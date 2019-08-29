نظام السيسي لأصحاب المعاشات: تسولوا أو موتوا

في منتصف الثمانينيات أُحيل والدي إلى التقاعد بعد سنوات طويلة امتدت إلى أكثر من أربعين عاما في وظيفته الحكومية، وكان راتبه بعد التقاعد (المعاش) في تلك الفترة كافيا لستة أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

فرحنا بتقاعد الوالد بعد مشوار طويل من الكد، خاصة أن الأمان يظلل حياتنا –إلى حد بعيد- إذ لا مكان لقلق؛ فالمتوفر جيد والتعليم لا يكلف والمستشفيات العامة موجودة إذا تعرضت العائلة لطارئ مرضي، ولا مجال لدروس خصوصية، فالعيب كله أن يراك زملاؤك أو جيرانك، تذهب لمدرسة خاصة أو تتلقى دروسا خصوصية ما يعني أنك تلميذ فاشل وولد خائب بحسب المعتقد السائد آنذاك.

خروج أخير على المعاش

بعد سنوات طويلة من المشهد السابق تم إحالة زملاء سبقوني في مكان عملي إلى التقاعد، واستمر تقليد أن نقيم حفلا لهم، لكن اختلفت المشاعر إذ لاحظت شرودا غير طبيعي لدي هؤلاء الذين أنهوا عملهم الوظيفي، وغابت البسمة والفرحة عنهم، وفى جلسات ما قبل الاحتفالية التي بدت حزينة تبدأ الأسئلة عن المعيشة بعد التقاعد.

أعباء فوق الاحتمال

تبدأ الأسئلة: كيف يعيش المحال إلى التقاعد في ظل ارتفاع لا ينتهي في الأسعار؟!

ماذا يفعل لو ألم ّطارئ صحي به أو بأحد أبنائه في ظل تدني الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية؟

ماذا يفعل مع ابنه طالب الثانوية العامة وتكلفة العام تتعدى ال٥٠ ألف جنيه وهو معاشه في أكثر من خمس سنوات؟! وتحل الكارثة عليه إن كانوا ثلاثة أبناء (فلا مجال لأبناء أكثر من هذا) في المراحل التعليمية المختلفة، ولا مدارس ولا مدرسين فالكل أصبح يعتمد على الدروس بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة.. أو كانت لديه ابنة على وشك الزواج فالكارثة تكون أكبر!

احتفاليه تتحول إلى "محزنة"

هكذا تحولت احتفاليه خروج زميلنا للتقاعد إلى "مَحْزَنة"؛ فلا نملك جميعا -كما هو الحال عموما في مصر ومع حجم الضغط المتواصل على الجميع- إلا أن ندعو الله أن يعينه على ما هو قادم عليه، كما دعونا أن يعيننا جميعا على ما يأتي إلينا في ظل نظام فقد كل مشاعره الإنسانية والوطنية، وتحول إلى جلاد يجلدنا يوميا بنار الأسعار وتدني الخدمات، حتى الطرق التي نسير عليها صارت مدفوعة الأجر، ومشاهد أصحاب المعاشات أمام أماكن صرف معاشهم دالة وكاشفة، إضافة إلى وقفاتهم الاحتجاجية التي لا تنقطع، فكيف تحل الابتسامة إذن ونحن نخرج من نار الوظيفة العمومية إلى نار أشد في مواجهة الحياة!

والجميع يطرح التساؤل: كيف نعيش بأقل من ربع الدخل الذي كنا نعيش به؟ ماذا تفعل ١٤٠٠ جنيه (85 دولارا) في مواجهة حياة؟

وطبعا يُستثنى من هؤلاء الفئات التي تحتل مكانتها لدى السيسي ونظامه: القضاة والشرطة والنيابة والجيش؛ فهذه مؤسسات الطبقة الحاكمة في مصر ومعاونوه الذين لا يتأخرون عن رفع معاشاتهم بصفة دورية حتى إن دورة زيادتها صارت قصيرة جدا..

ولا حل الآن أمامنا جميعا سوى أن نخرج من الخدمة لنبحث عن خدمة أخرى لتستكمل الحياة بحد أدنى من الاحتياجات بعد أربعين عاما من العمل داخل المصالح الحكومية في مصر.

حال المعاشات لا يعجب السيسي

لكن هذا الحال المؤسف لا يرضي نظام السيسي الذي يتعمد قهر المصريين وإذلالهم، وحينما يجد النظام مقترحا لمزيد من آلامنا فإنه لا يتوانى عن تقنينه، ولدينا مجلس نواب لا يتوانى عن تقديم خدماته للنظام ..

هذا النظام الذي أرَّقَهُ كلام المصريين عن سرقة أموال المعاشات في عصر مبارك الأب ( فهم أبناء مبارك بالتبني والسياسات وإن تفوقوا عليه ) فتفتق ذهنهم عن تقنين الاستيلاء عليها واخترعوا قانون المعاشات الجديد للاستيلاء عليها قانونيا بتأسيس هيئة لاستثمار أموال المعاشات. هكذا صار الاستيلاء قانونيا بدلا من اقتراضها، وتظل دوما محل تساؤلات!

الرضا بالمعاش أو الحرمان منه

يُصر النظام أن يظل حال صاحب المعاش بائسا، ويتعامل مع أموال المعاشات كونها منحه لعاطل لا يعمل، وتؤكد آلته الإعلامية لنا أن أصحاب المعاشات عالة على المجتمع، وأنهم لا يعملون فلماذا يقدم لهم النظام معاشات!

ونسى النظام وسيسيه أن هذه الأموال هي أموالنا التي تم خصمها من رواتبنا عبر سنوات طويلة فلا يحق له أن يمنعها عنا أو يستثمرها دون استشارتهم أصحاب المال الأصليين؛ لكن النظام يعتقد أن كل ما تحت يديه ملكه يتصرف فيه كيفما يشاء فيعطي ويمنح حسب الهوى ..

وها هو يمنع المعاش عن صاحبه إذا بحث عن وظيفه أخرى، ولأنه نظام بمشاعره رقيقة! فقد منحنا أن يكون دخلنا متساويا مع المعاش المقرر.. يعني إذا تقاضيت دخلا أقل من معاشك سيعطيك النظام الفرق بينهما، لكن إذا زاد عن المعاش فسيتم حرمانك من أموالك التي استثمرتها الحكومة لك طوال سنوات خدمتك ( انتوا ما تعرفوش إنكم نور عينيا) ..

لقد صار الاستيلاء مقننا بمجلس نواب، وبتوقيع حاكم لا يرى إلا مصالح دائرة تحميه من غضبة شعب أصبح –على ما يبدو- قهره وتعذيبه هدفا..

ولا عزاء للصامتين في ربوع مصر بانتظار أحلام يسوقها إعلام فقد الحد الأدنى من المهنية، وصار الأقرب للنظام، منه من يزايد على ثقافة أو تجهيل الشعب ومحاولة خلق عالم لا يعيش فيه إلا مخدوع … أما أصحاب المعاشات فالنظام يعلنها لهم الآن وبقانون: تسولوا أو موتوا!

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