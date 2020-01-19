من يناير 1977 لـ يناير 2020.. دروس مستفادة (1)

الشاهد في هذا الجزء من المقال وفيما يتعلق بسؤال ما العمل هو أن كافة الفرق السياسية التي فشلت في الحفاظ على وجودها عقب حركة يوليه 1952، عادت للواقع السياسي بإرادة الجماهير
نحمد الله حمدا كثيرا ملء السماوات والأرض على نعمة مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها «فيسبوك»، فهى من رحمة الله على عبيده المحاصرين في مجتمعات القمع والاستبداد ونظم الحكم العسكرية والفاشية.
ما علينا… سأل سائل على «فيسبوك» «ما العمل؟»، سؤال تجاهلنا الإجابة عنه في كل ما كتبناه نحن طائفة الكتبة والصحفيين، فلقد كتبنا كل شيء بشجاعة وجبن وصدق وكذب وتملق وصراحة ووضوح وغموض، كتبنا تحليلات وتفسيرات وتوضيحات وأراء، ولكننا لم نجب عن سؤال "ما العمل؟"
لأني تربية المدرسة الاشتراكية التي كانت ترفض الفردية وتؤمن بالجماعية فقد كانت إجابتي الأولية عن هذا السؤال «العمل في أيدينا كلنا»، ولكنها في الحقيقة لم تعكس الجوهر المنطقي للرؤية الاشتراكية، بل كانت محاولة مني للتلفيق والهروب، فهى إجابة مائعة مراوغة بها نوع من الغرور والكبر اليساري المقيت والتعميم المُضلل.
ومن حسن الحظ ولأن الواقع والمجتمع كانا أكثر صدقا منا، فقد كان الواقع بكل همومه ومشكلاته المتفاقمة، متجاوزا كل النخب بكل اتجاهاتها وأيدولوجياتها، وذلك على عكس المنطق، وهو ما يفسر الصورة السيرالية للحركات السياسية في مصر التي تتبع حركة الشارع المأزومة بدلا من أن تتقدمها.
وسأحاول أن أتتبع كل الخبرات وسلسلة التراكمات التاريخية لحراك الشارع المصري من يناير/ كانون الثاني 1977، حتى يناير /كانون الثاني هذا العام الذي اعتبره ضمن حراك ثورة يناير / كانون الثاني 2011 التي لم تكتمل بعد، مع التعرض لبعض الممهدات التاريخية السابقة عن هذه الفترة.
والغرض من هذه السطور والكلمات يتلخص في هدفين، الأول هو محاولة لتوضيح الحقائق لأبنائنا الذين وقعوا في شرك مؤامرة مخابرات الدولة العميقة لفصلهم عن جذورهم وأضعافهم والانقضاض عليهم، وتوهموا أن الشباب هم فقط الذين قاموا بثورة 2011. واعتبروا أن كل حراك الأجيال السابقة غير موجود. بل وصل الأمر إلى اتهام الأجيال السابقة بالخنوع والخضوع والاستجابة للذل والإهانة، فكانت النتيجة تفكيك حركة المقاومة المجتمعية ضد الاستبداد والفاشية وتحويلها لجذر منعزلة بلا جذور ولا أصول ولا خبرات، واستمرار الاستبداد جاثما على أنفاس الوطن.
الأمر الثاني هو محاولة للإجابة عن سؤال «ما العمل» من خلال الاستفادة من لحظات الحراك الجماهيرية، التي أحرزت نجاحات في بعض الفترات وذلك عبر سرد تاريخي لبعض المحطات التاريخية التي توالت عبر بعضها مكونة تراكم متصاعد.
