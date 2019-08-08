دعاء المنصة الذي لم يستجب: لماذا لم تمطر سماء رابعة؟!

استحث الشيخ السماء فلم تمطر، واستغاث بالعالم فلم يستجب، ونادانا بالثبات فثبت بعضنا مرغما لأنه لا يجد طريقا للخروج من الموت المحقق.

قبل أن تشرق شمس رابعة في يوم الرابع عشر من أغسطس 2013 والسماء تمطر على المعتصمين السلميين غازا شديد الكثافة، فغابت الرؤية وعجز الصوت عن ترديد الهاتفات الصادرة من المنصة بصوت القائمين عليها، وكان أبرزهم الدكتور الشيخ جمال عبد الهادي بالتكبير، فيجاهد المعتصمون بالترديد مع صعوبة ذلك نظرا لصعوبة التنفس، مع عدم إعطاء فرصة للهروب، أو الخروج الآمن، أو التقاط الأنفاس ولو قليلا، حيث بدأ الهجوم علي الميدان بمجرد ظهور ضوء النهار حين اطمأن الناس إلى أنه لا يمكن الإقدام على عملية فض الاعتصام في تلك الساعة المتأخرة بعد صلاة الفجر، فعاد من عاد لينال قسطا من الراحة في خيمته ، وخرج من يريد عمله ، أو قضاء بعض شأنه، وهدأ المكان نسبيا رغم الخروج من ليلة حافلة بالحراك ..

توجه الشباب خلف الدكتور صفوت حجازي إلى النصب التذكاري وكادوا يشتبكون مع الجنود بعدما تراشقوا بالألفاظ والهتافات الحماسية، بينما كانت قوات من الأمن تتجمع في المكان بأعداد كبيرة، كانت هي الأكبر عن كل مجزرة تمت من قبل سواء في الحرس الجمهوري أو مجزرة المنصة التي لم يمر عليها سوى ثلاثة أسابيع فقط، هدأ الميدان بينما كنا نتمم أحدنا على الآخر فنبحث عن ذوينا الذين لم يعودوا بعد من صلاة الفجر لنستريح قليلا استعدادا ليوم آخر من التظاهر في قلب القاهرة انطلاقا من الميدان المكتظ بالثوار المصرين على استعادة الشرعية كاملة.

دعاء المنصة الذي لم يستجب

منذ اللحظة الأولى للفض الغاشم لاعتصامي رابعة والنهضة كان القصف والقتل شديدين وباستخدام أسلحة غريبة لم تكن لمجرد القتل، وإنما كانت للقتل والتشويه والتنكيل في سابقة لم نرها من قبل، فالرصاص لم يكن يصيب الأطراف، وإنما كان يصيب الرؤوس والصدور، فينفجر الرأس على الفور، وينفجر الصدر حتى رأيت أعضاء بشرية بجوار جثامين الشهداء منها أدمغة وأمعاء وصدور متهتكة تماما، وأطرافا مفصولة عن أصحابها.

بعد ساعتين من بدء المجزرة ، أي في تمام الثامنة صباحا أعلن الدكتور محمد البلتاجي أن عدد الشهداء قد تخطي المائتين شهيد ، غير مئات من المصابين الذين عجزت عن إسعافهم المستشفي الميداني ، فلم تعد تستوعب لا شهداء ولا مصابين في هذا الوقت الباكر من النهار ، كنت أنتظر أن يتوقف القصف في أي لحظة بينما ينادي الدكتور جمال عبد الهادي والدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد البلتاجي والدكتور مصطفي شلبي وغيرهم من مسؤولي المنصة ينادون أحرار العالم أن يتحركوا ويوقفوا تلك المجزرة البشعة والتي لم يعرفها التاريخ الحديث ولا يتخيلها عقل إنسان .

في الثامنة أتتنا أنباء عبر الهواتف التي كانت ما زالت تعمل قبل انقطاع التيار الكهربائي وقطع شبكة الاتصالات عن الميدان، أن ميدان النهضة تم فضه بالفعل وتفرق الثوار وتحدث عمليات ملاحقات لهم في الشوارع المحيطة بجامعة القاهرة.

مرت الساعات ولم يتوقف القصف أو يهدأ ، كان الشهداء يرتقون في كل دقيقة بالعشرات حولنا ، الطائرات تحمل القناصة وتلقي بقنابل الغاز فلا تعطينا فرصة للتنفس فتساقط الأطفال بالعشرات كذلك دون قدرة علي الحراك ، يزداد الغاز كثافة فتنعدم الرؤية ونفقد القدرة على الكلام فينادي الشيخ جمال ويستحث في دعائه السماء أن تمطر فتخفف عنا وطأة حرق الخيام بمن فيها من مصابين فتحرقهم أحياء، استحث الشيخ السماء فلم تمطر ، واستغاث بالعالم فلم يستجب ، ونادانا بالثبات فثبت بعضنا مرغما لأنه لا يجد طريقا للخروج من الموت المحقق ، انطلق الشباب نحو الموت حماية لجثامين إخوانهم التي بدأت قوات الأمن في اختطافهم أو حرقهم، فيتساقطون بجوارهم ، فهذا شهيد يحمل شهيدا ، وهذا مصاب يساعد مصابا فيسقطان معا ، لم تستجب السماء ولم تمطر ، وبقينا حتى الليل تحت القصف وعذاب حرق الغاز وعذاب رؤية حرق المصابين أحياء ، وعذاب خطف الجثامين ، وعذاب السماء التي أمطرت بدلا من الماء موتا

