مأساة لا يمكن تصورها تواجه الهند

استغرق الأمر بضعة أسابيع فقط حتى يتحول الرضا عن مرض كوفيد -19 إلى شعور ساحق باليأس والكرب والغضب. والآن الهند، التي تغرق في ظل موجة من الحالات، “تبدو وكأنها دولة محطمة”. وحطمت البلاد الأرقام القياسية العالمية بأكثر من 330 ألف إصابة يومية وعدد الوفيات اليومي أكثر من 2000.

ومع الادعاءات المتكررة بشأن عدم الإبلاغ عن الوفيات، قد يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير بالفعل. فالبنية الأساسية الطبية في الهند، من الاختبارات إلى الأسرّة في المستشفيات إلى الأدوية وإمدادات الأكسجين، تعاني تحت وطأة الحالات.

وفي خضم هذه الكارثة، لم يركز رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي على الوباء بل على السياسة، وكان غائبا في الغالب. وكان مودي يقوم بحملة لصالح حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) في الانتخابات الإقليمية في ولاية البنغال الغربية. وفي الأسبوعين الماضيين، نظم رئيس الوزراء تسعة مسيرات انتخابية كبيرة مع عشرات الآلاف من المؤيدين.

وتعد الأحداث الخارجية المقنعة والمباعدة مخاطر منخفضة لانتشار كوفيد-19، ولكن هذه ليست سوى ذلك؛ يتم الضغط على المؤيدين معًا وبلا أقنعة إلى حد كبير. وكما أظهرت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد حول تجمعات دونالد ترمب الصيف الماضي، من المرجح أن تكون تجمعات مودي أحداثًا رئيسية.

وكان وزير الداخلية أميت شاه، أقرب مساعدي مودي، أكثر جرأة: بصرف النظر عن التجمعات المزدحمة، كان شاه يتجول في ولاية البنغال الغربية في عروض طريق ضخمة، حيث يتجمع أنصاره في الشوارع وشاه غير مقنع يبتسم ويلوح لهم من شاحنة مكشوفة. وفي حين أن جميع المنافسين السياسيين الرئيسيين الآخرين إما ألغوا حملاتهم الانتخابية وإما قلصوها، إلا أن مودي وشاه استمرا.

وبصرف النظر عن اللقاحات، تبحث البلاد الآن في استيراد الأكسجين من الدرجة الطبية حيث يترك آلاف الناس يلهثون بسبب نقص إمدادات الأكسجين

وبصرف النظر عن المسيرات الخاصة بها، قررت حكومة مودي السماح لملايين الهندوس بالتجمع في كومبه ميلا، وهي زيارة دينية هندوسية رئيسية، في مدينة هاريدوار. حتى إن حكومة ولاية أوتارخاند نشرت إعلانات على الصفحة الأولى في الصحف مع وجود وجه مودي في الأعلى. وبدون أي تباعد اجتماعي مع ملاحظة عدد قليل من بروتوكولات كوفيد-19، تجمع المحبون، وفي غضون خمسة أيام، تم تسجيل أكثر من 2000 إصابة في المدينة، مما أجبر مودي على “طلب” المحبين لتقليص الاحتفالات.

وعلى النقيض من فرحة مودي برؤية التجمعات المزدحمة، ملأت الصور الدرامية وسائل التواصل الاجتماعي: صفوف من المرضى ينتظرون لساعات للحصول على سرير، وأجبر المرضى المصابون على مشاركة الأسرة، وردهات المستشفى مليئة بأسرة مرتجلة للتعامل مع ازدحام الضحايا.

وأعلن حزب بهاراتيا جاناتا الآن أنه سيواصل حملته، لكنه لن يعقد تجمعات كبيرة بعد الآن لأنه أصبح “خطيرًا الآن”، حسبما صرح متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا للصحفيين المحليين.

ولكن في جميع أنحاء البلاد، تفيض مناطق حرق الجثث بالفعل بالموتى. وغير قادر على إعداد أنظمتها لمحاربة الفيروس، تقوم السلطات الحكومية بتعزيز البنية التحتية الجنائزية.

وأمرت الحكومة المحلية محارق الجثث بالعمل طوال الليل حيث تتراكم الجثث، في حين أن أماكن حرق الجثث تزيد من منشآتها وتضيف المزيد من الموظفين للتعامل مع الوفيات المتزايدة. وفي مدينة سورات الغربية، تنهار البنية التحتية في محارق الجثث، غير قادرة على التعامل مع ضغط العمل على مدار الساعة. وأشاد مودي مرارًا وتكرارًا بمكافحة الهند للفيروس ووصف البلاد بأنها “صيدلية للعالم” في مناسبات متعددة، بسبب صناعة الأدوية النابضة بالحياة وقدرات تصنيع اللقاحات. مع اقتراب الموجة الثانية، تم التخلص من كل هذه الادعاءات بهدوء.

وبعد تزويد دول أخرى بـ 64.3 مليون جرعة في فبرايرشباط ومارس أذار، أرسلت 1.6 مليون جرعة فقط في أول 19 يومًا من أبريل نيسان، وفقًا لبيانات الحكومة الخاصة. ومحليًا، أدى سوء التخطيط إلى نفاد اللقاحات في المراكز في جميع أنحاء البلاد، حتى في الوقت الذي واجهت فيه البلاد هجومًا جديدًا من قبل الفيروس. واضطرت الحكومة إلى الموافقة على استيراد لقاحات أجنبية الصنع الأسبوع الماضي.

وقد كان أداء لقاحي كوفيشيلد وكوفاشين في الهند جيدا، حيث يوفران أكثر من 80 في المائة من الفعالية ضد العدوى ويقللان بشكل خطير من حالات الاستشفاء والوفيات.

وبصرف النظر عن اللقاحات، تبحث البلاد الآن في استيراد الأكسجين من الدرجة الطبية حيث يترك آلاف الناس يلهثون بسبب نقص إمدادات الأكسجين. وأعلنت مدن مثل نيودلهي ومومباي “حالة طوارئ الأكسجين” ودفعت حكومة مودي للتحرك بشكل أسرع في اتخاذ الترتيبات.

وهناك أيضًا مطالب لاستيراد عقار ريمديزفير، وهو دواء مضاد للفيروسات يستخدم لعلاج حالات كوفيد -19. واضطر أفراد الأسرة القلقون إلى قضاء ساعات في الانتظار للحصول على العقار، بينما يدفع آخرون مبالغ باهظة للحصول على العقار في السوق السوداء المتنامية.

ومع استمرار موجة فيروس كورونا في البلاد، تتصاعد التوترات، ووقعت الحكومات الإقليمية في صراعات داخلية حول كل شيء من إمدادات الأكسجين إلى الأدوية. كما يتم إغلاق أجزاء مختلفة من البلاد، غير قادرة على التعامل مع السلالة الجديدة. وتتزايد المخاوف بالفعل من فقدان سبل العيش لملايين الناس، خاصة في القطاع غير الرسمي.

ولكن من المستشفيات المغمورة بالناس إلى المناشدات اليائسة على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك شيء واحد واضح – فقد يكون ثمن الفشل أعلى بكثير هذا العام من العام الماضي.