الفقر ينخفض في مصر ويزيد في أمريكا!

اتفقت جماعة الصحافة على أن الكلب إذا عض رجلا، فهذا ليس خبر، ولكن إذا عض رجل كلبا، فهذا هو الخبر. وفي الوقت الذي يعض فيه كورونا إقتصادات العالم كشفت وكالة بلومبيرج الإقتصادية عن سقوط 7 ملايين أمريكي جدد في هوة الفقر الذي ارتفع من 9.4% إلى 11.4% بسبب الكورونا الذي عض أكبر إقتصاد في العالم رغم تقديم الحكومة مساعدات مالية بقيمة 400 دولار للفرد في الإسبوع. ولم يلفت الخبر الانتباه لأن المأساة تكررت في كل دول العالم بلا استثناء مع عجز المساعدات المالية والعينية ومبادرات الإعفاء من إيجار السكن ومن فواتير المياه والكهرباء في استخلاص الفقراء من بين أنياب الجائحة.

ولكن في مطلع هذا الشهر عضت الحكومة المصرية كورونا، فأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن نجاح حكومته رغم جائحة كورونا في تخفيض معدلات الفقر هذا العام ولأول مرة منذ سنة 1999، إلى 29.7% في مقابل 32.5% العام الماضي. وانتشلت الحكومة 3 ملايين مواطن من براثن الفقر، ولولا جائحة كورونا لوصلت إلى نسبة منخفصة للغاية في معدلات الفقر، وفق تصريح مدبولي في مؤتمر صحفي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/2020 في الثالث من شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وتناوب على رئاسة الجهاز ستة عسكريين برتبة لواء منذ سنة 1963، حيث أقال الرئيس جمال عبد الناصر آخر رئيس مدني لمصلحة الإحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو المؤسسة الرسمية الوحيدة المنوطة بالإحصاء في مصر، ويترأسه عسكري برتبة لواء عمل طوال حياته المهنية في سلاح المشاة بالقوات المسلحة، وهو نفس تخصص رئيس الجهاز السابق. وتناوب على رئاسة الجهاز ستة عسكريين برتبة لواء منذ سنة 1963، حيث أقال الرئيس جمال عبد الناصر آخر رئيس مدني لمصلحة الإحصاء والحاصل على الدكتوراة وحول المصلحة إلى جهاز في سنة 1964 وعين مكانه لواء عسكري ومنذ ذلك التاريخ حرم الجهاز من القيادة المدنية.

وتثير احصائيات الجهاز الجدل والنقد منذ سنة 2013 خاصة احصائيات التضخم في أسعار السلع ونسب الفقر. وبعد تعويم الجنيه طعنت مصداقية الجهاز حيث أعلن عن ارتفاع معدل التضخم إلى 32.5% فقط رغم إنخفاض قيمة الجنيه إلى النصف، واتهم خبير الاقتصاد ستيف هانك، وهو أستاذ ومدير مشروع العملات بمعهد كاتو الأمريكي، الأجهزة الرسمية بالكذب بشأن معدلات التضخم في مصر وقدرها بنسبة 146.6%.

انطوت احصائيات الجهاز على عدة مغالطات، فادعى رئيس الجهاز خلال المؤتمر أن متوسط الدخل السنوي للأسر المصرية زاد في هذا العام إلى 69 ألف جنيه مقابل 60 ألف جنيه العام الماضي رغما عن تداعيات جائحة كورونا، رغم اعلان سيادته في حواره على قناة إكسترا نيوز الموالية للنظام في شهر أكتوبر الماضي عن تسبب الجائحة في فقدان مليوني شخص لوظائفهم، يعولون 10 ملايين مواطن، وارتفاع معدل البطالة في الربع الثاني من السنة إلى 9.6% بدلا من 7.7% في بدايته.

وعرف رئيس الجهاز الإحصائي الأسرة الفقيرة بأنها الأسرة التي يقل دخلها عن 1932 جنيها شهريا إذا كانت تتكون من فردين، أو التي يقل دخلها عن 3219 جنيها إذا كانت تتكون من أربعة أفراد، اثنين بالغين وطفلين. وإذا افترضنا جدلا أن متوسط الدخل السنوي للأسر المصرية ارتفع بالفعل إلى 69 ألف جنيه كما يدعي سيادة اللواء، فهذا يعني أن متوسط الدخل الشهري للأسر المصرية ارتفع إلى 5750 جنيه، وهو ما يزيد بكثير عن حد الفقر الذي حدده اللواء، ويعني بالتبعية عدم وجود أسرة فقيرة في مصر، وهو استنتاج يرفضه العقل ويحث الناقل على الإستحياء.

