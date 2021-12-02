فوائد الدين الخارجى المصرى تضيف له ثلث أصل الدين

حتى نهاية يونيو الماضى بلغ الدين الخارجى المصرى 137.9 مليار دولار حسب آخر بيانات رسمية معلنة، لكنه خلال الشهور الخمسة التالية لشهر يونيو/حزيران الماضي، استمر مسلسل الاقتراض الخارجي ما بين طرح سندات خارجية بقيمة 3 مليارات دولار بشهر سبتمبر/أيلول الماضي، وإيداع السعودية بالبنك المركزى المصرى 3 مليارات دولار أخرى خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وما بين نهاية سبتمبر وحتى آخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدرت 5 قرارات جمهورية بقروض جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، منهما قرضين من بنك التنمية الأفريقى وقرضين من البنك الدولى وقرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ذلك أعلن كل من البنك الدولى والبنك الآسيوى عن إقراضهما مصر قرضا بقيمة 360 مليون دولار.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن اقتراضها نصف مليار دولار بشهر أكتوبر الماضي، وأعلن البنك الأهلي اقتراضه 200 مليون دولار بالشهر نفسه، كما وافق البرلمان على قرض جديد أواخر نوفمبر، لم يتم الإعلان عن قيمته لكن وكالة رويترز أشارت لبلوغه 3 مليارات دولار.

وتستعد وزارة المالية المصرية لإصدار صكوك سيادية بالأسواق الدولية، وكذلك إصدار جديد لسندات خضراء، ويسعى بنك مصر لإقتراض 100 مليون دولار من من البنك الأوربي لإعادة الإعمار، وهو مسعى يتكرر في بنوك أخرى، حيث أعلن البنك الأهلى المصرى عزمه على إقتراض 1.5 مليار دولار بالعام الجديد.

وبالعودة إلى تفاصيل الدين الخارجى بنهاية يونيو الماضى البالغ 127 مليار و860 مليون دولار، نجد أنه ينقسم إلى ديون متوسطة وطويلة الأجل بنحو 124 مليار دولار، ودون قصيرة الأجل بنحو 13.7 مليار دولار.

حيث ذكرت بيانات البنك المركزى أن قيمة فوائد الديون المتوسطة والطويلة الأجل تبلغ 40.4 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 29% من أصل الدين الخارجي المعلن، فإذا أضيف إليه 3.3 مليار دولار تمثل فوائد السندات التى تم طرحها بشهر سبتمبر الماضي، فإن نسبة الفوائد إلى أصل الدين تصل إلى 31%، وإذا أضيف لذلك فوائد الديون الأخرى التى تم الحصول عليها في وقت قريب فإن الفوائد أصبحت تمثل ثلث الدين.

اقتراض 138 مليار دولار وسدادها 163 مليار

أى أنه إذا كان أصل الدين فى نهاية يونيو الماضي 137.9 مليار دولار، فإن القيمة التي سيتم سدادها 162.8 مليار دولار، وهو رقم أصبح غير قائم حاليا إذا أضيفت إليه فوائد القروض التى تمت خلال الشهور الخمسة التالية من يوليو إلى نوفمبر الماضي، ومنها 3.3 مليار دولار فقط فوائد السندات التى تم طرحها خلال سبتمبر الماضي.

وإذا كانت قيمة الفوائد تمثل ثلث قيمة أصل القروض، فإن معدلات تلك الفوائد تختلف حسب جهة الاقتراض، حيث تبلغ فقط 4.5% بالنسبة للقروض الخليجية، التي أخذت صورة ودائع بعد أسابيع قليلة من تولى الجيش السلطة في يوليو 2013، حيث كان بعضها بدون فوائد، كذلك بلغ معدل فوائد قروض المؤسسات الدولية والإقليمية 6.6% حيث تتدنى فوائد قروضها عادة.

وبلغ معدل الفوائد على قروض القطاع الخاص 7% نظرا لقصر مدتها، وعلى قروض الدول والبنوك القُطْرية 11.3%، لكن الطامة الكبرى كانت فى فوائد السندات الخارجة والتى بلغت نسبتها 111% بالمقارنة لقيمة الأصل، فإذا كانت قيمة أصل تلك السندات 28.7 مليار دولار، فإن قيمة فوائدها 31.8 مليار دولار، وذلك حتى شهر يونيو أى بدون إحتساب السندات التى تم بيعها بشهر سبتمبر.

