السفير معصوم مرزوق يكتب: هل حرب علي المياه؟!

بناء علي برقية من الخارجية الأمريكية (تم الكشف عنها قبل سنوات )التقي السفير الأمريكي بالرئيس عبد الناصر يوم ٢ يناير ١٩٦٤ كي يحذر بشكل غير مباشر من احتمال أن تتفق الدول العربية بقيادة مصر علي تحويل نهر الأردن .

ذكر السفير الأمريكي في برقيته الي إدارته أنه قال لعبد الناصر: ” أن أي دولة مشاطئة لنهر الأردن تحصل على امدادها الرئيسي من المياه ستتأثر بذلك لن يكون أمامها سوى اللجوء الى القتال، ففي النزاع بين الجمهورية العربية المتحدة وإثيوبيا، لو قامت الأخيرة بتحويل النيل الأزرق، فإن مصر بكل تأكيد سوف تتحرك لإيقاف ذلك، وأشرت الى أن اسرائيل سوف تفعل نفس الشيء.

كانت اجابة الرئيس ناصر الوحيدة هي أنه سأل: هل تعني أننا اذا قمنا بتحويل مياه نهر الأردن، فإننا يمكن أن نتعرض لاعتداء اسرائيلي؟، اعترضت على استخدام كلمة «اعتداء» ، وقلت ان المياه ضرورية للغاية لكل دولة بالشكل الذي يدفعها للتحرك للدفاع عنها، وهذا لا يمكن اعتباره «اعتداء» ، حينذاك قال الرئيس: «إن ذلك يعني أننا يجب أن نظل أقوياء ومستعدين» ، ثم توقف عند ذاك عن مناقشة الموضوع، وقد ظهر عليه أنه غير راغب في مناقشة أي تفاصيل حول لقاء القمة ” .

إن برقية السفير الأمريكي في القاهرة في شتاء ١٩٦٤ تعكس موقفا مبدئيا للولايات المتحدة الأمريكية من مسألة حقوق دول المصب في نهر دول

هذه البرقية وغيرها تم نشرها ضمن الوثائق التي تفرج عنها الخارجية الأمريكية دوريا لمرور زمن طويل عليها، ولكنها بلا شك تثبت وتؤكد مواقف رسمية لا تستطيع أمريكا التنصل منها اليوم.

لقد شجعت أمريكا إسرائيل أو على الأقل لم تعترض على قيام المقاتلات الإسرائيلية بتدمير كل المعدات والأفراد في موقع تحويل نهر الأردن، وكانت الحجة القانونية هي أن إسرائيل مارست حقها في الدفاع عن النفس وفقا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة.

إن برقية السفير الأمريكي في القاهرة في شتاء ١٩٦٤ تعكس موقفا مبدئيا للولايات المتحدة الأمريكية من مسألة حقوق دول المصب في نهر دولي، بل وان السفير ضرب مثالا محددا بأن ذلك ما سوف تقوم به مصر حال قيام إثيوبيا بتحويل النيل الأزرق (وهو ما قامت به مؤخرا).

وقبل أن يغادر ترمب منصبه تحدث عن نية مصر العسكرية تجاه سد النهضة، وذلك بالطبع لا يمكن الاعتداد به ، فلا يمكن البناء علي سلوك أو تصريح لترمب . فهو كما كتب عنه أقطاب أنصاره مثل جون بولتون ” يتصرف برعونة ولا مسؤولية ولا يهتم بالعمل المؤسسي ” .

‏وربما سمع من زائر رسمي سوداني وقتها شيئا عن الموقف المصري ، فسارع ترمب ex officio بالإعلان .

‏يبقى أن الخيار العسكري هو أحد أوراق التفاوض الهامة علي المستوي الدولي بوجه عام

ولا شك أن ذلك يحرج الحكومة المصرية، فهي أن أنكرت رسميا، فهي تتخلي عن ورقة تفاوضية قد يهمها أن تبقى بشكل غامض في الخلفية، وإذا أعلنت أن ذلك موقفها خسرت مبكرا أي دعم إقليمي أو دولي تحاول حشده الآن.

لذلك أظن أن الصمت كان هو الموقف الأمثل لمصر، كما أن الضجة علي الجانب الإثيوبي بشأن ما قاله ترمب مبررة لنفس الأسباب، فهي تريد أن تدفع مصر لتأكيد ما قيل كي تخسر أي تأييد، أو أن تنفي مصر فتقيد حرية مناورتها وتفقدها ورقة تفاوضية.

‏يبقى أن الخيار العسكري هو أحد أوراق التفاوض الهامة علي المستوي الدولي بوجه عام ، ولا يشترط نية استخدامه أو استخدامه بالفعل ، حيث يكفي أن يدرك خصمك أنك تمتلك هذا الخيار ولديك القدرة علي استخدامه ، وذلك يؤثر علي قراراته التفاوضية. وقد يمهد لحل سلمي توافقي رغم انه بديل عسكري.

تصريح ترمب عن نيات مصر بالنسبة لسد النهضة، يشبه تصريحاته بشأن كورونا، تفتقد إلي الحكمة والعلم والرصانة . فضلا عن خلوها المعتاد من الدبلوماسية. لذلك كله لن يهضم العالم ذلك الضجيج الصادر من أديس أبابا ، ولن يفهم سر دقات طبول الحرب التي رقصت عليها تصريحات المسؤولين الأثيوبيين.

ومن البديهي أن مصر إذا لم تجد عن الحرب بديلا ، فإن آخر من كانت ستخبره بذلك هو الرئيس ترمب الذي كان يجلس معظم الوقت في البيت الأبيض كي يكتب تويتات تغضب منه أغلب حلفائه وكل مرؤوسيه.!