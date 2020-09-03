دعاني صديق من أصدقاء الفيس بوك إلى الانضمام لمجموعه أنشئت حديثا بعنوان: يسقط حكم العسكر.

وقد انتشر عدة مجموعات بعد حديث السيسي الأخير الذي أعلن خلاله أنه سيتنازل عن الحكم إذا طلب الشعب ذلك (ويجي حد يخربها، كما قال)، وكأنها لم يتم تخريبها خلال سنواته السبع العجاف.

وما أن أذيع الحديث الا وكان شعار ( مش عايزينك) قد ملأ صفحات التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاج #مش_عايزينك تويتر ثلاثة أيام ثم انشئت مجموعة (مش عايزينك) على الفيس بوك ومعها مجموعة مصر مش للبيع. وكانت مجموعة: (لا لقانون التصالح معناش فلوس ندفع)، قد وصل إلى أكثر من ٧٠٠ ألف عضو وهي المجموعة التي هكرت بعد دعوتهم للتظاهر يوم ١٠ سبتمبر أيلول الجاري.

هكذا ظهرت مجموعات كان منها تلك المجموعة التي دعاني إليها هذا الصديق الفيسبوكي.

دكتاتور لا يجد مساحته

قبلت الدعوة ودخلت الي المجموعة فوجئت بصورة للملك فاروق على غلاف المجموعة ولأني أسعى منذ فترة لان يواري كل منا انتماءه قليلا في سبيل وحدة كل القوي المقاومة لنظام السيسي فقد اقترحت ان تكون صورة الغلاف معبرة عن مصر جامعة وليس معبرة عن تيار معين. لم أطلب وضع صورة لعبد الناصر مثلا كون انتمائي ناصري، قلت لتكن صورة جامعة وتوالت النقاشات على البوست وتحولت إلى خناقة كبيرة بين من يحاولون إسقاط حكم العسكر، كل لصالح تياره وتدخلت موضحا وجهة نظري في اننا لابد أن نتفق ولا نختلف، وليكن حول أهداف مرحلة انتقالية وفي هذا لا يجب أن يدافع كل منا عن تياره، ورغم المنطقية في الطرح الا انني فوجئت بالصديق يحذف البوست ويحذفني من المجموعة.

ماذا لو سقط السيسي

هذه الحادثة البسيطة تبين بوضوح حال المعارضة المصرية وسلوك تياراتها حال وصولها للحكم فيبدو أن عددا لا بأس به يوجد في داخله ديكتاتور صغير سيكبر ويتوحش حين يجلس على كرسي السلطة ولن يسمح لآخر ان يتنفس او يناقش او يعارض. هكذا من طول فترة معايشتنا للديكتاتورية صرنا ديكتاتوريين صغارا ننتهز الفرصة لنمارس الديكتاتورية على بعضنا البعض!

حاولت أن اتخيل مصر بعدما سقوط السيسي عقب هذا الحادث، وقمت بترتيب القوي المعارضة والقوى المؤيدة له بعد السنوات السبع الماضية وسنوات حكم مبارك الثلاثين، وتساءلت: ماذا يملك نظام السيسي من أدوات تستطيع أن تدافع عن هذا النظام حال سقوط راسه؟، وفي المقابل ماذا تملك قوى المعارضة او المقاومة او الثورة في مقابل قوى الثورة المضادة؟

قوى نظام السيسي بعد سقوطه

نستطيع أن نؤكد أن حجم الغضب في الصدور قد وصل إلى قمته لدى قطاعات كبيرة من الشعب المصري بل داخل قطاعات كانت مؤيدة للسيسي منذ ظهوره على الساحة السياسية علانية في ٣ يوليو تموز ٢٠١٣، وأن نيران الحكم المتعسف والمستبد قد وصلت بالفعل إلى قطاعات عديدة من مؤيديه، ولكن لا يزال نظام السيسي-مبارك يمتلك قوى لا يستهان بها قد تسعى بعد سقوطه الى استبداله بمن يحافظ على دولتها العميقة.

تأتي في مقدمة هذه القوى: المؤسسة العسكرية التي هدد بها السيسي الشعب المصري الأسبوع الماضي. لقد استطاع السيسي خلال سنواته أن يقدم لأفراد المؤسسة مزايا أكثر بكثير من تلك المقدمة في عصر مبارك، فصارت المؤسسة الرأسمالية الأولى في مصر والمسيطرة تماما على نسبة تصل إلى 80٪ من الاقتصاد المصري، وفي ذلك فوائد كثيرة لأفرادها بالخدمة. ولنا أن نتذكر أن الجيش لم يعارض السيسي في قرارات مصيرية بالنسبة للأمن القومي المصري سواء في تيران وصنافير وقد تنازل فيها عن الأرض، أو في اتفاقية سد النهضة التي تنازل فيها عن المياه التي تعتبر حياة المصريين او في اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي تنازل فيها عن الثروة!

