريئة التي كانت تتخبط في الأحداث ، و استمر جهادهم لِقُرابة العشرين عاماً بشكل متواصل حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من السيطرة على كامل التراب الأفغاني وبعد مباحاثات شاقة مع الولايات المتحدة الامريكية وبرعاية واحتضان قطري ، و رغم أن هذه السيطرة في الأسبوع الأخير قبل سقوط كابول ( العاصمة ) ، إلاَّ أننا لا نستطيع أن نخفي حقيقة أن كابل و سائر الولايات الأفغانية قد أُسْقِطَت في حِجْرِ طالبان بشكل فاجَأَ حتى قادة طالبان أنفسهم !! و لا شك أنَّ هذه الصورة المُستَغْرَبة لا يَسَعَنا بحال تجاهلها أو عدم التوقف عندها ، بل يتعين علينا محاولة فهمها ، و الوصول إلى مغزاها و إلاَّ تشاركنا مع العامة فَرَحاً ينسينا عواقب الأمور ..

طمأنة المجتمع

و اليوم بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على التجربة الأولى واحتلال الولايات المتحدة الامريكية لأفغانستان لإسقاط حكم طالبان إذا بنا أمام مُعالجة سياسية للأمور مِنْ قِبَلِ طالبان تتباين كثيراً مع الصورة الأولى لهم قبل أكثر من خمسة و عشرين عاماً حيث وَقَفَ شيوخ ( ملالي ) طالبان الرجل تِلْوَ الآخر يتبارى في طمأنة المجتمع المحلي و الإقليمي و العالمي و ليس تحديه كسابق عهدهم ، بل و يظهرون سماحة مُغالى فيها مع كل مَنْ تعاون في السابق مع المُحْتَل ، و يطلقون عَفْواً عاماً حتى على الجنود الذين حملوا عليهم السلاح قبل أسبوعٍ واحد وسط دهشة وحذر المراقبين ، و يتبارون في بيان أن نظرتهم للمرأة لن تخضع للرؤية الأولى بملازمة المنزل والتعسف معها منعا وايذاءا بل واحيانا قتلا . بل سيسمح لها بالتعليم و العمل و الخروج تحت مظلة الشريعة الإسلامية التي اتسعت و لم تعد رأياً واحداً تتبناه الجماعة ( كسابق عهدها ) ، و يرسلون برسائل طمأنة للشركات العالمية و الوكالات التجارية بأن أموالهم و مصالحهم لن يتم التعرض لها أو مصادرتها ، بل و يقومون بعد دقائق من دخول كابول بِتَشْكيل فرقة شديدة التسليح لحماية قصر كرازاي ( الرئيس السابق ) و عائلته في كابول !! ، في مشهد مُنْفَتح لم نَعْهده منهم يزداد انفتاحاً يوماً بعد يوم ، بل و يقوم المتحدث الرسمي بمداخلات تليفزيونية مع المحطات الأوربية و العربية لاسيما مصر و الإمارات و السعودية، و يستمر تصاعد النغمة التصالحية السياسية بمرور الساعات لا الأيام حتى يقوم المتحدث الرسمي لِطالبان بمداخلة مع التليفزيون الإسرائيلي ( قناة كان العبرية ) لِيُطَمئنهم على الأقلية اليهودية وحقوقها داخل المنظومة الجديدة لِلْحُكمِ في أفغانستان .

