توصيات البرلمان الأوربي .. وماذا بعد ؟!

غضبة البرلمان الأوربي وتفاعله وحماسه لصالح ملف حقوق الإنسان المصري يشبه لحد كبير مواقف عددُ غير قليلٍ من الشعوب و النُخب العربية التي تعتبر نفسها ليست طرفا في الصراع القائم، وربما يكون البعض منحازاً ضد المظلوم المكلوم لاعتبارات المواقف والمصالح وغياب المعلومات أو حتى كيد النساء السائد في علاقات هذه المنطقة من العالم .

يظل هؤلاء على حالهم هذا حتى ينالهم المصاب الذي أصاب غيرهم، بالقتل أو الجرح أو الأسر أو مصادرة الأموال أو فرض الاتاوات، وقتها يعود العقل ويرجع الرشد ليتبين هؤلاء ظلم النظام ومؤسساته الفاسدة؛ حتى لو قيل عنهم خير أجناد الأرض، أو وصفهم البعض بالشموخ والنزاهة وهم في وحل الظلم غارقون.

هكذا كان وما زال الغرب، بما فيه البرلمان الأوربي رغم قوة الموقف الأخير وتوصيات نالت بالإجماع 434 صوتا مقابل 49 صوتا، وضعت السيسي ومربعه الاقليمي في الزاوية، ودعك من أجهزة السيسي ومؤسساته فلا أحد يهتم بها أو يسمع لها وهي تعلم ذلك جيدا (راجع تصريحات وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل عن الإعلام المصري).

البرلمان الأوربي غاضب من السيسي ويطالب بالإفراج الفوري عن 25 ناشطا حقوقيا من إجمالي سجناء تجاوز عددهم الـ 60 ألفاً بينهم أطفال دون الـ 18 عاما ، وفتيات ونساء وشيوخ وعجائز لم يلتفت اليهم البرلمان الأوربي الذي دافع عمن يخصه من سجناء أجانب، أو من يقف في هذا المربع ولا بأس، المهم أن يعلن للعالم غير الأخلاقي والذي يغض الطرف عن جرائم ضد الإنسانية تتم في غالبية بلدان العرب بعلم غربي، وربما بإشراف غربي وتعاون رسمي (راجع الأخبار المتداولة عن سجن تشرف عليه فرنسا لصالح الإمارات وسجناء من اليمن).

ما تم من البرلمان هو حصاد عمل منظمات وشخصيات مصرية وطنية بالتواصل والتفاهم وعرض الملفات

لم تفلح مليارات الخليج ولا مليارات شراء الأسلحة ولا مليارات الاستثمار في أبار الغاز لشرق المتوسط، ولم يفلح ما تنازل عنه السيسي من الأرض والمياه الإقليمية ولا الديون وفوائدها للمؤآسات الدولية في منع تصويت اغلبيه البرلمان من ادانة السيسي ونظامه، وأنه نظام مستبد يحكمه طاغية.

ما تم من البرلمان هو حصاد عمل منظمات وشخصيات مصرية وطنية بالتواصل والتفاهم وعرض الملفات وهو جهد يحتاج استكمال، ولا نقف عند القول بأن العالم يسمع ويري، لا .. العالم أبكم وأصم ولا يتعامل إلا بالمحسوس، فلتُحمل الملفات ولتُطرق الأبواب وليأتي بالشهود والضحايا والوثائق، هكذا تعمل المنظمات الحقوقية ذات العلاقات الدولية.

الوصايا الصادرة فرصةٌ كبيرةٌ لصالح المعارضة والحقوق المشروعة تحتاج التعظيم خاصة توحد المعارضة إذ كيف يتوحد البرلمان الأوربي نصرة لهم ولا يتوحدون هم نصرة لأنفسهم

توصيات البرلمان الأوربي تقطع شوطا كبير لتسهيل تواصل المعارضة المصرية بالخارج مع أوروبا كلها، على مستوى الحكومات والبرلمانات والمنظمات الحقوقية والإعلام الغربي، فرصة كبيرة تحتاج من يقدرها ويدفعها إلى الأمام .

ما تم من توصيات من الممكن ألا تعيره النظم السياسية الحاكمة اهتماماً؛ وهذا واراد لأن البرلمان الأوربي شئ والنظم السياسية الحاكمة شئ آخر لكنها في جميع الأحوال نقطة قوية مضافة لجولة الصراع مع أنظمة الاستبداد والفساد والقمع.

التوصيات تؤكد أن هناك نسبة كبيرة في هذا العالم تتوقع تغيرات قادمة في المنطقة خاصة مصر، وأن العالم سيكون أكثر قبولا لها شرط أن نكون نحن أكثر قبولا لأنفسنا والآخرين

من المتوقع تحرك فاعل لأذرع المربع الصهيوخليجي بملياراته الضخمة لإنقاذ السيسي ومنظومة الانقلاب وبالفعل سيحدث، لكنها جولة تُحسم بالنقاط الفنية لا الضربة القاضية، وتوصيات البرلمان الأوربي ال 19 تمثل عدد كبير من النقاط .

العالم يعلن أن الشعوب عاشت وفكرت ومارست وذاقت، وهي أمور كفيلة بأن تجعلها دائما في شوق للتكرار، مهما تحملت من الأم وجراح عن ذي قبل، ويبقى الرهان على الشعوب أصحاب القضية لا غيرهم.