بالتالي فالمؤسسة العسكرية تؤيد السيسي تماما رغم بعض الخلافات التي تظهر بين حين وآخر، ثم يتضح ان تلك خلافات داخلية تنتهي بالتراضي. ولم يكتف السيسي بما يتحصل عليه ضباط المؤسسة من فوائد نتيجة اشتغالهم بالاقتصاد بل قام بزيادات كبيرة جدا في رواتبهم وايضا قام بزيادة مرتبات المتقاعدين منهم من القيادات والضباط وضباط الصف وبذلك يضمن السيسي ولاءهم له أو على الأقل لنظامه إذ لن يرضى هؤلاء بحاكم مدني يسحب منهم هذه الإمبراطورية الكبيرة.

الشرطة والقضاء والنيابة

استطاع السيسي ان يجعل من تلك الفئات الثلاثة طبقة بعيدة جدا عن الشعب المصري فقد تم السيطرة على القضاء بمنحهم مزايا كثيرة جدا خلال سنوات حكمه من مرتبات ومكافآت دورية ومنح وعطايا في الأعياد والمناسبات. كل تلك المزايا جعلت من القضاء داعما رئيسيا للسيسي ونظامه، اما من اعترض او كان لديه قيم ومبادئ يحافظ عليها فقد تم التخلص منه وصار القضاء هم كبير لدي المصريين بعد أن كان ملجأهم الدائم للحصول على الحق

أما الشرطة المصرية فلا يمكن أن تنسى ما حدث لها في ٢٨ فبراير شباط ٢٠١١ وبينها وبين الثوار وقوى المعارضة ثأر، وتخاف من تكرار التجربة حين تصطدم مع الشارع المصري وربما لهذا هدد السيسي في حديثه الاخير البالغ الاهمية بنزول الجيش فربما حدث رفض من جهاز الشرطة من الصدام مع المصريين.

لكن هل هذا يعني أن الشرطة ليست مع السيسي او نظامه بالتأكيد لا، فرغم ذلك فما زالت الشرطة تتذكر درس يناير وكذلك يتنعمون بمزايا كثيرة من زيادة مرتبات تمت على مدى السنوات السبع ومكافآت ومنح في المناسبات علاوة على تدخلهم في الاقتصاد بنسبة، وان كانت ليست في حجم الاقتصاد العسكري بالتأكيد ولهذا فالشرطة ستحافظ على نظام السيسي حتى لو سقط السيسي نفسه.

أيضا نستطيع أن نقول أن النيابة بكافة فروعها عامة او إدارية او عسكرية ضمن تلك القوى التي ستقاتل من أجل الدفاع عن سقوط النظام الذي يمثله السيسي سواء في وجوده او عدمه، ونستطيع ان نضيف أيضا مجموعات من رجال الأعمال وكبار موظفي الدولة و بعض الطبقات المستفيدة من نظام السيسي-مبارك المستمر؛ لكن هؤلاء ليس في قوة القوى الأولى: الجيش والشرطة والقضاء. لذا فمقاومتهم للتغيير ستكون بقدر وبعدها ربما لا يناوئون النظام الجديد بقوة لكنهم لن يؤثروا في تغيير النظام او تثبيته فهم مع الحاكم مهما كان اسمه او تياره!

تلك هي قوى النظام وتستطيع أن تؤكد أنهم قوة ليست هينة على الإطلاق لذا سيكون موقفهم واضحا لو حدثت موجة ثورية ضد السيسي، فقد يضطرون للتضحية به في سبيل بقاء النظام ومصالحهم ومزاياهم التي حصلوا عليها وسوف يقومون مرة أخرى بنفس المحاولة التي تمت بعد ثورة ٢٥ يناير كانون الثاني تبريد الثورة ومحاولة تفتيت قواها ثم محاولة جذب لقوة هنا أو هناك ربما تنفع للمرة الثانية ويعيدوا كرة الانقضاض على الثورة

ولكن هل هذا مفيد لقوى الثورة في ظل الحالة التي عليها المعارضة وقوى الثورة؟ والتي استعرضها المقال القادم فقد يتم فتح المجال العام والإفراج عن اعداد ضخمة من المعتقلين والمساجين.. وفتح المجال السياسي.. وفتح حوار مع قوى المعارضة في محاولة لخلخلة الأوضاع التي وصلت إلى مرحلة الانفجار وهو قادم ربما قريبا وربما خلال فترة ليست كبيرة..

هل هذا مفيد؟ سيكون جواب هذا السؤال موضوع مقالي القادم.

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