كل هذا و ربما هناك ما هو أكثر منه غير مُعْلَن سَتُنْبِئُنا الأيام التالية عنه بلا شك ، و كأننا أمام طالبان أخرى و لُغة خطاب أخرى لا يُبَرِّرُها في ظني غير أنَّ قادة طالبان قد اكتشفوا بعد السنين الطِوال أنَّ عَدَدهم و عُدَّتهم ( السلاح الذي بأيديهم ) لا يكفيان لحماية مشروعهم بإقامة الإمارة الإسلامية وَسْطَ هذه العواصف والأعاصير التي تحيط بهم من كل جانب ، و أنَّ عليهم أن يقبلوا أحياناً بأنصاف الحلول ، و أنهم بحاجة للزمن ليتجاوزوا كثيراً من عراقيل إقامة الإمارة الإسلامية كما طرحوها أول مرة، فَلَجأوا وفي وقت مُبَكِّر للمعالجات السياسية ، في تِكْرار وإن بدا غير متطابق البدايات مع أغلب السلوك الإخواني الذي أنكروه طوال حياتهم ، إلاَّ أنَّه يحمل نفس سماته و ملامحه السياسية و أُطْروحاته ، و هم في هذا الصنيع كالإخوان سواءً بِسواء يأملون أن ينجحوا في استغفال الغرب من خلال هذه الممارسة السياسية !! عسي أن تترك لهم الفرصة ليقدموا مشروعهم الحضاري الذي لم يسمح لهم الغرب باتمامه ولو مرة واحدة حتى الآن ، لا في مِصر و لا في الجزائر و لا في اليمن و لا في ليبيا ولا حتى في تونس ( أطول هذه التجارب عُمْراً وأكثرها قُدْرة على المراوغة السياسية حتى الآن ) ، ناسين أو متجاهلين – على السواء – أن الغرب يعلم تمام العِلْم ما معنى ميلاد دولة إسلامية ، فَكُلّ قادة الغرب يُدْرِكون أن الدولة الإسلامية ليست مُجَرَّد دولة حاضِنة لشعب من الشعوب تهتم بمعاشِهِم ورفاهيتهم ، وليست هي الدولة التي تَتَخَندق حول رعاياها داخل حَيِّز مفروض عليها عدم تجاوزه ، بل هي دولة حاضِنة لحضارة ينتظم بها الكون كُلُّه ، و أنها دولة مُتَمَدِّدَة بِحُكم ما تحمله مِنْ قِيَم و شرائع كانت منزلة الجهاد فيها هيَ عند ذِرْوَة السنام ، و أنها ( الدولة الإسلامية ) غير محبوسة وسط هذه التضاريس القاسية في أفغانستان ، بل سَتَمْتَدُ ولاياتها ولا شك لِتَشْمَل بادئ ذي بدء نُصْرَة كل مُسْلِم على البسيطة أينما كان.

و أنَّه في اليوم الذي ستتفرق هذه الأحزاب الغربية من حَوْلِ خَنْدق المسلمين سواءٌ في أفغانستان أو في أي بَلدٍ مُسلمٍ آخر سيصيح قائدهم بما صاح به نَبِيُّهم يوم الأحزاب ” الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلا يَغْزُونَنَا ، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ “، ومِنْ ثمَّ فهم يُدْرِكون تمام الإدراك أنَّ هذه الدولة تُشَكِّل تهديداً حقيقياً ليس فقط لشبكة المصالح العالمية الحالية ، بل هم يَرَوْنها تهديداً حقيقياً للحضارة السائدة الآن ، يستوي في ذلك أن تكون هذه الدولة في أفغانستان أو في الصومال أو حتى في ثلاث قُرى في صحراء مالي الجرداء ، و أنهم إن لم يمنعوا قيام هذه الدولة الإسلامية محدودة العَدد و الإمكانيات اليوم ، فسيتعين عليهم محاربة مئات الملايين مِن المسلمين بعد تَضَخَّم عددهم و عُدَّتِهم بعد سنوات قليلة !!! ولا يسبقنك الفهم كبعض من ظَنَّ أنَّ صوفِيَّة طالبان ستمثل سبباً كافياً لقبولهم في المجتمع الدولي ، حيث استند البعض إلى توصيات تقرير مؤسسة راند للدراسات بقبول ودعم التيار الصوفي في البلاد الإسلامية ، فهذا الاستشهاد ساقط من وجهين ، الأول : أن التوصيات تتكلم عن احتواء الأنظمة الحاكمة في الدولة المدنية الحديثة ( القائمة على الأساس العلماني ) للتيارات الدينية عن طريق توجيهها للمدخل الصوفي و دمجها فيه ، بخلاف حالتنا هنا حيث ستكون الدولة نفسها قائمة على الأساس الديني و إن كان صوفياً و هو ما يخالف قواعد اللعبة السياسية ( على الأقل في بلادنا ) ، الثاني : أن صوفية طالبان ليست هذه الصوفية المستأنسة المشار لها في تقرير مؤسسة راند ، و لكنها ” صوفية جهادية ” سطرت على مدار التاريخ ملاحم جهادية متعددة ..!!!