ادعى رئيس الوزراء أن الحكومة زادت من قيمة الدعم التمويني للأسر، وهو ما نفاه ابتداء سيادة اللواء رئيس الجهاز الإحصائي

وعزا رئيس الوزراء الفضل في انخفاض نسبة الفقر إلى الدعم التمويني الذي تقدمه الحكومة للأسر المصرية. وهو سبب غير معقول لأن الحكومة تقدم الدعم التمويني للأسر المصرية منذ سبع سنوات مضت ورغم ذلك فإن أعداد الفقراء في إزدياد منذ اعتلى السيسي كرسي الحكم. وقد أعلن رئيس الجهاز أن عدد الفقراء وصل إلى 32.5% في منتصف العام الماضي وهي نسبة غير مسبوقة وفق الإحصائيات، وكانت 26.3% حتى سنة 2013.

ثم ادعى رئيس الوزراء أن الحكومة زادت من قيمة الدعم التمويني للأسر، وهو ما نفاه ابتداء سيادة اللواء رئيس الجهاز الإحصائي، فذكر أن قيمة الدعم التمويني الذي قدمته الحكومة في 2020 بلغ 1420 جنيه للأسرة الواحدة في مقابل 2000 جنيه للأسرة العام الماضي. وبالتالي فإن الحكومة لم تزد قيمة الدعم بل خفضتها بمبلغ 580 جنيه رغم جائحة كورونا التي اضطرت حكومات العالم إلى دعم جميع مواطنيها بطرق مباشرة وغير مباشرة.

وكشف سيادة اللواء عن أن الحكومة غطت 84% من إجمالي الأسر المصرية بالدعم التمويني هذا العام في مقابل 88.5% العام الماضي، ما يعني تخفيض عدد المستفيدين من الدعم التمويني من 68.5 مليون مواطن العام الماضي إلى 63 مليون وكسر، على حد تعبيره، فذكرنا وهو يعلن عن إنخفاض عدد الفقراء رغم استبعاد الحكومة أكثر من 5 ملايين مواطن من مظلة الدعم التمويني بزميله سيادة اللواء عبد العاطي الذي وقف أمام السيسي يقول أنه يعالج الإيدز بالكفتة وبدا رئيس الوزراء أقرب ما يكون إلى مساعد اللواء عبد العاطي وهو يردد ما يقوله دون احترام لقواعد الإحصاء.

ذكر تقرير الجهاز الإحصائي أن "الدعم التمويني للأسر أدى إلى خفض نسب الفقر بمقدار 3 نقاط مئوية، وأن دعم البوتاجاز أدى إلي خفض نسب الفقر بمقدار4.3 نقاط مئوية، وأن دعم الكهرباء أدى هو الآخر إلي خفض نسب الفقر بمقدار 2.8 نقطة مئوية." ما يعني ببساطة أن الدعم التمويني والبوتاجاز والكهرباء خفض الفقر بنسبة 10.1%. ولكن رئيس الوزراء قال أن الفقر انخفض بنسبة 2.8% فقط، من 32.5% في 2017-2018 إلى 29.7% في 2019-2020، وهذا مبالغة في تأثير الدعم واستخفاف بمبادئ الحساب التي تدرس في المرحلة الإبتدائية.

وكالة بلومبيرغ كشفت في شهر سبتمبرأيلول الماضي عن عزم النظام المصري بيع الكهرباء لدول أوروبية بتكلفة أقل من نظيرتها في السوق المحلي

وزعم سيادة اللواء أن الحكومة الميمونة قدمت دعما للكهرباء بمبلغ 1944 جنيه في السنة الأخيرة لكل أسرة، بمعدل 160 جنيه في الشهر. وهو رقم كبير ويفوق فاتورة الاستهلاك الشهري لكثير من الأسر فضلا عن الفقيرة منها والمحرومة من رفاهية الأجهزة الكهربائية. وبفرض أن نصف عدد الأسر المصرية فقط تلقى هذا الدعم من مجموع 25 مليون أسرة، فإن فاتورة دعم الكهرباء ستصل إلى 24 مليار جنيه، وهو ما يتنافى مع الحقيقة لأن قيمة دعم الكهرباء في الموازنة العامة للدولة لسنة 2019-2020 هي 4 مليار جنيه فقط لا غير، ما يستوجب لفت نظر سيادة اللواء إلى احترام المنطق.