وربما يبرر البعض تلك النسبة الضخمة لفوائد السندات بطول مدتها، والتي تصل في بعض إصداراتها إلى 40 سنة، أي أنه سيتم سداد قيمتها حتى عام 2061، لكن هذا يتنافى مع تدنى فائدة قروض المؤسسات الدولية والإقليمية والبالغة 6.6%.

بل إن تلك القروض أطول أجلا من إصدار السندات، حيث يمتد سدادها إلى عام 2071 أي أكثر من مدة سداد السندات بعشر سنوات، بل إن قيمتها تفوق قيمة السندات حيث تبلغ 48.7 مليار دولار، مقابل 28.7 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي لكل منهما.

قيمة فوائد الدين تتضاعف سنوياً

وهو أمر يدعو للتريث فى مسعى وزارة المالية للتوسع بالسندات، خلال العام المالي الحالى أى خلال النصف الأول من عام 2022، نظرا لفائدتها العالية بالمقارنة بالفوائد المتدنية السائدة بالعالم حاليا، حتى أن معدل الفائدة يصل إلى صفر بالمئة بدول اليورو كما أن معدل الفائدة سلبي بسويسرا واليابان، ويصل الى 0.25% على الدولار و0.1% على الجنيه الإسترليني.

وهو ما تستفيد منه القروض الخارجية المصرية قصيرة الأجل أي لمدة سنة فأقل، والتي بلغ معدل الفائدة عليها نسبة 0.4% أى أقل من نصف بالمئة.

كما تبدو خطورة فائدة الدين الخارجى فى تزايد قيمتها خلال السنوات الأخيرة، حين كانت قيمتها 666 مليون دولار بالعام المالي 2014/2013، وظلت تزيد سنويا حتى بلغت 4.2 مليار دولار بالعام المالي الأخير 2021/2020، أي أنها تضاعفت ست مرات خلال 6 سنوات، وبالطبع فإنها مرشحة للزيادة تبعا لزيادة الاقتراض.

وإذا النظام المصري بعلاقاته مع النظم الخليجية قد استطاع تأجيل سداد أقساط ديون الإمارات والسعودية والكويت، فإنه لن ينجح فى ذلك مع باقي الجهات، حيث أنه مُقترض من 20 مؤسسة دولية وإقليمية، ومن 21 دولة ومن بنوك قطرية لم يذكر البنك المركزى عددها.

وهو ما يعنى زيادة قيمة تكلفة القروض الخارجية من فوائد وأقساط سنوية، والتي بلغت بالعام المالى الأخير 2021/2020 نحو 15.819 مليار دولار، رغم تأجيل سداد أقساط الديون الخليجية، وهي قيمة تعادل إيرادات كلا من: قناة السويس البالغة 5.9 مليار دولار، والسياحة 4.86 مليار دولار والإستثمار الأجنبى المباشر 5.2 مليار دولار، خلال العام المالي نفسه بإجمالى 15.987 مليار دولار للموارد الثلاثة.

والأمر الأخطر الذي يتفادى المسؤلين ذكره وهو مخاطر سعر الصرف على سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي، في ضوء النقص المزمن بالعملات الأجنبية والممتد منذ ما بعد حرب عام 1967 وحتى الآن، فإننا عندما نقول إن قيمة الفائدة على القروض الأجنبية حتى يونيو الماضى تصل إلى 40.4 مليار دولار، فإن تدبير قيمة الفوائد والأقساط خلال عمر الدين سوف يرتبط بسعر صرف الجنيه المصري.

والذي سيتغير حتما خلال الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الحالي، مما يحمل الموازنة وقتها أعباء إضافية على حسب الإنفاق على باقى مصروفات الموازنة وخاصة الاستثمارات الحكومية، فإذا كانت وزارة المالية تدبر الدولار حاليا بسعر 15.6 جنيه فغير معروف السعر الذي ستدبر به الدولار لسداد الأقساط والفوائد خلال العقود المقبلة.

وإذا كانت فوائد القروض الحكومية قد استحوزت على نسبة 41% من مصروفات الموازنة المصرية، خلال الثلث الأول من العام المالي الحالي، فكيف سيكون نصيب تلك الفوائد بمصروفات الموازنة خلال العقود المقبلة؟ فى ضوء استمرار الاقتراض الخارجي، وعدم وضع سقف له كما وعد وزير المالية من قبل.