فآلَ الأمرُ في حقيقته إلى صِرَاعٍ صِفْرِي بين طرفين ، الأول و هو ( الغرب بكل طوائفه ) الذي يملك ليس فقط كل أدوات الصِراع ، بل و يملك قبل ذلك رؤية واضحة و تصور لماهية هذا الصِراع ، و لِطَبيعة الخصم و إمكانياته ، و الطرف الثاني وهو في حالتنا هذه ( طالبان ) التي تحَرَّكت على الأرض وِفقَ رُؤية محدودة لِلصراع المَحَلي ( حيث لم يتجاوز أفُقُهم حدود أفغانستان أو قضاياه ) ، وهم في نفس الوقت لا يملكون من أدوات الصِراع إلاَّ النَذر اليسير الذي لا يكفي بلا شك لإتمام المهمة، و إن بدا للبعض كافياً حتى هذه المرحلة من مراحل الصِراع الطويلة والمُتعاقِبَة ، ويَبْقى هنا ثمَّة عُنْصِر شديد الأهمية في معادلة الصِراع هذه مازال يفتقده الطرف الأفغاني أيضاً ، و هو أنهم لا يملكون رؤية واضحة لِطبيعة الخِصم و إمكانياته !!

حقيقة موقفي

هناك ثَمَّة بُعْد آخر لابد من التَعَرُّض إليه ، حتى لا تبدو هذه القِراءة مبتورة أو مُشَكِّكة في النصرِ الأفغاني الحالي على أمريكا وحلفائها ، وهذا ما لا أعتقده و لا أقصده من طرحي هذا ..

قُلْ لي أين تقف مِنَ الحدث و سأقول لك ماذا ترى فيه ؟

فإن كُنْت تقف وِسْطَ أهل السُنَّة في العراق، فسترى ضرب جورج بوش بالحذاء …هو قِمَّة الإهانة والنِكاية لأمريكا ، ولو غَيِّرْتَ موقعك قليلاً في نفس الحَدَث فسترى كم سحَقَت نعال جنود جورج بوش أو مَنْ يدعمونهم من الشيعة إخوتنا من الشعب السُنِّي العراقي ، فقد تغيرت الرؤى فقط بتغير زاوية الرؤية ، و في الحالتين لم تُغَيِّر فرحتنا بإهانة جورج بوش من حَسْرتنا على ما آل إليه حال إخواننا السُنَّة في العراق من تقتيلٍ و تشريدٍ و نَفْيٍ ، و قُل مثل ذلك على اعتراف جوزيف بايدن بالهزيمة في هذه الجولة من الصراع مع طالبان دونما النظر لسائر مقولاته و أفعاله و حمايته اللا محدودة لأعداء مشروعك الإسلامي ، وتَعَهُّدِه الدائم بعدم السماح بتهديد النظام العالمي الحالي ، و قديماً لم يمنع إطراء باراك أوباما أو ميركل أو ساركوزي للثورة المصرية من التفافهم عليها و خنقها بعد ذلك ..

نعم لنا أن نفرح بهذا النصر الذي أحرزه إخواننا الطالبان على المحتلين من الأمريكان ، بل و سنفرح لأي نكاية أخرى تنتصر للعدل والحرية ولقيم الاستقلال سواء في أمريكا و حلفائها أو في غيرها و لو حدثت على أيدي الروس أو الصينيين أو الكوريين ، فقديماً فرح الصحابة لما هو دون ذلك بكثير من نصر الروم أهل الكتاب على الفُرْسِ الوثنيين ، فكل هذا مؤذن بزوال سُلْطانِهم و سَطْوَتِهم علينا ، و لكن تبقى الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها ، و هي أنه ليس هكذا تولد الدولة التي ستحتضن المشروع الحضاري الإسلامي للعالم ، ليس بهذا التأهيل المتواضع ، و لا مع حالة التربص القصوى من أعدائنا التي نعيشها الآن لكل حركاتنا و سكناتنا ، و لا مع هذا التباين الهائل في القُدْرات ، و لا مع عدم اكتمال رؤيتنا و تصورنا سواء للمهمة أو لطبيعة الخصم أو لأدوات الصِراع .