نجحت حركة الجيش 1952 في قلب نظام الحكم الملكي مستندة استنادا كاملا إلى دعم حركة الرفض والغضب المتصاعدة في الشارع المصري آنذاك وتوتر العلاقة بين الشعب المصري والنظام الملكي، وذلك عبر حراك ما بين مد وجذر منذ بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1882. وباختصار ما يهمنا أن سلطة العسكر التي نفذت الانقلاب بدلا من التمسك بقاعدتها الشعبية والتي كانت الأساس في نجاح حركتهم يوم 23 يوليه/ تموز 1952وإدارة شؤون البلاد تحت مظلة شعبية، انقلبت على القوى السياسية الشعبية المدنية وأوقفت تأثيرها تماما في الشارع المصري من خلال سياسة قمعية شديدة البطش، استخدمت فيها السجون والتعذيب والقتل والتآمر، وشمل هذا كل أطياف المعارضة المدنية سواء كانوا شيوعيين أو إخوان أو وفديين أو غيرهم، واستكان الشعب المصري هذه الفترة وأذعن للحكم القائم بتأثير عوامل القمع، والإنجازات على المستوى الاقتصادي والامتيازات للفئات التي كانت مطحونة فترة الحكم الملكي وفي مقدمتهم العمال والفلاحين، بالإضافة إلى عامل جديد منذ عام 1956. وهو وجود خطر خارجي على مصر تشكله إسرائيل على الحدود الشرقية، وظهر شعار «لا صوت يعلو صوت المعركة، وبفعل هذه العوامل والظروف اختفت تحركات المعارضة وأصواتها في الشارع المصري، حتى هزيمة 1967.
وفي عام 1968 اشتعلت جامعات مصر بمظاهرات طلابية لأول مرة منذ عام 1954. وكان سببها الاحتجاج على أحكام ضباط الطيران المسؤولين عن هزيمة 1967. وكانت حركة طلابية بلا ملامح أيدولوجية واضحة، وإن كانت لم تخل من رائحة اليسار، ورغم العنف والشراسة المعروفة عن النظام في الفترة الناصرية إلا أن مواجهته لهذه الحركة الطلابية كانت أقل شراسة وربما كان السبب أن النظام كان مكسورا بفعل الهزيمة.
وظل الوضع على ما هو عليه تحت تعظيم شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، حتى مات «ناصر وتولى الحكم بعده جنرال آخر هو أنور السادات في ظل مرحلة جديدة ملامحها انكسار القيد الحديدي الذي كان يقيد حركة المعارضة في مصر.
تسلم «السادات» الحكم ملتزما بمهمة واحدة وهي إنجاز حرب الكرامة وتحرير الأراضي المحتلة بعد هزيمة 67، وشهدت بدايات السادات تفاصيل عكست المواجهة بين السادات والمجموعة الاشتراكية في السلطة، التي كانت معروفة باسم مراكز القوى، وانتصر فيها السادات، وهي ليست موضوعنا الآن، وتوالت المحطات النضالية أو الاحتجاجية التي خاضها الشعب المصري منذ هذا التاريخ كالاتي:
ما علينا، اختلفت هذه الاحتجاجات عن سابقتها بأنها كانت ترفع مطالب اقتصادية واجتماعية بعد أن ارتفعت تكاليف المعيشة عقب حرب 1973 رغم النصر الذي طالما تشدق به النظام، ووصلت قمة الأزمة الاقتصادية والمعيشية عام 1976.
الشاهد في هذا الجزء من المقال وفيما يتعلق بسؤال ما العمل هو أن كافة الفرق السياسية التي فشلت في الحفاظ على وجودها عقب حركة يوليه/ تموز 1952، عادت للواقع السياسي بإرادة الجماهير عقب هزيمة 1967، بعد أن انتزعت الجماهير حقوق التظاهر والتعبير، والذي فشلت الأحزاب والأيدولوجيات في الحفاظ عليها، فهل حافظت الفرق والأيدولوجيات على علاقاتها بالجماهير والشعب أم انفصلت عنهم وخانتهم، وكيف تحقق التراكم الثوري الذي أدى إلى ثورة 2011 التي زلزلت عرش مبارك، هذا ما سنناقشه في الجزء الثاني من المقال.
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