هل تسمح باكستان بقاعدة أمريكية لمراقبة أفغانستان؟

يخلق الانسحاب العسكري الأمريكي السريع من أفغانستان ضغوطًا شديدة على وكالة المخابرات المركزية لإيجاد طرق جديدة لجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ الضربات العسكرية في البلاد، بيد أن الوكالة لديها القليل من الخيارات الجيدة.

ووكالة المخابرات المركزية، التي كانت في قلب الوجود الأمريكي لمدة 20 عامًا في أفغانستان، ستفقد قريبًا قواعد في البلاد حيث أدارت مهام قتالية وضربات بطائرات بدون طيار بينما تراقب عن كثب حركة طالبان وجماعات أخرى مثل القاعدة وداعش. ويحذر محللو الوكالة من المخاطر المتزايدة باستمرار لسيطرة طالبان. ويبذل المسؤولون الأمريكيون جهودًا في اللحظة الأخيرة لتأمين قواعد قريبة من أفغانستان للعمليات المستقبلية.

وعندما أخبر المسؤول الدفاعي الأمريكي ديفيد هيلفي مجلس الشيوخ أن البنتاغون كان يستكشف إمكانية نشر القوات الأمريكية في الدول المجاورة لتقديم دعم لمكافحة الإرهاب عبر الأفق للحكومة الأفغانية، أثار الجدل في باكستان، التي قدمت ترتيبات مماثلة للولايات المتحدة في الماضي، وتسبب في تساؤل بعض الخبراء عما إذا كان مثل هذا السيناريو قد يغير موقف الولايات المتحدة من مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وقال هيلفي أمام لجنة بمجلس الشيوخ في 20 مايو / أيار، “لقد لعبت باكستان دورًا مهمًا في أفغانستان، وقد دعمت عملية السلام الأفغانية. كما سمحت لنا باكستان بالتحليق الجوي والوصول حتى نتمكن من دعم وجودنا العسكري في أفغانستان”. “سنواصل محادثاتنا مع باكستان لأن دعمها وإسهامها في مستقبل أفغانستان، ومستقبل السلام في أفغانستان، سيكون حاسمًا”.

وبعد تعليقات هيلفي، بدأت وسائل الإعلام في باكستان بالإبلاغ عن أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنشاء قواعد عسكرية في باكستان. وسرعان ما رفضت إسلام أباد هذه التقارير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية زاهد حفيظ شودري في بيان صحفي “لا توجد قاعدة عسكرية أو جوية أمريكية في باكستان ولم يتم تصور أي اقتراح من هذا القبيل”.

وأوضح السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي في 24 مايو: “نحن نستكشف مجموعة من الخيارات والفرص لنكون قادرين على توفير قدرة موثوقة وقابلة للحياة لمكافحة الإرهاب عبر الأفق، وهناك الكثير من الطرق التي يمكنك القيام بها. والقاعدة في الخارج ليست سوى واحدة منها “.

وأفادت الأنباء أنه كانت هناك ثلاث مكالمات هاتفية رفيعة المستوى بين قائد الجيش الباكستاني ووزير الدفاع الأمريكي في الأشهر الثلاثة الماضية واجتماع وجهاً لوجه بين مستشاري الأمن القومي في البلدين.

يعتقد الخبراء أن استضافة القواعد الأمريكية قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عدائية بين باكستان وطالبان الأفغانية.

ويقول أسفانديار مير، محلل أمن جنوب آسيا في جامعة ستانفورد، إنه من منظور الولايات المتحدة، فإن القاعدة الإقليمية مهمة لرصد واستهداف التهديدات الإقليمية والعابرة للحدود التي قد تظهر بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وفي الوقت نفسه، يعتقد الخبراء أن استضافة القواعد الأمريكية قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عدائية بين باكستان وطالبان الأفغانية.

وقال لوكاس برزيبيزوسكي، محلل شؤون غرب آسيا في جامعة وارسو لدراسات الحرب، إن طالبان ستفسر هذه القواعد على أنها خداع من قبل الولايات المتحدة في عملية السلام الأفغانية.

وأصدر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، بيانًا على تويتر ينتقد القواعد الأمريكية في باكستان أو دول أخرى مجاورة لأفغانستان. وحذر من أنه إذا سمحت أي دولة مجاورة بوجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها، فسيتم تفسير ذلك على أنه خيانة وسيسجل التاريخ على هذا النحو.

ومنذ الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية، اكتسبت أفغانستان أهمية كبيرة في سياق إطار الحزام والطريق. وفي الأيام الماضية، كشفت وسائل الإعلام الباكستانية أن باكستان والصين قررتا إدخال أفغانستان في نطاق مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC)، وهو المكون الباكستاني لمشروع الحزام والطريق للرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفضلا عن ذلك، قد ترى الصين أن القواعد تشكل تهديدًا لمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته 50 مليار دولار.

وبصرف النظر عن باكستان، فإن الخيار الواضح الآخر لواشنطن سيكون آسيا الوسطى. وكانت القوات الأمريكية، بعد كل شيء، متمركزة في المنطقة من 2001 إلى 2014. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن البنتاغون يتطلع بالفعل إلى طاجيكستان وأوزبكستان كمرشحين محتملين لقواعد جديدة. ومع ذلك، من الصعب تخيل أن دول آسيا الوسطى ستسمح بسهولة لواشنطن بفتح قواعدها.

وحاليًا، لدى دول آسيا الوسطى بعض المخاوف الأمنية. أولاً، بما أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بالكامل من أفغانستان، فإن هذا قد يشكل تحديا لأمن هذه البلدان. وثانيًا، يجب أن تأخذ في الاعتبار علاقاتها مع موسكو عند تنسيق علاقاتها مع واشنطن.

ومع ذلك، فإن القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة على أراضيها لا تختلف عن البطاطا الساخنة -وهي قاعدة لا يرغب جيران أفغانستان في الاستيلاء عليها. وإن السماح لواشنطن بتشغيل قاعدة يمكن أن يحول الدول بسهولة إلى هدف لطالبان والقوات المناهضة للولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة.

وإن محاولات واشنطن لإنشاء قاعدة في محيط أفغانستان يمكن أن تساعد القوة المهيمنة على الحفاظ على نفوذها على الوضع الأفغاني، لكنها لن تساهم في تخفيف الوضع بالنسبة للأفغان العاديين. وتخشى واشنطن أن تملأ بكين وموسكو فراغ السلطة بعد انسحاب القوات. وهذا لا يدل إلا على منطق الهيمنة للولايات المتحدة.