نعم قد نَقْبَل مع حالة الاستضعاف التي نعيشها في واقعنا المعاصر وفي ظل غياب التصور الإستراتيجي للرؤية المستقبلية في عالم تغيرت أدوات الصراع فيه ونحتاج لمرحلة “مرحلتها “الأهداف الإستراتيجية كما في النموذج السداسي الاستراتيجي ” له مقالة قادمة إن كان في العمر بقية “بما يمكن أن نسميها بالدولة الوسيطة ( إنْ صَحَّ التعبير ) ، تلك الدولة التي ستسبق في الظهور الدولة الإسلامية المنشودة ، و ستكون توطِئة لِظهورها و تأسيسها ، حيث ستتشارك تلك الدولة ( الوسيطة ) مع الدولة الإسلامية كثير من القِيَم الكُلِّية لديننا الحنيف كالحرية و العدالة و الشفافية ، و لكنها لا ترفع الراية الإسلامية بين يدي مشروع نهضتها حتى لا تستعدي المتربصين بها قبل تمام الإعداد ، و سَيَتَمَكَّن الناس فيها من تَفَهُّم ما يتبَنَّاه قادتها من سياسات و أطروحات براجماتية تبدو و كأنها تُشَوِّه الطرح الإسلامي النقي ، بعدما ألجأتهم حالة الاستضعاف التي يعايشونها إلى الدوران في فلكها لِفترة ، و لن تتحول تصريحات قادتها و سلوكياتهم البراجماتية التي قصدوا بها الخروج من حالة الاستضعاف التي تعيشها شعوبهم مثاراً للتَنَدُّر و الفُرقة بين سائر الفصائل و الحركات الإسلامية ، و لعل فيما نراه الآن مع بواكير تصريحات و سلوكيات قادة طالبان المُسْتَغْرَبة مِن قِبَلِ بعض المتحمسين للمشروع الإسلامي خير شاهد على ذلك ، حيث جَلَسَ بعضهم في موقع الناصح لقادة طالبان بِعَدمِ فَتْح باب التنازلات ، ثمَّ ما لَبِثَ أن انتقل إلى حالة التَحَسُّرِ على الانزلاق لِفَخّ المُوَائمات السياسية ، ثُمَّ انتهى الأمر ببعضهم إلى إبداء التَحَسُّرِ على إهدار الفرصة تِلْو الفرصة مِنْ قِبَل التيارات الإسلامية ، و كأنهم يحاكون نفس ردة فِعْلِهم مِنْ قبل إزاء ما صَدَرَ من تصريحات و سياسات لم يهضموها مِن قِبَلِ إخوتنا في حماس و الجهاد في غزة ، و قبلهم و بعدهم مِنْ قِبلِ الإخوان المسلمين في سائر تجاربهم و محاولاتهم للتغيير ، بل و حتى من مراجعات الجماعة الإسلامية بعد تجربتهم الفاشِلة للتغيير في مصر ، في تِكْرارٍ يفتقد لأي صورة من صور التفكر و المراجعة ..

صمود تجربة أردوغان

و لَعَلَّله من نافلة القول أن نُشير إلى أنَّ السبب الأهم لِصمود تجربة أردوغان في تركيا ( ذات النَفَس الإسلامي في التغيير ) حتى الآن ( قرابة العشرين عاماً ) أنها لم تتشارك مع كل محاولات الإصلاح و التغيير السابق ذكرها في رفع الراية الإسلامية قبل الحركة على الأرض ، بل هي حتى لم تزعم يوماً تبنيها للمشروع الإسلامي، فهي إن شئت التدقيق صورة من صور مشروع ” الدولة الوَسيطة ” بين يدي الدولة الإسلامية المنشودة ، و لعل ما يطفو على السطح من تبنيها لبعض القِيَم الإسلامية وَسْطَ هذا الكَمّ الكبير مِنَ المَدّ العلماني الطاغي في المجتمع التركي ما يُفَسِّر لك كمّ العداء الذي يحيط بالتجربة التركية للنهضة على الرغم من سياستها المُعلَنة مِنْ قَبل لتبنيها لسياسة صفر مشاكل ليس فقط مع الجِيران المحيطين بها و لا مع القوميات التي تعيش فيها ، بل مع كل القوى الإقليمية و الدولية ، و هو ما لم يَكْفِ حتى الآن لِمَنع تَرَبُّص الشرق و الغرب و مجاهرته بالعداء ، كل هذا فضلاً عمَّا يلاقيه الأتراك من لَمْز غالب الحركات الإسلامية لأجل مثل هذه التصرفات و التصريحات بل ربما جاوز البعض منهم الحدَّ حتى كَفَّرَهم لأجلها ..

أعود و أُكَرِّر أنه لن يَصِح التحرك على الأرض مِنْ قِبَل أي فصيل يرفع الراية الإسلامية إلاَّ بعد اكتمال رؤية التغيير و امتلاك أدوات الصِراع و تحديد هوية الخِصْم ومرحلية الوصول للأهداف الكبري ، و قبل هذا و ذاك تكوين الفئة المؤمنة الواعية المتفتحة التي ستتحمل هذه الأمانة لِلخلَق أجمعين و ليس للمسلمين فقط ، و ستَخْرج بنا من حالة التيه و الضعف إلى حالة القوة و التمكين ، و إلاَّ سنظل دائرين في هذه الدائرة حتى يأذن الله بمن يَحْمِل هذه الراية بِحَقِّها ..