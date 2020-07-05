سيبقى الإخوان.. لكن أي إخوان؟!

نعم للإخوان.. شعار نسبة كبيرة من الشعب المصري في غالبية مراحله السلمية الهادئة نسبيا.. ما من نقاش شبه ديمقراطي في أي استحقاق انتخابي إلا وقال عدد غير قليل من الشعب المصري نعم للإخوان.. لكن قد حان الوقت قبل أن نقول فات الوقت.. لنقف مع الإخوان ونقول.. نعم.. ولكن.. إشفاقا ودعما وحرصا على مورد وثروة من موارد وثروات الوطن، نقف ونقول، ولكن، ولماذا؟؟

اتفق معهم أو اختلف هذا حق لك، لكنه لا ينفي أن الإخوان أهم مكونات المشهد المصري شعبيا واجتماعيا وسياسيا ونقابيا بل وخدميا … هذا التمدد في الفضاء المصري الواسع والخامل جعلهم هدفا لأنظمة الحكم بل وهدفا لأطياف المعارضة وباقي فصائل الحركة الإسلامية..

تنافس غير متكافئ أورث البغض والكراهية من الفاعلين بالمشهد العام تجاه الجماعة التي تمارس ما تقول إنها واجبات شرعية وحقوق دستورية وقانونية وهي لا تدري أن ممارسة الحقوق تحتاج فقهَ واقعٍ وعقلاً واسعاً ونفسيةً رحبةً وحذراً كبيراً.. لأنك قد تؤتي مما تظن أنه حق وقد كان.

ثروة قومية:

الإخوان ثروة وطنية وقومية.. يمكن الركون اليها وتوظيفها للصالح الوطني والقومي.. لكنهم لم يجيدوا توظيف أنفسهم.. ورفضوا أن يوظفهم أحد.

الإخوان مخزون بشري هائل متنوع التخصصات والخبرات.. لكنه مخزون منقوص الفاعلية التي تناسبه، مخزون يشبه لحد كبير مخزون الذهب والفضة دون أن يتحرك في سوق المال والأعمال، فيفقد البريق وربما يقل القيمة.

الإخوان نجحوا فيما فشل فيه النظام والأحزاب والكيانات حين أدخلوا آلية التنظيم خادمة لأفكار المشروع الإصلاحي الخاص بهم.. التنظيم مثّل عنصر إضافة لفكر الإخوان وأتاح لهم تنزيل الأفكار والتطلعات في أطر وهياكل ومؤسسات فاعلة على الأرض..

لكن لعنة التنظيم التي أصابت كل التنظيمات شبه السرية خاصة الشيوعية أصابتهم، حين طغت الاعتبارات التنظيمية والفئوية، على الفكرة والخيارات السياسية العامة.

الإخوان أسقطوا شمولية الإسلام وهو مفهوم واسع وراق على شمولية التنظيم فحملوا أنفسهم فوق طاقتهم، فضلا عن الطابع الانتقائي على حساب الاهتمام الفكري والسياسي.. فبعض جماعات الإخوان تحوّلت إلى ما يشبه الطائفة المغلقة على نفسها، في ظل الأزمات المتعاقبة والمحن السياسية الطاحنة..

دعاة لا قضاة:

يحسب لمنهج الاخوان وقياداته الحفاظ على الوسطية والاعتدال والسلمية بعيدا عن العنف رغم العنف الهائل الذي وقع عليهم منذ العام 54 حتى اليوم وكانت شعارات دعاة لا قضاة المستشار الهضيبي، وسلميتنا أقوى من الرصاص الدكتور محمد بديع منهج عمل. نعم لم تعجب البعض لكنه منهج الإخوان وبغيره يكونون كيانا وفكرا آخر، غير إخوان البنا ومدرسة البنا.

الأزمة البنيوية للإخوان هي ضمور الطاقة الفكرية لصالح طغيان التنظيم، وقلّة الانفتاح على بقية المكوّنات الاجتماعية، معضلة أتاحت للقيادات التنظيمية ورجالات التنظيم تقدّم الصف الإخواني، على حساب القيادات الفكرية والسياسية.. مما أضعف أداء الإخوان السياسي في محطات عديدة، وأفرز ازدواجية بين قيادات تنظيمية متحكمة من وراء ستار، وأخرى سياسية وضعت في الواجهة دون أن تمتلك سلطة القرار الفعليّ.

كيان بهذا الحجم الكبير، والتمدد الواسع والانتشار المتشعب ما كان يجب أن يعتمد على الهواة رغم إخلاصهم، بل كان وما زال بحاجة إلى مراكز أبحاث بحجم الجماعة وحجم المشروع وحجم التحديات وحجم الصراع، كان بحاجة إلى وفرة المعلومات وكفاية القيادات وتمدد العلاقات وتماسك التحالفات

ولعل غياب وفرة المعلومات جعلهم لا يحسنون تقدير المواقف في اتخاذ قرارات مصيرية غالية بل باهظة الثمن، في عدم وعيهم بخطورة الدولة العميقة وعمق سيطرة الجيش من وراء ستار على كل أجهزه ومؤسسات الدولة..

نعم، الإخوان صعدوا للسلطة باستحقاق انتخابي، تشريعيّ ورئاسي، ثم أخرجوا منها بالرصاص والدبابات وأنهار الدّماء، الإخوان تحمّلوا غالبية الثمن كعادتهم، من أرواحهم وحرياتهم وأهلهم وأرزاقهم، لكن شظايا المحرقة أصابت الجميع..

لكن، التجربة التاريخية والعملية تقول إن الأسلوب الأمني والقمعي في التعامل مع التيارات الاجتماعية والفكرية والعقدية خاصة الوسطية والمقبولة شعبيا، لا يزيدها إلا تجذّرا وامتدادا ومشروعية ورصيدا رمزيا، تاريخ الإخوان نفسه يشهد لهم.

سيبقى الإخوان:

وأخيراً، ما تعيشه مصر والإخوان مرحلة كسابقتها، وسيرحل السيسي، كما جاء وكما رحل غيره، وسيبقى الإخوان أو بقايا الإخوان، رغم عمق الجراح وشدّة المحن..

لكن أي إخوان ستبقون ؟ وبأي فكر وتنظيم؟ وبأي مواصفات ومعايير؟ وبأي أهداف وغايات؟؟ وبأي كفاءات وقيادات؟؟

الإخوان رقمٌ صعبٌ ويخوض الصعب.. وكذلك تغييره وتطويره هو الأخرُ صعب!!

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