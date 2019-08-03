الوزيرة والسياسة وقطع الرقبة !

لم تعرف مصر الوزير السياسي إلا خلال الفترة الملكية، منذ أن تشكلت أول حكومة شعبية منتخبة برئاسة سعد زغلول رئيس حزب الوفد في يناير عام 1924، وظلت الحكومات سياسية حتى الإطاحة بالملك فاروق في يوليو 1952، وبدء حكم الضباط، وطوال تاريخ الجمهورية في مصر اختفى الوزير السياسي ليظهر الوزير التكنوقراط أو الفني أو الموظف، إلا النذر اليسير، فقد كانت هناك أسماء جمعت بين كونها تكنوقراط ولديها خلفية سياسية، وتوارى هذا الطيف المحدود اليوم، فلم تعد حتى أسماء الوزراء معروفة شعبياً كما كانوا من قبل، وعند محاولة التعرف على اسم وزير ما يكون أحد الحلول الذهاب إلى محرك البحث جوجل.

وشهدت مصر بعد ثورة يناير عدداً غير مسبوق من الوزراء، ومنصب الوزير لم يعد حلماً أو أملاً، وشخص الوزير نفسه صار هشاً، وثقافته لا تتعدى حدود منصبه والمجال الذي تخصص فيه، ويتم تغيير الوزراء دون أن تشعر بأنهم تركوا أثراً ملموساً في وزاراتهم، كما لا تدري لماذا تم اختيارهم، ولماذا تم صرفهم؟

مصنع انتاج القادة:

يغيب تماماً الوزير السياسي الذي ينشأ ويتربى في مصنع إنتاج القادة والزعامات، وهو الشارع، ووسط الناس، وداخل الأحزاب وفي النقابات والاتحادات العمالية والمنظمات الطلابية والجمعيات الأهلية وقاعات البرلمان حيث المناقشات الساخنة في أداء برلماني حقيقي يصنع نجوماً في الدفاع عن القضايا الكبرى والمصالح الوطنية العليا، ويحضر بدلاً منه الوزير الموظف الذي يداوم على الحضور لمكتبه في مواعيد محددة ثم ينصرف إلى بيته ليقضي ما تبقي من اليوم وليس على أجندته حضور مؤتمر في حزب أو اجتماع عام لمناقشة قضية عامة أو مشاركة في برنامج أو مناظرة حوارية مفتوحة يقول فيها صراحة ما يشاء دون حسابات أو انتظار توجيهات عليا.

وفي العدد القليل من الوزراء ممن كانوا مهتمين بالشأن العام وقادرين على الحديث المهني والسياسي في آن فإن اختيارهم لم يكن لكونهم رجال سياسية، إنما تصادف أن كان لديهم وعي سياسي، وهم كانوا مطلوبين لتخصصهم العلمي والفني، أو لقدرتهم على تنفيذ مهامهم الوزارية والقيام بأدوار معينة لخدمة النظام لدى الرأي العام.

ضمن آخر هؤلاء كان فؤاد محيي الدين أول رئيس وزراء لمبارك، ثم كان الوزيران حسين كامل بهاء الدين، ومفيد شهاب في عهد مبارك أيضاً، والثلاثة تربوا سياسياً في منظمة الشباب في عهد عبدالناصر، وكانوا مسيسين بمقاييس النظام، ولم يكونوا ساسة بالمقاييس العامة والحياة الحزبية التي لم تكن موجودة في العهد الناصري، كانوا أبناء مخلصين لنظام مبارك، مع بعض الوعي السياسي، علاوة على صفوت الشريف الضابط السابق والمتمرس السياسي اللاحق لكن بمواصفات لا تتجاوز خدمة رأس السلطة.

ولأن الوزير هو موظف كبير، أو سكرتير لدى الرئيس، ورئيس الوزراء هو كبير السكرتارية، كما قال يوسف والي وزير الزراعة المُعمّر في عهد مبارك، فإنه لا يستقيل بإرادته أبداً، يتم إقالته فقط.

في عهد السيسي أخطأ وزيران للعدل، الأول (صابر محفوظ) أهان فئات من الشعب، والثاني (أحمد الزند) تجرأ على مقام النبوة، ولم يتقدما باستقالتيهما، إنما طُلب منهما الاستقالة. وهناك من يخطيء، ويبقى في موقعه، فوزير التنمية المحلية (اللواء أبوبكر الجندي) أهان الصعايدة، ولم تتم إقالته فلم يكن مر على حلفه اليمين ساعات.

هكذا قالت:

أما أحدث الكوارث الوزارية فقد خرجت من وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم التي هددت صراحة قبل أيام بقطع رقاب المصريين المعارضين، وصدر عنها هذا الكلام الفظيع في كندا دولة الحريات وحقوق الإنسان، "أي أحد يقول كلمة بره على بلدنا، يحصل له إيه؟، يتقطع، قبل أن ترفع يدها نحو رقبتها وسط تعالي الضحكات وتصفيق الحضور"، هكذا قالت في الفيديو الذي تسرب للقائها مع عدد من الجالية.

