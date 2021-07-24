هل ستكون الهند الخاسر الأكبر في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟

الهند، التي تشعر بقلق عميق إزاء التحول غير المواتي في أفغانستان، مشغولة بمعايرة استجابتها. وقد اتضح أن الهند سوف تضطر إلى الإبحار في المياه الصعبة في الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية س. جايشانكار إلى إيران وروسيا.

ومع انسحاب آخر القوات الأمريكية من أفغانستان، هناك خوف ملموس في نيودلهي من أن عودة طالبان إلى السلطة قد تعني عودة الجماعات الأخرى التي لها تاريخ في مهاجمة الهند. وإن الاحتمال المتزايد لاستدعاء القوات الهندية لدخول أفغانستان يثير الخوف الأكبر على الإطلاق.

والحكومة الهندية ليست وحدها. كما تشعر روسيا وإيران والصين بالقلق من تداعيات الحرب الأهلية الأفغانية الممتدة، بما في ذلك أزمة اللاجئين واسعة النطاق. ومع ذلك، فإن الهند في وضع غير مؤاتٍ. وفي حين بدأت روسيا والصين وإيران التحدث مع طالبان منذ سنوات، لتكون أكثر قدرة على معالجة مخاوفهم مباشرة مع الجماعة إذا عادت إلى السلطة، تمسكت الهند بمعارضتها للجماعة ووقفت إلى جانب حلفائها في الحكومة الأفغانية.

الهند قد تضطر إلى التخلي عن مشاريعها وسحب حوالي 3100 هندياً

والآن، نظرًا لأن عودة طالبان إلى السلطة تبدو وشيكة وحتى الخبراء الهنود يتفقون على أن سلطة الحكومة الأفغانية ستقتصر على المراكز الحضرية، ورد أن نيودلهي كانت تتدافع لإرسال رسائل تصالحية إلى طالبان- الرسائل التي لم يتم الرد عليها حتى الآن. وفي غضون ذلك، لا تشعر الحكومة الأفغانية بالرضا عن التقارير وتناشد الهند تقديم المزيد من الدعم في وقت الحاجة.

ولم تسع الحكومة الأفغانية بعد إلى التدخل العسكري من الهند، بيد أن مبعوث أفغانستان إلى الهند فريد ماموندزاي قال لمجلة فورين بوليسي إنه قد يتعين عليها ذلك.

وأضاف راهول بيدي، محلل دفاعي هندي، أن الهند تعارض التدخل العسكري في دول أخرى، خاصة تلك التي هُزمت فيها معظم الجيوش الأجنبية مثل أفغانستان. وقال بيدي: “قدمت الهند معدات عسكرية مثل أربع طائرات هليكوبتر وقطع مدفعية وأسلحة صغيرة ورادار وغيرها من الذخائر. وفي التسعينيات، قامت أيضًا بنشر أطقم صيانة جوية لخدمة طائرات الهليكوبتر السوفيتية التابعة للجيش الأفغاني”. “يمكن للهند توفير المزيد من المعدات العسكرية، ربما من خلال أطراف ثالثة، وتمويل وتسليح الميليشيات الصديقة أيضًا ، لكنها لن ترسل جيشها”. وأضاف بيدي أن الهند قد تضطر إلى التخلي عن مشاريعها وسحب حوالي 3100 مواطن هندي، معظمهم من المهندسين الذين يساهمون في جهود إعادة الإعمار.

وإن الهند حذرة للغاية كطرف عسكري لنشر جيشها في أفغانستان، لكن بعض الأفغان يؤكدون أن الهند يمكن أن ترسل قواتها لحفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة.

ويتناقش المحللون الهنود بشدة حول ما إذا كان ينبغي على الهند أيضًا التواصل مع طالبان في وقت سابق عندما احتاجت الجماعة إلى اعتراف نيودلهي.

وقال امر سينها، السفير الهندي السابق في أفغانستان، إنه جادل لصالح إجراء محادثات مع طالبان في سبتمبر من العام الماضي. وقال سينها: “بمجرد أن جلس الجانبان، أي الحكومة الأفغانية وطالبان، معًا، كان علينا بالطبع التواصل معهم”. ”لماذا لا نتحدث عندما يتحدث الآخرون معهم؟ يجب أن نتعامل معهم، كما نفعل مع أي فصيل آخر “.

وزعم شاهين أن الهند كانت تسلح الحكومة الأفغانية ، الأمر الذي أزعج الجماعة

وفي عام 2018، زار سفيران هنديان سابقان روسيا كمراقبين للمنتدى الإقليمي الروسي حول أفغانستان بحضور حركة طالبان. ووفقًا لمصدر حاضر في المحادثات، تواصلت طالبان بعد ذلك مع الدبلوماسيين الهنود مباشرة وأبدت رغبتها في إصلاح الأسوار. والآن ، لأنهم يسجلون انتصارات في ساحة المعركة، تغيرت نبرتهم بشكل كبير وفقدوا تلك اللمسة الهادئة.

وتحدث سهيل شاهين، المتحدث باسم الجماعة، إلى وسائل الإعلام من الدوحة فور عودته من موسكو، حيث هدئ هو وزملاؤه من مخاوف روسيا بشأن تراجع الأمن في المناطق المتاخمة للدول السوفيتية السابقة. وطالب شاهين الهند بضرورة إثبات حيادها أولاً في الصراع إذا كانت تريد التحدث مع طالبان. وقال “لدينا علاقات سياسية مع روسيا وإيران والصين ليس لمدة عام أو عامين ولكن لسنوات عديدة. لقد زرناهم عدة مرات وأكدنا لهم أننا لن نسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضدهم.” “كانت الهند تقف إلى جانب الحكومة التي نصبها الأجانب. هم ليسوا معنا. إذا تمسكوا بسياستهم في دعم حكومة مفروضة على الأفغان ، فربما يجب أن يشعروا بالقلق. هذه سياسة خاطئة لن تخدمهم”.

وزعم شاهين أن الهند كانت تسلح الحكومة الأفغانية، الأمر الذي أزعج الجماعة. وقال “لدينا تقارير من قادتنا تفيد بأن الهند تقدم أسلحة للجانب الآخر”. ”كيف يعقل أنهم يريدون التحدث إلى طالبان لكنهم عمليا يزودون كابل بالأسلحة والطائرات بدون طيار وكل شيء؟ وهذا أمر متناقض.“

وبينما يخشى العالم سقوط كابل، فإن الحكومة الافغانية وأصدقاءها الهنود هم الوحيدون الواثقون من أنها ستقف. ولكن بعد نقطة، الهنود ليسوا مستعدين للتدخل في حرب خسرتها الجيوش الجبارة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.