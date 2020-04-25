كورونا والماء والنفط.. مصر والسعودية نموذجان

ليس مستبعداً أن تطالب إثيوبيا مصر بالدفع مقابل الحصول على المياه باعتبارها ثروة تنبع من أرضها، أو أن الماء يُختزن عندها، ويمر منها إلى السودان.

وجعلنا من الماء كل شيئ حي. ليس من النفط، ولا من أي مادة سائلة أخرى، إنما من الماء فقط. واليوم نقطة المياه أعز وأغلى من برميل نفط كامل. وقد صار البرميل الفارغ أكثر قيمة مما فيه من سائل نفطي.

فيروس كورونا المستجد تسبب في انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي، ودفع أسعاره في بقية بلدان العالم، ومنها دول الخليج وعلى رأسها السعودية، إلى هبوط قياسي حاد وخسائر هائلة. كل شيء كان العالم يعتبره ثميناً ومجالاً للصراع والابتزاز والرشوة هان وتضاءل على أيدي الكائن المحير شديد الضآلة.

ومن المفارقات أن تعاقدات النفط لشهر مايو المقبل في أمريكا ليست مجانية فقط لمن يرغب بالشراء، إنما يُمنح أموالاً لإغرائه لتحميل النفط الذي فاض عن أماكن التخزين، ولا مكان للاحتفاظ به، وتفريغه في الماء يمثل كارثة بيئية، وإلا لتم ذلك كما جرى مع الحليب الزائد عن الحاجة والاستهلاك في بعض البلدان الغربية.

لكن لا مشكلة مع المياه، لا بالأمس أو اليوم، والزيادة فيها لا تمثل عبئاً ولا خطراً مع وجود السدود، ولا حاجة لتفريغ الزائد منها، ولا مشكلة في الاحتفاظ بها وتخزينها، وقيمتها وأهميتها لا تتراجع أبداً، فهى الحياة.

والأزمة العنيفة بين مصر وإثيوبيا بسبب حجز الماء والتحكم فيما يمر إليها من حصتها السنوية عبر سد النهضة خلال فترة الملأ والتشغيل، وهذا بيان عملي ضمن رسائل كورونا أخطر من أي بيان عسكري في الميدان، يؤكد أن نهر النيل هو الحياة لمصر، وبدونه فإنها لا تواجه العطش فقط، إنما كارثة حقيقية نسأل الله السلامة منها.

شراء الماء من إثيوبيا:

ليس مستبعداً أن تطالب إثيوبيا مصر بالدفع مقابل الحصول على المياه باعتبارها ثروة تنبع من أرضها، أو أن الماء يُختزن عندها، ويمر منها إلى السودان، ثم مصر. وقد تفعل تركيا الأمر نفسه مع العراق وسوريا حيث ينبع دجلة والفرات منها، ويمر إلى البلدين ليروي أرضهما وظمأ شعبيهما. وفكرة بيع دول منابع الأنهر للمياه معروفة ومطروحة، ويتم صياغتها قياساً على بيع دول النفط لهذه الثروة الطبيعية المختزنة في أرضها دون أن يشاركها أحد فيها.

لا أثر للفيروس على المياه واستغلالها كما يفعل مع النفط. بالعكس، الجائحة ترفع كثيراً قيمة ثروتي المياه والأرض الخضراء عند البلدان التي توجد فيها هذه الهبات الربانية، بجانب الرؤية الاستراتيجية الموفقة للبلدان الذكية في البحث عن المياه الجوفية، واستصلاح الأراضي الصحراوية لتنمية قطاع الزراعة ضمن خطط التنمية الوطنية الصحيحة والمستدامة. ومع تراجع أو توقف معظم مجالات النشاط الإنتاجي والصناعي والتجاري والسياحي في مختلف بلدان العالم، ومع نذير الخطر بتعرض دول وشعوب للمجاعات، تبرز المياه والأرض كحبل إنقاذ من الجوع.

وإذا استمر الفيروس في نشاطه دون حصاره والسيطرة عليه فإن البشرية ستعود تدريجياً إلى نشاطها الأول قبل الصناعة، وهو الزراعة، لتأكل من خيرات الأرض، ومن يمتلك هذا الرافد سيضمن المدد ليواصل مواجهة الوباء في معركة البقاء على قيد الحياة. وهنا تبرز عملياً أهمية مقولات المخلصين بضرورة أن نوفر غذاءنا بأنفسنا، ونأكل مما نزرع، ونلبس مما نغزل وننسج، ونتداوى مما ننتج. والدول التي تعتمد على الآخرين في مأكلها ومشربها وحياتها تواجه مأزقاً خطيراً اليوم، والدول التي تعتمد على قدراتها وتحقق الاكتفاء الذاتي في كل أو معظم متطلباتها قادرة على الصمود لفترات طويلة.

عندما نتحدث عن دول الخليج العربية، نصفها بأنها ثرية بسبب ثروتها الطبيعية من النفط والغاز، وقد تحسدها البلدان التي تخلو من هذه الثروة، أو لا تتوفر فيها بمخزونات كبيرة.