لا أحد يقترب من مصر الكيان الجامع لكل المصريين المعارضين قبل المؤيدين، هناك تعمد لدى كل عهود الحكم على دمج شخص الحاكم في مصر، واعتبار النظام الحاكم هو الدولة، وبالتالي كل من يعارض الرئيس ونظامه كمن يعارض الدولة، ومن يختلف معهما كمن يختلف مع الدولة ويهددها ويعمل على إسقاطها وفق المنظومة التي تدور منذ سنوات، وتحذر من أن الدولة معرضة للتهديد والسقوط وكأنها دولة من قش، والمفارقة أن مصر التي مر عليها العالم محتلاً ومستعمراً منذ انتهاء حكم الفراعنة لم تتهدد أو تسقط ولم ينسلخ عنها جزء من أرضها إلا في ظل الحكم الوطني الذي يرفع شعار الحفاظ على كيان الدولة.

وزيرة الهجرة قالت كلامها الخطير يوم 23 يوليو الماضي، وهناك دعوات لإقالتها ومحاسبتها، وقد انتقدت تصريحاتها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإعلام العالمي، وهي لا تزال في منصبها حتى اليوم تمارس عملها المعتاد، ولا ندري ما هو إنتاج هذه الوزارة وانعكاساتها على المصريين بالخارج ؟، النتيجة متواضعة، فهي تنشط عندما يظهر فيديو صدفة لمصري يتعرض للاعتداء حيث تقوم بتقديم بعض الدعم له ليس أكثر، والإهانات لن تتوقف لأن كرامة المصري في الخارج مرهونة بكرامته في الداخل، عندما يكون كريماً في بلده فإن البلدان والأفراد في الخارج سيعاملونه باحترام، لا نسمع مثلا عن مواطن أمريكي أو بريطاني أو من أي بلد يحافظ على حقوق الإنسان يتم سحله أو ضربه أو تمزيق ملابسه أو منع راتبه أو إذلاله لأنه عزيز في بلده وحقوقه القانونية والإنسانية مصانة.

الوزيرة الموظفة

الوزيرة موظفة، وليست مسيسة، وغير قارئة للأحداث من حولها، ولا تدرك الذهنية الغربية وحساسيتها تجاه ألفاظ بعينها رغم أنها عملت في السلك الدبلوماسي، وكيف لا تدرك أن وقع استخدام كلمة قطع الرقبة يكون صادماً وعنيفاً في العقل السياسي والإعلامي والشعبي الغربي؟. وجريمة قتل وتقطيع جسد الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في أسطنبول حركت العالم كله ضد السعودية، ووضعتها في خانة شديدة السواد في حقوق الإنسان والحريات الصحفية، وهناك دول فرضت عقوبات عليها في التسليح.

لو تدري الوزيرة خطورة كلامها لم تكن تنطق به ولو بمنطق أنه كلام معتاد ومتداول في مصر دون أن يتحول إلى حقيقة، فهي ليست من آحاد الناس، بل شخصية عامة، وهي وزيرة في نظام ملفه في حقوق الإنسان مثير لجدل كبير، وكل كلمة تُحسب عليها، والكلمة في الديمقراطيات تطيح بوزراء وحكومات حتى لو كانت زلة لسان ليس لامتصاص غضب شعبي فقط، إنما لتكريس قيم العمل السياسي والمجتمعي بالأساس.

والفارق أن الحفاظ على الثقة مع الجمهور والشعبية وسط الناخبين تتطلب من الحكومات المنتخبة اعتذارات فورية عن الأخطاء يقدمها الوزراء والمسؤولون، وكذلك الاستقالات، وهم رجال سياسة، وليسوا فنيين، لكن في غياب الحكم الديمقراطي يتم اللجوء إلى تبريرات بليده مكررة، مثل تبريرات الوزيرة بأنها لم تهدد أحداً، وأن كلامها انتزع من سياقه، علاوة على استحضار نظرية المؤامرة على البلد، ومن لوازم الترهيب أن من ينتقدون ما تفوهت به وجدوا أنفسهم في مرمى الاتهام بأنهم يساعدون الإخوان في استهداف الدولة وتشويه صورتها.

وضمن أسباب الهجمة الساذجة على علاء مبارك أنه كتب تغريدة ينتقد فيها تهديدات الوزيرة لكن برفق شديد.

فضيلة الاستقالة الطوعية من الوزير غير موجودة لا في مصر، ولا في البلدان العربية، فالمسؤول مأمور، لم يُنتخب من الشعب، وهو ليس ملك نفسه، هو موظف عند مولانا ولي النعم كما كان يُوصف محمد علي، والوصف اختفى في الظاهر، لكنه لا يزال موجوداً في الواقع.

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