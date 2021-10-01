مع سليمان صويلو في 5 مدن خلال 24 ساعة

“حينما لا تكون منشغلًا بطلب الجاه في السياسة، بل تسعى لوضع بصمتك، فإن أثر خطواتك فوق تراب الأرض التي تعيش فيها؛ ستكون بصمتك التي تتركها من بعدك”، بهذه الكلمات بدأت إسراء إلونو مقالًا لها عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

هذه الكلمات تصف جيدا النهج الذي جسده الوزير صويلو بتعامله مع كوارث الحرائق المتتالية في ولايات البحر الأبيض المتوسط، وكوارث الفيضانات في ولايات البحر الأسود. لقد أتيحت لي الفرصة أن أرى عن كثب عمله وجهده على الأرض خلال زلزال إلازيغ العام الماضي، وأحسست حينها بمدى صعوبة تحقيق نجاحات في ميدان السياسة، وحجم مشقة الطريق إلى قلوب الناس.

إن النهج الذي يتبنى السياسة كطريق للخدمة لا للهيمنة، ليس اختراعًا جديدًا، لكن البعض نزعوا إلى الهيمنة على الشعب لسنوات طويلة في تركيا، فصارت السياسة أمرًا مشوهًا ينفر منه الناس. وبدلًا من أن ينظر هؤلاء إلى السياسة كثوب من نار يحتّم عليهم مسؤولية ضخمة، اتخذوا المناصب فرصا لاستثمار بائر فاستبدلوا الدولة بأنفسهم، ولا شك أن هذا النهج فصل الدولة عن الشعب وجعل بينهما بونًا شاسعًا. وكلما أمعنوا في التعامل مع السياسة على أنها مغنم لا مغرم، بدوا في عيون أبناء جلدتهم بمثابة رجال دولة غريبة عنهم.

حينما نجح الرئيس رجب طيب أردوغان في قلب هذا المفهوم رأسًا على عقب، استطاع خلق تحوّل نموذجي في معنى السياسة. لقد نظر للسياسة كخدمة للشعب وليس كوسيلة هيمنة عليهم. وحينما رأى الشعب ذلك لم يتردد في تأييده، ودعمه على نحو لم يحظ به أي سياسي.

السلطنة والخدمة

حينما تنظر من بعيد ربما يوحي المشهد بنوع من السلطنة، لكن حينما تنظر عن كثب لن تجد سوى الخدمة والعمل، فلا راحة ولا نوم، بل حتى الأنفاس ستكون محسوبة. سترى إنسانًا وهب حياته وجهده ووقته وراحته وأنفاسه للغير، وهبها لخدمة شعبه.

لعل هذه الكلمات تكون التعبير الأكثر إيجازًا عما شاهدته وعاينته خلال مرافقتي للوزير صويلو على مدار 24 ساعة، بدأت الرحلة من أنقرة نحو مناطق الكوارث في البحر الأسود، مرورًا بشرناق وسيرت، وأخيرًا بالعودة إلى أنقرة.

بعد الانطلاق من العاصمة أنقرة في الصباح عبرنا من سينوب نحو بوزكورت، محطتنا الأولى، وخلال توجهه إلى اجتماع مجلس تنسيق الكوارث، كان يتحدث لأصحاب المحال كل على حدة ويستمع لهمومهم ويحاورهم كأصدقاء مضى على صداقتهم أربعون عامًا. كانت هذه العلاقة الحارّة التي أسسها صويلو مع أصحاب المحال والأهالي في بوزكورت تستحق المشاهدة، فلقد مكثت في هذه المنطقة طيلة شهر رفقة وزير البيئة والتطوير العمراني مراد كوروم، ووزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي.

كان يتوجه نحو الاجتماع وقد تبلل من الأمطار الغزيرة، وهو ينتعل حذاء أصفر. ولم يصل للاجتماع إلا وقد تحدث إلى مئات الأشخاص، دون أن يخذل أحدًا منهم.

