اغتيال سليماني … وتأكيد زعامة إيران في المنطقة؟

بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تم استهداف وقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بصاروخ قيل إن سعره يتجاوز المائة ألف دولار أمريكي.
قاسم سليماني ليس مجرد رتبة عسكرية رفيعة بل هو قائد عسكري بمعنى الكلمة فصلاحياته ومسؤولياته تفوق أي وزير دفاع في المنطقة ويكفي أن تعلم عزيزي القارئ أن قاسم سليمان هو الذي رتب كل شئ من أجل دعم جزار سوريا بشار الأسد بالتنسيق مع المرجعيات الشيعية في إيران وفتحت له خزائن إيران لكي يمنع سقوط الأسد وقد كان.
انفقت إيران من خلال قاسم سليماني ما يقارب العشر مليارات دولار دعك عن المساعدات العينية وذلك حتى يمتد النفوذ الإيراني العابر للدول إلى دمشق بعد أن سيطر على بغداد وكلها عواصم عربية لم يكن يحلم الفرس يوما ما بأن تكون تحت سيطرتهم.
لم يترك سليماني وسيلة غير اخلاقية أو غير انسانية وغير مشروعة إلا واستخدمها أو سهل استخدامها ضد الشعب السوري تماما كما فعل حين أنشا قوات الحشد الشعبي وهي ميليشيات صنعت على يد سليماني لدعم أمريكا في حربها ضد المقاومة العراقية السنية التي رفضت الاحتلال الامريكي للعراق في 2003 ثم تحولت في مهمة أخرى لاحقا لمساعدة التحالف الدولي في مواجهة داعش بعد أن فشلت أمريكا المحتلة للعراق في الوقوف في وجه داعش وحدها.
لم تكن قوات الحشد سوى ميليشيات ارهابية متعصبة، ولم تكن سوى أداة لمساعدة استقرار الأمريكان في العراق في مقابل سيطرة إيران على الحكومة والحكم بحيث لا يسمح بعودة السنة وكانت هذه هي قواعد اللعبة … لأمريكا النفط والثروة والسلاح، ولإيران السلطة والحكم وتغيير هوية العراق … فما الذي تغير؟
ظن الحشد الشعبي وقاسم سليماني والحكومة العراقية الشيعية المتعصبة في العراق أنه بمقدورهم الانفراد بالقرار السياسي في العراق وبالتالي يمكنهم تجاوز تعليمات أو توصيات أو حتى اشارات الامريكان وهذا هو الخطأ التكتيكي القاتل أو ما يمكن تسميته بغرور القوة.
لكن من يعرف السياسة الأمريكية يدرك وببساطة أنها قائمة على التبعية لا الشراكة وعلى الاستخدام المؤقت وليس للاستمرار والدوام، وأن أمريكا التي ضنعت من شاه إيران أكبر شرطي في منطقة النفط والثروة تخلصت منه في لحظات ولم تسمح له بالبقاء على أراضيها بعد أن فر من وطنه، لكن يبدو ومرة أخرى أن غرور القوة يعمي البصائر والأبصار.
نسي قادة الشيعة في إيران والعراق أن أمريكا التي حركت العالم الاسلامي السني للجهاد في افغانستان هي التي قامت بإعطاء الأوامر لحلفائها في العالم العربي بتجريم وسجن واعتقال وقتل المجاهدين العرب.
لكن الرئيس الأمريكي هو الآخر وعلى ما يبدو قد وقع في نفس الخطأ بعد أن أمر بقتل سليماني رغم أنه كان بمقدوره الاكتفاء بتأديب قوات الحشد على تجرئها وحصارها للسفارة الامريكية في بغداد، وربما كانت هذه الخطة الأساسية التي وضعت ضمن خيارات أمام ترمب ولكنه على ما يبدو وجد في اغتيال سليماني عملية عسكرية تخدم اهدافه السياسية وتضعه في مرتبة مساوية للرئيس أوباما الذي قتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.
انتظر العالم طويلا ردة الفعل الايرانية التي تم تخفيفها بدرجة كبيرة من أجل احتواء الموقف وحتى لا يتحول الأمر إلى حرب اقليمية يصعب السيطرة عليها ثم جاءت الضربة التي تميزت بكونها: –
اغتيال قاسم سليماني عمل إجرامي مخالف للقانون ضد مجرم حرب خالف كافة القوانين الإنسانية، لكن إيران استطاعت من وجهة نظري استثمار الحدث وأكدت مكانتها بينما أعاد العرب تأكيد تواضع مستوى حكوماتهم وحكامهم، وليس في الأمر جديد فقد اعتادوا على ذلك وصدق من قال.. من يهن يسهل الهوان عليه …
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