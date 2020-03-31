في زمن "الكورونا"؛ اجعلوا بيوت الفقراء قِبلَة

في الأزمات الكبرى ومنها الأوبئة الفتاكة يكون همّ العقلاء مواجهة الوباء وقايةً وعلاجًا، وكذلك التّعامل مع آثاره الاجتماعيّة وانعكاساته الاقتصاديّة احتواءً وتخفيفًا.
وإنّ تسارعَ انتشار وباء كورونا قد أوقع العالم كلّه في إرباكاتٍ كبيرة، فإلى جانب أولئك الذين استقرّ الفيروس في أجسادهم وفتك بحياتهم؛ فقد كان أصحاب الأعمال اليوميّة، وعمّال المنشآت الاقتصاديّة، وأصحاب الحاجة والعوز من أكثرِ مَن خنقهم وباء كورونا.
أعمالٌ توقّفت، ومصالح تعطّلت، ومنشآتٌ أغلقت، وعمالٌ سُرّحوا، ورواتب خُفّضت، ورجالٌ لزموا بيوتَهم وقد كانوا يسعَون في مناكب الأرض بحثًا عن قوت يومهم وأهليهم.
وغدت الجدران السّميكة تحجب عنّا أصوات أنين الكثير من الأسر والعائلات التي لا تجدُ قوت يومها وقد ضاقت عليها الأرض بما رحبت وضاقت عليها أنفسها.
إنّ أنين بيوت الفقراء في أزمة كورونا لا يقلّ إيلامًا عن صور مرضى الفيروس المسرّبة من غرف العناية المركّزة لكنّ هذا الأنين لا يجدُ له في هواتف النّاشطين متّسعًا حقيقيًّا ولا يجد في "لايكات" المتفاعلين في وسائل التّواصل الاجتماعيّ حظًّا ونصيبًا.
يروي الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري؛ قال: بينما نحنُ في سفرٍ مع النبي صلّى الله عليه وسلّم إذ جاء رجلٌ على راحلةٍ له فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "من كان معه فضلُ ظهرٍ فليَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضلُ من زادٍ فليعُد به على من لا زاد له، فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتّى رأينا أنه لا حقَّ لأحدٍ منّا في فضلٍ"
وهذه الواقعة تكاد تنطبق على واقع النّاس اليوم، وفيها رسائل من الأهميّة بمكان التوقّف عندها:
أوّلًا: الواقعة حدثت أثناء السّفر، والنّاس في أسفارهم لا يحملون الكثير من الزّاد والمال، ومع ذلك حمّلهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مسؤوليّة إغاثة الملهوف والمحتاج، في رسالة واضحة على أنَّ إغاثة المحتاجين في هذا الزمن الاستثنائيّ ليست مسؤوليّة الأغنياء الموسرين فقط، بل هي مسؤوليّة مجتمعيّة عامّة ينبغي أن يتحمّلها كلّ من كان عنده ما يزيد عن حاجته مهما كان يسيرًا.
ثانيًا: النبيّ صلّى الله عليه وسلّم رأى الرّجل المحتاج يلتفت يمنةً ويسرةً نظرة الملهوف، فلم يجعله يسأل أو يستجدي أو يطلق نداء استغاثة؛ بل بادره بالمساعدة ومدّ يد العون قبل أن يعبّر عن حاجته، فالمسلمُ الحقّ هو الذي لا يحوجُ النّاس المنهكين والمختنقين اقتصاديًّا إلى إراقة ماء وجوههم بالاستغاثة والسّؤال، فكيف إذا ملأت أصوات استغاثاتهم الفضاء؟ فلا بدّ أن يكون أكثر همّةً وأسرعَ مبادرة.
ثالثًا: عدّد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أصناف الأموال، فذكر الظّهر أي الرّاحلة وما يقوم مقامها من السيارات وغيرها، والزّاد والطّعام، وغير ذلك من أصناف الأموال، في رسالة مهمّة بعدم حصر الإغاثة في وقت الأزمات بنوع واحد من أنواع الأموال أو صنف واحد من أصناف الرّزق، بل ينبغي توسيع أصناف الإغاثات والمساعدات بشكل يكون عموم أفراد المجتمع قادرين على المشاركة والمساهمة فيها.
كلّما حثّ أحدٌ النّاس على فعل الخير في الأزمات قيل له: أعطنا آليّات عمليّة قابلة للتّطبيق.
فمن المطلوب جدًّا في هذه الاوقات أن يبدع النّاس آليّاتٍ عمليّة لمساعدة الذين يخنقهم كورونا اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ولعلّي هنا أضع بعض الأمثلة المحرّضة للأذهان:
تلكَ عشرة كاملة، ولك أن تبدع ما شئت من الآليّات والوسائل وطرق الخدمة والبذل والعطاء بمالك وجهدك وخبراتك.
وكم نحتاج في هذه الظروف إلى جانب اتّخاذ كلّ وسائل الاحتياط من عدوى كورونا أن نعمّم وننشر عدوى الخير، بحيث إذا رأينا مبادرةً شبابيّة أو مجتمعيّة أو فرديّة لبذل الخير وفعله في هذه الأيّام أن نقوم بتعميمها ونشرها في وسائل التّواصل الاجتماعيّ؛ فإنَّ الخير يعدي وينتشر بذكره والحضّ عليه.
فما أحوجنا في هذه الأيّام التي أُغلقت فيها المساجد أن نجعل بيوت الفقراء قِبلةً أي وجهةً ومساجد لنا نتعبّدُ الله تعالى وتقرّب إليه بخدمتهم والبذل لهم، فهذه الأيّام هي التي يفصحُ فيها الإيمان عن نفسه، ويبرهن فيها الصّادقون على صدقهم كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "الصّدقة برهان".
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