لا بدّ أن أعبّر عن احترامي وإعجابي الكبير لما رأيته من حماس ونشاط وتفاعل غريب مع جميع الطلبات التي كان يقدّمها له المواطنون، وكيف كان يقابلها بطريقة عقلانية تسرّع الحلول بصبر وقوة تحمل. لا يمكن القيام بهذه المهمة على الوجه الصحيح إلا إذا نُظر إليها كعبادة. ولقد رأيت بكل صراحة كيف كان الوزير صويلو غارقًا في هذه العبادة.

على صعيد آخر، يحتاج الاستماع للناس ومطالبهم وهمومهم قدرًا كبيرًا من الصبر والتحمل، فأحيانًا تكون بعض المطالب غير معقولة أو غير محقة أصلًا، كمن يتظاهر بعدم حصوله على تعويض من الدولة، ثم يتبين بعد ذلك أن التعويض قد وصله بالفعل منذ أسبوع.

خلال الاجتماع مع مجلس تنسيق الكوارث، بينما كان يدور الحديث حول وضع المواطنين المتضررين من الفيضانات وحجم الخسائر، والمساعدات المقدّمة من الدولة، وما تم إنجازه لاستبدال المباني المتضررة أو المدمّرة، كان يقطع صويلو الحديث للسؤال عن حال المدرسة الفلانية بتلك القرية والنافورة بالقرية الأخرى أو الطرق أو الجسر الفلاني، وقس على ذلك، لدرجة أنك تدرك أنه لا ينسى أيًّا من وعوده التي قدمها للناس، وأنه يريد الاطمئنان أن جميع الأمور تسير على ما يرام حينما يغادر. بمعنى آخر، هو لا يكتفي بإعطاء التعليمات فحسب، بل يطلع على سير الأمور بنفسه ويتحقق منها واحدًا تلو الآخر.

وتيرة مذهلة

استمرت رحلتنا نحو المحطة الثانية؛ منطقة “أونية” بولاية أوردو، حيث تم افتتاح “روضة أطفال أران بلبل للتعليم الخاص”، والتي أسسها فاعل خير. خلال افتتاح الروضة وجد الأهالي فرصة للقاء الوزير صويلو فاستمع لمطالبهم واحدًا تلو الآخر، حتى خلال الوقت القصير لتناول الطعام وهو 15 دقيقة فقط، لم يتردد في الاستماع لهموم الناس من حين لآخر.

أما الوجهة التالية فقد كانت شرناق، تلك المدينة التاريخية التي أضحت دوحة سلام واستقرار بفضل الجهود المكثفة لمحاربة الإرهاب. رحّب الأهالي بصويلو باهتمام وحب لا يقل عن احتفاء ولايات البحر الأسود به. وخلال فعالية العرض الأول لفيلم “عاكف” الذي أتيحت لي الفرصة للمشاركة بإنجازه كمستشار حول قصة كتابة النشيد الوطني الذي كتبه عاكف إرصوي، وجد الناس فرصة للحديث مع الوزير صويلو، ليستمع من جديد للمشاكل والمطالب ويعمل على تقديم الحلول.

أخيرًا دخلنا الفندق عند الساعة 12:30 ليلًا، لنغادر عند الساعة 05:00 صباحًا نحو “تيللو” بولاية سيرت. وصلنا إلى “تيللو” عبر المروحية لزيارة “حادثة الضوء” التي أعدها إبراهيم حقي لشيخه إسماعيل فقير الله. وإلى جانب هذه الزيارة المليئة بالروحانية، كان الوزير صويلو غير متردد في مواصلة استماعه للناس دون كلل، بل بكل صبر واهتمام وهو يحاول تسريع حل ما يطرحونه بكل ما يستطيع.

جولة في خمس مدن وخلال 24 ساعة بوتيرة مذهلة، تبدو وكأنها في خمس عوالم مختلفة، كان الثابت فيها ذلك النهج الذي يتعامل مع السياسة كوسيلة لخدمة الناس بإرادة متينة وقلب مخلص. بدورنا كان من الواجب علينا أن نحكي جزءًا صغيرًا فقط مما شهدناه في هذه الرحلة.