القناصة مقابل العصا

كان الشباب يوم مجزرة النصب التذكاري والمعروفة إعلاميا بمجزرة المنصة في أشد حالات الغضب، ففي الساعة الثانية ظهرا كانت السيارات تتوالى على المستشفي حاملة العشرات ممن تعرضوا للاختناق الشديد ، هذا بالطبع غير عشرات الشهداء والمصابين ، كانت المسافة طويلة نسبيا بين النصب التذكاري وبين المستشفى ومركز رابعة الطبي ، فكان من الصعب إسعاف المختنقين علي الفور ..

وتمحور غضب الشباب في عدم توفر الأدوات البدائية لتقليل حدة الاختناق والتأثر بالغاز مثل زجاجات البيبسي والميكو جيل والكمامات الواقية من الغاز ، ورغم تكرار محاولات اقتحام الميدان أمنيا ، ورغم تكرار المجازر إلا أن قيادات الميدان لم تنتبه مرة لتوفير تلك الأدوات البسيطة والتي من الممكن مع بساطتها أن تنقذ حياة إنسان يوشك على الموت اختناقا ، وتكررت المأساة يوم الفض بنفس الإهمال ( غير المتعمد ) ، لكنه إهمال أضاف ضحايا جدد أمام تلك الحرب الشرسة والمعلنة من جانب واحد ..

جيش مقابل معتصمين سلميين كل ما يملكونه للدفاع عن أنفسهم بعض العصي في مقابل طائرات وقناصة وجيش مشاة يقتحم الميدان في مدرعاته، ودباباته ، بينما كل ما يفعله الضحايا هو أن يقوموا بحماية الشهداء ، بتقديم شهداء آخرين ولست أدري ما الحكم الشرعي في تلك المسألة؟ بمعنى أنه هل يجوز لإنقاذ جثمان شهيد من الخطف أن أقدم عشرات من الأحياء ليسقطوا بجواره صانعين ساترا بشريا وهم في حالة طاعة مطلقة للأوامر ؟

هل يجوز شرعا أو يتحتم شرعا أن يقف الخطيب مطالبا عشرين شابا بالتقدم لمنع الجنود من اختطاف جثمان فيعدو أكثر من خمسين شاب، ليسقطوا دفعة واحدة أمام المستشفي الميداني في مشهد مروع لا يغيب عن ناظري حتى اليوم؟

هل يجوز شرعا أن يطالبوا المعتصمين العزل بالثبات لحماية الميدان تحت زخات الرصاص الفتاك والموت محقق وليس محتمل " اثبت مكانك احمى ميدانك "، رغم عدم وجود ممرات آمنة للخروج الآمن، لكن كان من الممكن أن تتم مفاوضات بأي شكل لخروج الجميع بأي صورة؟ تلك التساؤلات أطرحها اليوم وبعد مرور ست سنوات لم نستطيع فيها نسيان مشهد واحد من تلك المشاهد الدموية التي رأيناها ولم تستطع حركتنا المحدودة في ذلك اليوم الدامي أن نطالع الميدان كله وما يدور فيه من جرائم تندى لها البشرية ، وقد آن أوان طرحها لنحدد مسؤولية ذلك العدد من الشهداء والذين لم يظهر بعضهم حتى الآن نظرا لنقلهم بجرافات الداخلية والتخلص من جثامينهم ليقللوا من إحصائية من قتلوهم أمام العالم الذي رأى مشهد الجريمة على شاشات الجزيرة، من كان صاحب قرار الثبات بالعصي ، ومن كان مقصرا في إمداد الثوار بأبسط أدوات الحماية البسيطة لتفادي الاختناق بالغاز ؟

وأعدوا

أليست تلك الأشياء البسيطة مما يدخل في نطاق " وأعدوا " رغم حرصنا حتى النهاية على سلمية الثورة وتفادي الانجرار للعنف الذي حرص النظام أن يدفع الثوار إليه بكل جرائمه غير أنه فشل والفضل يرجع إليهم في ذلك وليس إليه؟ ألم نؤمر بالإعداد ولو بالقليل؟ أليس جائزا أن تكون تلك الأمور هي السبب في عدم استجابة السماء بإنزال المطر، وإدراك الضحايا من عذاب لا ينسي؟ تلك لمحة بسيطة من ذلك اليوم الدامي، ولنا معه مشاهد أخرى حتى تظهر الحقائق مكتملة.

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