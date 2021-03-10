تصدير الأزمات.. الانقلاب والمعارضة نموذجاً

نمط إدارة وحكم يلجا إليه الأفراد والكيانات والمؤسسات والأنظمة في حالات الإخفاق والفشل، بتصدير السبب للغير هروبا من المسؤولية، آخرها مثلا ادعاء نظام الانقلاب أن الزيادة السكانية هي من تلتهم عوائد الإصلاح والتنمية، ومن قبل شماعة الزيادة السكانية كانت ومازالت وستبقى شماعة الإخوان التي يعلق عليها الانقلاب كل إخفاقاته، في التعليم والصحة والإرهاب وسد النهضة وقانون التراخيص والمباني حتى قانون الشهر العقاري الأخير.

في مربع المعارضة الحال لا يختلف كثيرا، فشماعة المؤامرة، وهي بالفعل موجودة، وكذلك شماعة الشعب الذي لم يحمي مكتسباته ولم يدافع عن الثورة ولم يتحرك لحماية الرئيس المنتخب ولم يحم إرادته هو وغير ذلك، هي أيضا من باب تصدير الأزمات والهروب من المسؤوليات.

في مربع الانقلاب، لا الإخوان ولا الكثافة السكانية هما سبب الفشل والإخفاقات

لكن كل من الانقلاب والمعارضة لم يلتفت إلى أوجه القصور والخلل في مربعه هو دون المربعات الأخرى، غياب التقييم العلمي للبرامج والأفكار والقرارات وقلة الكفاءات وغياب المعلومات والدراسات وسوء تقدير المواقف وإدارة المشاهد والأحداث وتحول شركاء الثورة إلى فرقاء السياسة والاستقطاب المجنون الذي قسم المجتمع بهذه الصورة البشعة، فضلا عن الفساد المالي والإداري، هذه بعض أسباب الإخفاقات في أغلب الملفات هنا وهناك ،

في مربع الانقلاب، لا الإخوان ولا الكثافة السكانية هما سبب الفشل والإخفاقات، ولكن اغتصاب السلطة وغياب الكفاءة وإقصاء الشعب ونخبته الوطنية والفساد المالي والإداري والتفريط في ثروات الوطن برا وبحرا فضلا عن غياب العدالة وانتشار المظالم وغير ذلك كثير، هذه هي بعض الأسباب.