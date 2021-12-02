قمة الديمقراطية.. بين البروباغندا والواقع

(1)

دون الخوض في أخلاقيات إبادة مواطني القارة الأصليين ممن أسمتهم أمريكا الهنود الحمر، فقصة الولايات المتحدة الأمريكية غير مسبوقة تاريخيا، فهي دولة لم يمر على تأسيسها قرنين ونصف من الزمان ومع ذلك فهي تتسلط على شعوب حضارات وإمبراطوريات ضاربة بجذورها في التاريخ الإنساني، وفرضت هيمنة على الكرة الأرضية باقتصاد وجيش هما الأقوى وموارد طبيعية ووفرة استثنائية حتى أصبحت أرض الفرص وجنة الطامحين في الحياة على أرض الأحلام. بعد الحرب العالمية الثانية واقتحام أمريكا وتسيدها الساحة الدولية، بدأ رؤساء أمريكا يشعرون أن لديهم القوة والقدرة على فرض السيطرة على المستقبل وتوجيه المسار ليس لبلدهم فقط ولكن للعالم أجمع، وبدا هذا واضحا في خطب التنصيب التي حملت رسائل بعينها للداخل والخارج.

وإذا استحضرنا من التاريخ وقائع سبقت اليوم بـ60 سنة بالتمام، فسنجد خطاب تنصيب “جون كيندى” عام 1961، وما تضمنه من توصيف أخلاقي لمهمة دولته ورئاسته وكأنها الدفاع عن الحرية أثناء الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي الشيوعي والغربي الرأسمالي حينذاك، وقال فيها:

“إن ما نشهده اليوم ليس مجرد احتفال بانتصار حزب، بل احتفال بالحرية، وهي بداية وغاية في حد ذاتها، حرية ترمز إلى التجديد وكذلك التغيير. لندع كل أمة، سواءً أكانت تتمنى لنا السعادة أو الشقاء، تعلم بأننا سندفع أي ثمن، وسنتحمَّل أي عبء، وسنواجه أي صعوبات، وسندعم أي صديق، وسنعارض أي عدو سعيًا لضمان بقاء ونجاح الحرية ونحن نتعهد بذلك، وأكثر منه”.

وبعد 60 سنة جاء الرئيس الحالي “جو بايدن” ليركز في خطاب تنصيبه على التوصيف الأخلاقي لمهمة دولته ورئاسته وكأنها الدفاع عن الديمقراطية وقال: “هذا هو يوم أمريكا. هذا هو يوم الديمقراطية، يوم يشكّل التاريخ ويمثل الأمل، يوم التجديد والعزيمة. بعد اجتياز اختبارات قاسية على مر العصور، واجهت أميركا مرة أخرى اختبارًا جديدًا. وقد ارتقت أمريكا إلى مستوى التحدي. اليوم، نحتفل بانتصار ليس لمرشح بل لقضية، قضية الديمقراطية. لقد سُمع صوت الشعب، وإرادة الشعب، واستُجيب لإرادة الشعب. لقد تعلمنا مرة أخرى أن الديمقراطية ثمينة. وأن الديمقراطية هشة. وفي هذه الساعة -يا أصدقائي- سادت الديمقراطية”.

(2)

وعلى هذا يبدو التوصيفان التاريخيان لمهمة الرئيسين كيندي وبايدن: الدفاع عن الحرية والديمقراطية، بحسبانهما قيما أصيلة في المجتمع الأمريكي، ولكنهما في الحقيقة مجرد شعارات براقة وجذابة، ولنطرح سؤالاً عن القديم لنفهم الجديد: هل حقق كيندي وعوده بحماية الحرية والدفاع عنها بكل ثمين وغال؟

يقول لاري دايموند -أحد الكتاب الامريكيين البارزين في مجال علم السياسة- في كتابه “روح الديمقراطية، الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة” تعليقا على فترة رئاسة جون كيندي، ومنه قوله “تم سحق مثالية كيندي بالتدخل المشؤوم في فيتنام، والسبب الحرب ضد التوسع الشيوعي، وكانت الكلفة باهظة، وتحولت صورة أمريكا من مساند للديمقراطية وحرية الشعوب إلى قاتلة للأطفال والبشر وتأييد سلطة ديكتاتورية، بسبب رغبتها الجنونية في محاربة كل ما هو شيوعي وهو ما أدى أيضا إلى وقوفها بجانب العديد من الأنظمة الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية والانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة كما حدث في تشيلى مع الحكومة المنتخبة للرئيس الاشتراكي سلفادور الليندى، وأصبح خطاب التولية القوى لكنيدي مسخرة قاسية”.

