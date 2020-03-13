وساطة القرضاوي عند القذافي لإلغاء إعدام الإخوان

ذكرت في مقال سابق لي لقاء شيخنا القرضاوي بالرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي، ونقاش القرضاوي له في أفكاره الشاذة والتي تخالف الشرع والعقل، وكيف أنه انتقده وجها لوجه، وفي محاضرة عامة في ليبيا في أكبر جامعاتها، ولم يطلب القرضاوي في زيارته أي مطلب شخصي، وقد كانت الزيارة موفقة من حيث أهدافها الدعوية.

وقبل ذهاب القرضاوي لليبيا في المرة الأولى، قد استشار بعض أهل العلم، فرحبوا بالزيارة وشجعوه عليها؛ واستحثوه أن يكلم القذافي بشأن أحكام الإعدام التي صدرت بحق دعاة وأفراد من الإخوان المسلمين في ليبيا، وقد حاول البعض نصيحة الشيخ ألا يجعل هذا الحديث مع القذافي في هذه الزيارة بل عليه أن يؤجلها لزيارة أخرى، ولكننا قلنا للشيخ: وهل تضمن عمرك بعد الزيارة؟ أو تضمن عمر القذافي، أو تضمن عمر المسجونين إذا طُبق فيهم حكم الإعدام، وهو حكم جائر؟

كان الشيخ متحمسا لفتح هذا الموضوع، وزاد تحمسه بعد تأكيد الكثيرين لأهمية الأمر، وفي لقاء الشيخ بالقذافي في ليبيا سنة 2003م فتح موضوع إخوان ليبيا، والأحكام القاسية التي طالت أساتذة جامعات، وأطباء، ومهندسين، وغيرهم، من خيرة أبناء ليبيا، فكانت حجة القذافي في إلقاء القبض عليهم، والحكم عليهم بالإعدام، أن القانون الذي وضعه: من تحزب فقد خان، أي من انضم لحزب فقد خان الوطن، والخيانة حكمها الإعدام، وهؤلاء انضموا لفكر الإخوان المسلمين.

ثم قال القذافي: لقد أرسلناهم على حساب الدولة إلى دول أوروبية، ليتعلموا ويدرسوا العلوم الحديثة، فهل جزاء الدولة منهم أن يخونوها بأن يعتنقوا فكرا غير فكر قيادتها، ويخالفوا أفكار الكتاب الأخضر؟ ولذا فقد حكمنا عليهم بالإعدام.

أدرك القرضاوي أن النقاش معه في الدفاع عن حق هؤلاء المسجونين في اعتناق أي فكر شاءوا لن يجدي معه، فاتخذ خطا آخر للوساطة والحديث، وقد أحس القرضاوي قابلية القذافي لعدم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وذلك بأن سمح للقرضاوي بزيارة المعتقلين في السجون، وأن يلتقي بهم.

باب العفو:

بالفعل ذهب القرضاوي لزيارتهم في السجن، وتحدث معهم، وعن وساطته بشأن موضوعهم، وحواره مع القذافي في العفو عنهم، ففرحوا بذلك، وشكروا الشيخ، وشدوا على يده أن يكمل سعيه، وبخاصة في هذه الزيارة، لعل الله يكتب على يده الفرج لهم، ويعتق رقابهم من مقصلة القذافي.

أعاد القرضاوي الحديث مع القذافي في العفو عنهم، ففتح القذافي باب العفو، وألمح لذلك، لكنه اشترط بعد أن كلمه القرضاوي وجها لوجه، أن يكتب له خطابا بذلك، يطلب منه العفو عنهم. وقد كان من كلام القرضاوي المؤثر له، وهذه شهادة نقولها وقد مات القذافي ولسنا نتملقه بها، أنه خوفه من لقاء الله وعذابه، وأن دماء هؤلاء المعتقلين، كيف يلقى الله بها؟ وهم برآء لا يستحقون هذه العقوبة.

وأنا أشهد للقرضاوي في هذا الأمر، أنه ما من مرة يقابل مسؤولا فيستخف بتعذيب المواطنين، أو التجسس عليهم، أو قتلهم، إلا خوفه وهدده بالله وعذابه، وقد قالها أمامي لمسؤول كبير في داخلية بلد عربي، استخف بقضية تعذيب الناس، فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله أدخل امرأة النار في هرة حبستها، فكيف بمن يحبس إنسانا بريئا، فضلا عن تعذيبه.

حاول القذافي أن يدافع عن صحة الحكم بالإعدام على الإخوان الليبيين، وأنهم ليسوا برآء، فاتجه القرضاوي بالحديث اتجاها آخر، فقال له: هب أن هناك نسبة من الخطأ في الحكم، كيف تلقى الله بدمائهم؟ لو كان الحكم عليهم بالسجن، فربما تراجع نفسك، وترفع الظلم عن المظلوم منهم، أما إذا حكم عليه بالإعدام ومات، ثم اكتشفت الخطأ، كيف تصحح هذا الخطأ؟ والقاعدة في الإسلام: الخطأ في العفو، خير من الخطأ في العقوبة. فصمت القذافي صمت المقتنع، ولكنه أراد أن يحفظ كبرياءه، فطلب أن يكتب القرضاوي رسالة له بذلك.

رسالة للقذافي:

عاد القرضاوي لقطر، وقد كتب عن زيارته ورحلته لليبيا، وعن نقاشه للقذافي في بعض القضايا، دون تفصيل في موضوعات النقاش، وتم نشر ذلك على موقع: (إسلام أون لاين) آنذاك، ثم كتب رسالة خاصة بخط يده للقذافي، وطلب مني – كعادة الشيخ – أن أكتب الرسالة على الكمبيوتر، ثم أطبعها، كي يعدل ويزيد فيها الشيخ، وبعد أن أنهاها تماما، طلب مني أن أحملها لسفير ليبيا في قطر – ووقتها لم يكن مسمى السفير سفيرا، بل اسم خاص أطلقه القذافي على سفراء ليبيا – وقد كان وقتها السفير: المبروك المعداني، وقد التقيناه في زيارتنا الثانية لليبيا أيضا.

ذهبت في الموعد المحدد معه، وجلس يحدثني عن آثار الزيارة الإيجابية للشيخ لليبيا، وسعادة المسؤولين بها، وأعطيته الرسالة، فقال: عندي علم بها، وفي ليبيا ينتظرونها، ليعرضوها على القذافي، ثم أخبرني أن طلب الشيخ سيجاب، ولن ينفذ الإعدام، وسيتجه الأمر غالبا للعفو عنهم، فلا إعدام ولا سجن، وطلب توصيل سلام ليبيا قيادة وشعبا للشيخ، وأن رسالته سيرسلها مباشرة.

وبالفعل قبل القذافي وساطة الشيخ، ولم ينفذ حكم الإعدام، وتم العفو، وللأسف لا يعلم كثير من الناس عن هذا الموقف، وموقف نقد الشيخ لأفكار القذافي وجها لوجه، لكنه وقف الموقف ابتغاء مرضاة الله، أسأل الله أن يجعل جزاء حقن دماء هؤلاء المسجونين في ميزان حسنات القرضاوي. وصدق الله العظيم إذ يقول: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) المائدة: 32.

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