والنفط في بدايات استخراجه وتسويقه كان سلعة رخيصة، يستغلها الغرب لبناء وتسيير نهضته وحضارته. وفي حرب أكتوبر 1973 تم التلويح بقطع الإمدادات، عن الدول الداعمة لإسرائيل، ومنذ هذا اليوم بدأ سعره يرتفع، وحصدت الدول المنتجة له مداخيل هائلة، وامتلأت خزائن السعودية ودول الخليج بالمال الوفير، وظلت الأسعار معقولة ترتفع وتهبط أحياناً، لكنها أبداً لم تصل الى ما وصلت اليه مع جائحة كورونا من انهيار غير مسبوق.

قبل العولمة:

الوباء أوقف النشاط في معظم المجالات بالعالم، فهناك عزل إرادي وإجباري لكل دولة عن الأخرى، مثلما هناك عزل فردي وجماعي احترازي وإجباري أيضا داخل كل دولة.

والبشرية قد تعود مع الفيروس إلى حالة تشبه المرحلة التالية لبدء التصنيع، وقبل الانفجار الإنتاجي والعولمة الاقتصادية والشركات متعددة الجنسيات، كل هذا الأنشطة في تراجع أو جمود، وإذا استمر الفيروس دون علاج فإن الحركة في العالم ستتجه لشلل شبه تام، وهنا لن ينفع النفط أحداً حيث لا وظيفة له إلا في أضيق الحدود، فالأمريكان يتكبدون خسائر هائلة كأكبر المنتجين، وهذا ينطبق على السعودية التي أغرقت الأسواق لتؤثر على روسيا، ولهذا تتجه الرياض لاقتراض نحو 10 مليارات دولار لتمويل احتياجاتها، والإمارات 7 مليارات دولار، بعد فقدان عوائد النفط مصدر الدخل الأول والأكبر لهما، وتأثير هذه الكارثة ستمتد غالباً على مختلف مشاريع البلدين البنيوية والاستثمارية والسياسية والتدخلية في النطاق العربي، والتأثيرات نفسها ستطال البلدان التي تتشابه معهما، وهذا الذي يحدث درس عملي ورسالة حاسمة لهذه الدول ذات الاقتصاد الريعي التي تحصلت على تريليونات من النفط طوال عقود طويلة، لكن الفائدة منها كانت محدودة في بناء اقتصاد إنتاجي يقيها مخاطر الأزمات.

وكما ذكرنا فقد استعادت الزراعة، في ظل كورونا، ألقها وأهميتها وكونها العمود الفقري لاقتصاديات الدول وأمانها وحياة شعوبها، ومعها الإنتاج الحيواني والثروة الداجنة، هذا المجال يفلت من التأثيرات الوخيمة للفيروس الذي ضرب المجالات الحيوية الأخرى، والبلدان المهتمة بالزراعة تجد الآن في خزائنها ما تُطعم به شعوبها لتنجو من مجاعة تهدد 36 بلداً.

لا ينفع السعودية:

النفط لا ينفع السعودية كثيراً اليوم، وخاصة مع تدني أسعاره، إنما النافع أكثر هو الماء والأرض الخضراء. ويثبت اليوم أكثر قيمة وحقيقة أن نهر النيل هو سر الحياة لمصر وشعبها، وأنه بالفعل شريان بقائها على قيد الحياة، فهى ليست بلداً نفطياً حتى تكون راكمت ثروة مالية تساعدها لعبور الجائحة، وهى بلد زراعي تاريخياً، وأنقذت المنطقة المحيطة بها يوماً من الجدب الذي استمر سبع سنوات بفضل الزراعة، وهى بدون نهر النيل لن تزرع وقد تبور أرضها، وشعبها ضخم واحتياجاته كبيرة ومستويات الفقر مرتفعة، كما أنها ليست بلداً صناعياً وإنتاجياً يمكن أن ينافس أو يحقق دخلاً كافياً من الصادرات، والسياحة أحد مصادر الدخل منطقة رخوة، وقناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية شبه المتوقفة حالياً، وتحويلات المصريين بالخارج عرضة للتراجع مع الأزمات في العالم وبلدان العمالة.

نهر النفط السعودي قد يظل راكداً دون ضخ المال اللازم للإنفاق العام وتسيير الحياة دون مصاعب، وهى ثروة معرضة للتهديد والتعطيل عن العمل بفعل استهدافات خارجية كما يفعل الحوثيون، أو بفعل أوبئة مباغتة كما هو الحال مع كورونا، ونهر من الماء أكثر أمناً وأماناً لهذا البلد ولغيره، ومصر التي يخترقها النيل ويمدها بالمياه العذبة منذ آلاف السنين مهددة بالعطش.

ومشكلة مصر الكبرى، والتي يفترض أن يكون الناس انتبهوا إليها أكثر من أي وقت مضى، وأن يكون النظام تأكد من حجم التحدي الهائل أمامه، هو السد الإثيوبي الذي سيبدأ تشغيله قريباً. وهنا يزداد اليقين حول حقيقة أن مياه النيل هى الأمن القومي لمصر؛ فهل أدرك النظام خطورة القضية؟، وهل أيقن أن مساره التفاوضي في معالجتها لم يكن ناجحاً، وأنه كان بحاجة لمعالجة مبكرة مختلفة قد لا تمنع بناء السد، لكن تجعل للقاهرة الكلمة الفصل في خطة التصميم والبناء وقواعد الملأ والتشغيل؟

هل تستوعب السعودية والبلدان العربية النفطية درس كورونا وتريليونات المال التي لم يتم الاستفادة الجادة منها، وهل تدرك مصر أنها أمام لحظة حسم بالمعنى العملي فيما يخص السد القاتل؟!

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