(3)

ما قاله لاري دايموند عن التناقض بين القول والفعل بالنسبة لكنيدي يمكن أن ينسحب على ما حدث بالنسبة لخلفائه من الرؤساء الأمريكيين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتصار الرأسمالية، لم تتوقف أمريكا عن التلويح باستخدام القوة ولم يتحقق السلام العالمي رغم أنها تجلس منفردة على سدة حكم العالم، بل سارعت بخلق عدو جديد بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، واستغل صقور واشنطن -على اختلاف صنوفهم- الفرصة.

ولم يحاول الصقور إيقاف الكارثة كما جاء في الفيلم الوثائقي (فهرنهايت 9/11) للمخرج الأمريكي مايكل مور ليستغلوا هذا العمل الإرهابي في ترهيب الشعب الأمريكي والعالم كله، واتخذوا من ذلك ذريعة لغزو أفغانستان وتدمير العراق بالقوة الغاشمة والقيام بعمليات عسكرية في باكستان وسوريا وصلت تكلفتها إلى أكثر من 6 تريليونات دولار! تحملت الخزانة الأمريكية هذه المبالغ الطائلة لصالح بارونات السلاح وشركات النفط وإعادة الأعمار الذين ينفقون على الحملات الانتخابية للمرشحين في أمريكا، وكما قال كارتر فإن بلاده هي أكثر دول العالم دخولا للحروب في عمرها القصير، وأضاف أنه كان من الأفضل توجيه هذه الأموال لتحديث البنية التحتية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي كما فعلت الصين.

(4)

انتهت حقبة الحرب على الإرهاب وتبين أنها كانت ذريعة لسرقة النفط وثروات الشعوب ومد النفوذ والهيمنة، وكان لا بد من خلق عدو جديد ليظل الانفاق على التسليح مستمراً بل ويتعاظم.

والرئيس الأمريكي بايدن بدأ عهده بتدشين حرب جديدة، تحت شعار حماية الديمقراطية، وبمقتضاها تم تقسيم العالم إلى معسكرين: معسكر الخير ويمثله الدول الديمقراطية ومعسكر الشر ويمثله الدول غير الديمقراطية، الأولى تم دعوتها لقمة الديمقراطية والثانية تم تجاهلها.

ورغم أن الديمقراطية الأمريكية نفسها محل مراجعة، كما ذكر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، ومقره ستوكهولم، في تقرير حول الديمقراطيات في العالم نُشر مؤخرا، حيث جاءت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضمن قائمة “الأنظمة الديمقراطية المتراجعة” بسبب التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية دونالد ترمب، إلا أن الرئيس بايدن ينظر إلى القذى في عين أخيه أما الخشبة التي في عينه فلا يتفطّن لها!

(5)

ليس هناك عاقل لا يجد أن الديمقراطية هي إحدى أدوات الحكم الرشيد، لكن استخدام الديمقراطية ذريعة لأغراض في نفس يعقوب فهذا ما أريد التوقف عنده. والسؤال الذي يجب أن يطرح نفسه هل قمة الديمقراطية مقصود منها حماية الديمقراطية لصالح شعوب العالم بما فيها الداخل الأمريكي، أم أنها مسخرة إعلاميا لصرف النظر عن حقيقة ما يجرى داخلها، وأن الاجتماعات ستكون مخصصة لمناقشة تهديد الصين لمكانة الغرب وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المخاوف تجاه العدو التقليدي: روسيا، وتحفيز دول أخرى على دعم الديمقراطية بغرض تطويع قرارها لصالح أمريكا.

عالمنا يحتاج لمفاهيم سياسية جديدة تصلح للمستقبل وليس إعادة تدوير نفايات الماضي، نحتاج إلى تضافر جهود كل شعوب العالم لوضع وإرساء قواعد نظام عالمي جديد عادل ومتعدد الأطراف، يضع الحق فوق القوة وليس العكس كما يحدث الآن.

العالم يحتاج إلى شعوب يقظة مشاركة في صياغة مستقبلها طبقا لرؤيتها لواقع حياتها، بعد أن خذلها قادتها الذين يضعون مصلحة جماعات الضغط التي أتت بهم إلى سدة الحكم قبل مصالح شعوبهم.

يا شعوب العالم اتحدوا ولا تجعلوا الساسة يذهبون بكم إلى التهلكة.