وكالة بلومبيرغ كشفت في شهر سبتمبرأيلول الماضي عن عزم النظام المصري بيع الكهرباء لدول أوروبية بتكلفة أقل من نظيرتها في السوق المحلي. وقالت الوكالة الأمريكية أن الحكومة المصرية بصدد بيع الكهرباء لدول أوروبا بنحو 2.4 سنت أمريكي للكيلووات/ساعة، أي ما يعادل 40 قرشا، في الوقت الذي تبيعه للمواطن بسعر يصل إلى 140 قرشا للشريحة السادسة، بزيادة 250% عن قيمتها الحقيقية. والحقيقة المرة أن السيسي اشترى ولاء الحكومة الألمانية بتعاقده مع شركة سمنز الألمانية لإنشاء محطات لتوليد 14 ألف ميغاوات من الكهرباء بتكلفة بلغت 8 مليارات دولار، رغم وجود تخمة في الإنتاج وصلت إلى 50 ألف ميغاوات، منها 20% طاقة فائضة عن الإستهلاك المحلي، يتحمل تكلفتها المواطن المصري الفقير.

وذكر تقرير الجهاز الإحصائي أن متوسط ما يتم إنفاقه على الأسر من دعم البوتاجاز يقدر بمبلغ 1527 جنيه سنويا. ولن يذكر التقرير بالطبع أن الحكومة المصرية بدأت استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بقيمة 20 مليار دولار، رغم اكتفاء مصر من الغاز قبل عامين، وهو ما يتحمل تبعاته المواطن المصري الفقير أيضا.

في شهر أكتوبر الماضي، نشر الجهاز الإحصائي دراسة عن أثار فيروس كورونا المستجد علي الأسر المصرية منذ شهر فبرايرشباط وحتي شهر سبتمبرأيلول الماضي. وكشف عن أن 62% من العمالة المصرية تأثرت بسبب الجائحة. وأدى ذلك إلى حدوث إنخفاض في استهلاك بعض السلع نتيجة تراجع الدخل وتوقفه في بعض الشرائح مثل عمال اليومية. فتناقص استهلاك اللحوم بنسبة 25.7%، والدواجن بنسبة 22.8%، والفاكهة بنسبة 14.5%، وكذلك تراجعت نسب الزيادة في استهلاك مكونات الغذاء الأساسية مثل الأرز والزيت والبقوليات والسكر، وهو ما يتعارض مع ما يدعيه رئيس جهاز الإحصاء من أن دخل الأسر المصرية وإنفاقها زاد في 2019-2020 إلى 61.9 ألف جنيهاً مقابل 53.7 ألف جنيهاً فى البحث السابق.

وعن كفاية دخل الأسرة للوفاء باحتياجاتها أثناء مراحل الجائحة، قال تقرير الجهاز الإحصائي أن 33.2% من الأسر قالت أن دخلها لا يكفيها، وذلك في الفترة الأولى للأزمة. وكشف التقرير عن أن 50% من الأسر التي لا يكفيها الدخل للوفاء باحتياجاتها الأساسية قامت بالإقتراض، وأن 17.3% من الأسر تلقوا تبرعات من أهل الخير المحسنين، وأن 15% من الأسر قامت ببيع جزء من ممتلكاتها للوفاء بمتطلباتها الحياتية، في حين تلقت 5.4% فقط من الأسر منحة العمالة غير المنتظمة وهي 500 جنيه للأسرة لثلاثة أشهر فقط. ما يعني أن ايجابية المصريين في العمل الخيري والمبادرات المجتمعية غير الحكومية واليي يحاربها السيسي كانت أعلى من كفائة الدولة في التصدي للجائحة بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف!

وهو تقرير يندى له جبين رئيس الوزراء بدلا من اعلانه تراجع عدد الفقراء في ظل الكورونا

وقال التقرير أيضا أن الأسر ما زالت تعتمد على الأنواع الأرخص من الغذاء، وكذلك تقوم بتخفيض نسب الإستهلاك الإسبوعي من اللحوم والدواجن والأسماك، وتقليل كمية الطعام في الوجبات، وشراء الطعام بالأجل، والإعتماد على المساعدة من الأصدقاء أو الأقارب. وهو تقرير يندى له جبين رئيس الوزراء بدلا من اعلانه تراجع عدد الفقراء في ظل الكورونا، ولو أعلن الحقيقة كما أعلنتها حكومات العالم ما لامه أحد. وهل يعقل أن يترك الجنرال السيسي هذا الإنجاز ليعلنه رئيس الحكومة المدني وهو الذي يصطنع الإنجازات لأخذ اللقطة إلا إذا الموضوع مفبرك ويفوق قدراته الحسابية؟!

لم ينل رئيس الحكومة من فبركة العسكر إلا سقوط الهيبة وفقدان المصداقية، ولو كانت الأرقام صادقة فليرد على بيان البنك الدولي الذي أصدره فى شهر مايو/ أيار من سنة 2019، وهي المدة التي تدخل ضمن بحث الدخل والإنفاق الذي أعلنه جهاز الإحصاء، وكشف فيه عن أن 60 في المئة من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر بسبب البرنامج القاسي الذي يطبقه النظام، وخاصة تعويم الجنيه وتخفيض الدعم، للحصول على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار.