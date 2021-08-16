كاتب باكستاني: أسرار هزيمة جيش قوامه 300 ألف شخص.. وأنفقت عليه واشنطن 83 مليار دولارا!

استثمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها مليارات الدولارات في تطوير وتسليح وتدريب الجيش والقوات الجوية والقوات الخاصة والشرطة في أفغانستان. وأنفقت أمريكا وحدها ما يقرب من 83 مليار دولار على قطاع الدفاع في أفغانستان منذ عام 2001، عندما قادت غزوًا في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وقال الناتو إنه تبرع بأكثر من 70 مليون دولار من الإمدادات لقوات الدفاع الأفغانية، بما في ذلك المعدات الطبية والدروع الواقية من الرصاص، حتى الآن هذا العام.

وكان بناء جهاز الأمن الأفغاني أحد الأجزاء الرئيسية في استراتيجية إدارة أوباما حيث سعت لإيجاد طريقة لتسليم الأمن والمغادرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وأنتجت هذه الجهود جيشًا على غرار صورة الجيش الأمريكي، مؤسسة أفغانية كان من المفترض أن تصمد إلى ما بعد الحرب الأمريكية.

وفي حين يبدو مستقبل أفغانستان غامضا، إلا أن شيئا واحدا أصبح واضحا للغاية: فقد فشل سعي الولايات المتحدة الذي دام عشرين عاما لإعادة بناء الجيش الأفغاني ليصبح قوة قتالية قوية ومستقلة، وهذا الفشل يحدث الآن في الوقت الحقيقي مع انزلاق البلاد إلى سيطرة طالبان.

أفراد من الجيش الأفغاني في يوليو تموز الماضي

ولقد تجلت كيفية تفكك المؤسسة العسكرية الأفغانية لأول مرة ليس في الأسبوع الماضي بل قبل أشهر في تراكم للخسائر بدأ حتى قبل إعلان الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة سوف تنسحب بحلول 11 سبتمبرأيلول.

وبدأ الأمر بمراكز استيطانية فردية في المناطق الريفية حيث أحاط مجاهدو طالبان بالجنود الجياع ونفاد الذخيرة ووحدات الشرطة.

وعدوا بالمرور الآمن إذا استسلموا وتركوا معداتهم وراءهم ، مما منح المقاتلين ببطء المزيد من السيطرة على الطرق ، ثم مديريات بأكملها. ومع انهيار المواقف، كانت الشكوى واحدة في كل الأحوال تقريبا: فلم يكن هناك دعم جوي أو لما نفد من الإمدادات والغذاء.

ولكن حتى قبل ذلك، كانت نقاط الضعف المنهجية لقوات الأمن الأفغانية – التي بلغ عددها على الورق حوالي 300 ألف شخص، ولكن في الأيام الأخيرة بلغ مجموعها حوالي سدس هذا العدد فقط، وفقًا لمسؤولين أمريكيين – كانت واضحة. ويمكن إرجاع هذه النواقص إلى العديد من القضايا التي نشأت عن إصرار الغرب على بناء جيش حديث بالكامل مع كل التعقيدات اللوجستية والإمدادية التي يتطلبها المرء، والتي ثبت أنها غير مستدامة بدون الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وأعرب الجنود ورجال الشرطة عن استيائهم المتزايد من القيادة الأفغانية. وغالبًا ما كان المسؤولون يغضون الطرف عما كان يحدث، مدركين تمامًا أن عدد القوى العاملة الحقيقية للقوات الأفغانية كان أقل بكثير مما كان موجودًا في السجلات، والذي تم تشويهه بالفساد والسرية التي قبلوها بهدوء.

وحرصت الولايات المتحدة الأمريكية على تجهيزه بأحدث الأسلحة

وعندما بدأت طالبان في بناء الزخم بعد إعلان الولايات المتحدة الانسحاب، فإن ذلك زاد الاعتقاد في قوات الأمن، بأن القتال من أجل حكومة الرئيس أشرف غني – لا يستحق الموت. وفي مقابلة ، وصف الجنود وضباط الشرطة لحظات من اليأس ومشاعر الهجر العمل.

وعلى أحد الخطوط الأمامية في مدينة قندهار جنوب أفغانستان الأسبوع الماضي، كان عجز قوات الأمن الأفغانية الظاهر عن صد هجوم طالبان المدمر قد عاد إلى البطاطا. وبعد أسابيع من القتال ، كان من المفترض أن يمر صندوق من الورق المقوى مليء بالبطاطا اللزجة كحصص يومية لوحدات الشرطة. ولم يتلقوا أي شيء آخر غير البسكويت بأشكال مختلفة منذ عدة أيام، وكان جوعهم وتعبهم يتآكلانهم.

وتنبع أسباب الفشل الذريع من حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني. وتشتهر وزارتا الدفاع والداخلية بالفساد ، كما يشير الخبراء إلى عدم الكفاءة على نطاق واسع ، والافتقار إلى القيادة ، والمصلحة الذاتية.

ويشار إلى الرئيس وأقرب مستشاريه باسم “جمهورية من ثلاثة رجال” لغني ، مستشاره للأمن القومي حمد الله محب ، ورئيس المكتب الإداري الرئاسي فضل محمود فاضلي. وجميعهم قضوا فترات طويلة في الخارج ، ومثل العديد من كبار البيروقراطيين ، يحملون جوازات سفر ثانية.

والبعض في دائرة الرئيس لا يجيدون أيًا من اللغتين الرسميتين في أفغانستان ، الداري والباشتو.

وبحلول يوم الخميس 12/8/21 ، انهار الخط الأمامي قرب قندهار ، وأصبح في سيطرة طالبان بحلول صباح الجمعة.

ثم تم توحيد القوات الأفغانية للدفاع عن 34 عاصمة إقليمية في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة حيث تحولت حركة طالبان من مهاجمة المناطق الريفية إلى استهداف المدن. ولكن هذه الاستراتيجية أثبتت عدم جدواها مع اجتياح المقاتلين مدينة بعد مدينة، والاستيلاء على حوالي نصف عواصم المقاطعات الأفغانية في غضون أسبوع، وتطويق كابول.

وبدا أن أشهر الهزائم قد بلغت ذروتها في الأسبوع الماضي عندما سقط كامل مقر فيلق تابع للجيش الأفغاني – وهو الفيلق 217 – بيد طالبان في مطار مدينة قندوز الشمالية. واستولى المقاتلون على طائرة هليكوبتر حربية . وكانت صور طائرة مسيرة أمريكية استولت عليها طالبان متداولة على الإنترنت مع صور لصفوف من الآليات المدرعة.

كما تم تجاوز الميليشيات المتحالفة عرقيًا والتي برزت باعتبارها قوات قادرة على تعزيز الخطوط الحكومية تقريبًا.

وكانت المدينة الثانية التي سقطت هذا الاسبوع هي شيبرغان في شمال افغانستان، العاصمة التي كان من المفترض ان تدافع عنها قوة هائلة بقيادة المارشال عبد الرشيد دوستم، احد امراء الحرب الشائنين ونائب الرئيس الافغاني السابق الذي نجا منذ السنوات ال40 الماضية من الحرب من خلال عقد صفقات وتبديل الاطراف.

واستسلم أحد أمراء الحرب الأفغان البارزين والحاكم السابق ، محمد إسماعيل خان ، الذي قاوم هجمات طالبان في غرب أفغانستان لأسابيع وحشد الكثيرين لقضيته لصد هجوم المتمردين.

وحتى الآن ، تكبدت قوات الأمن الأفغانية أكثر من 60 ألف حالة وفاة منذ عام 2001.

ومع قيام طالبان بعملية تمشيط شبه متواصلة للبلاد ، كانت قوتهم موضع تساؤل. وتتراوح التقديرات الرسمية منذ فترة طويلة بين 50 و100 الف مقاتل. والآن هذا الرقم أكثر ضبابية مع انسحاب القوات الدولية وقدراتها الاستخباراتية.