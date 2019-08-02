مع القرضاوي (3) صدمة أول يوم عمل مع القرضاوي!

لم تكن صدمتي في طبيعة عملي، بل كانت صدمتي كيف أن عالم الأمة الأكبر وفقيهها، ليس له سكرتير خاص حتى الآن، ولا فريق عمل؟ وأول سكرتير خاص به وبداية مكتب له، وقد بلغ الثانية والسبعين؟

ذكرت في مقالي السابق العملية التي أجريت للشيخ القرضاوي في عينه، وهي سحب مياه بيضاء، وذهبت في اليوم التالي لزيارته في مستشفى حمد، وجاءه الطبيب ليطمئن على العملية، وكان اسمه الدكتور خيري، قدم له الشيخ قطعة شيكولاته فاعتذر بلطف، فقال له الشيخ: خذها هذه حلاوة الشفاء، وأنت رجل رشيق لن تؤثر فيك هذه القطعة، فأخذها الطبيب إرضاء للشيخ، وكان في الغرفة مع الشيخ في هذا اليوم ابنه الأصغر سعادة السفير أسامة القرضاوي.

ثم قدمت للشيخ خطابين، الأول: من المرحوم الشيخ خيري ركوة مسؤول نشر الدعوة في مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين بمصر، والآخر: من الدكتور حلمي الجزار، فقال لي الشيخ: أنت من الإخوان يا عصام؟ قلت: نعم. ثم سألني عن أخبار خيري ركوة، وحلمي الجزار، وهل الأخير في السجن أم لا؟ فقد كان وقتها كثير من القيادات في السجن في محاكمات عسكرية. وقد طلب مني الجزار أن أسلم الخطاب للشيخ، والشيخ سيوصلني بطريقته للإخوان. وقد نصحني وقتها بحلق لحيتي، ولما رأى مني ترددا؛ في نهاية اللقاء قال لي: لا تحلقها، أنت أزهري، وقال لي: اعتذر للشيخ بأني كتبت له الخطاب متعجلا، وإلا مثله لا توفيه الكلمات حقه، وقد التقينا منذ أيام في اسطنبول، وتذكرنا هذا اللقاء، ثم كرره في زيارته للشيخ.

كل ما تراه أمامك:

بعدما تعافى الشيخ التقينا لممارسة العمل والنقاش حول طبيعته، في مكتبه في مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر، وكان المكتب متواضعا، وكان الشيخ قد قال لي: ستعمل معي في السكرتارية العلمية. فظننت أن الشيخ عنده طاقم هائل من السكرتارية والباحثين، وسأكون واحدا منهم، ولكن كانت هناك مفاجأة لم تخطر ببالي مطلقا، فوجدت كمية أوراق أمام مكتب الشيخ، فسألته: وما طبيعة عملي؟ فقال: كل ما تراه أمامك، وكل ما يخصني هو عملك. فسألت: ومن معي؟ قال: لا أحد، أنت وحدك وربنا يوفقك!

لم تكن صدمتي في طبيعة عملي، بل كانت صدمتي: كيف أن عالم الأمة الأكبر وفقيهها، ليس له سكرتير خاص حتى الآن، ولا فريق عمل؟ وأول سكرتير خاص به وبداية مكتب له، وقد بلغ الثانية والسبعين من العمر؟ وكيف كان يعمل من قبل؟ كل ذلك بدأت أعرفه من طبيعة عمل الشيخ، فالرجل يقوم بكل شيء في كتبه وحده، لا يساعده فيه مخلوق، هذه هي الصدمة الحقيقية لي. بينما التقيت بعدها بأحد تلامذته فأخبرنا أن لديه فقط أربعة أشخاص للعمل في مكتبته.

لقد كان الشيخ يكتب كل كتبه ومقالاته وبحوثه بخط يده، ولا يزال حتى الآن يكتب، ولا يملي حرفا واحدا على أحد، وقد بلغ الثالثة والتسعين، لم أره يوما يملي على أحد، أو يكتب له أحد، ولدي كثير من الأوراق من كتبه، النسخة الأولى بخط يده، احتفظت ببعضها بعدما أشاع علي جمعة بالكذب أن هناك من يكتب للقرضاوي.

فتراه يكتب وعندما يستشهد بآية من القرآن الكريم، يكتب الآية، ويكتب لي أمامها اسم السورة، وأحيانا يرقم الآيات بنفسه، وإذا استشهد بحديث، يخرجه بنفسه، فيذهب لكتب الحديث، ويكتب من روى الحديث ورقمه، وكل مرجع يستشهد به، يكتب رقم المجلد والصفحة، كل هذا الجهد الذي يضيع فيه وقته، كان الأجدر أن يقوم به آخرون، ويظل وقته فقط محصورا في كتابة المادة العلمية، بدل ضياع هذا الوقت الثمين من عمره.

لكن الشيخ رزقه الله ذكاء فطريا، فإذا كان ليس لديه سكرتير خاص ولا علمي، فقد اعتمد في ذلك على المقربين من حوله، ووزع هذه المهام عليهم، وكانوا يفعلون ذلك حبا له، فإذا احتاج إلى تصوير ورق كتبه بخط يده ليعطيه لأحد يطبعه بالأجر، يقوم بتصوير هذا الورق زوجته المرحومة أم محمد (الحاجة إسعاد)، وترد على الهاتف لمن يتصل بالبيت، وتحدد أولوية أو أهمية الاتصال ليرد أم لا. وسوف يأتي حديث مفصل عنها وعن دورها في حياة الشيخ وأولاده، وانتشار علمه.

أما سفريات الشيخ، فيرتبها له رجل كبير في السن، يناديه الشيخ بالحاج خليل، هو كابتن طيران لبناني سابق، سنه قريب من سن الشيخ، كنت أذهب إليه لآخذ تذاكر سفر الشيخ من مكتب اسمه (سفريات قطر) عند دوار (سنا) بعد دوار (الساعة) فعرفت أن هذا الرجل المسن، هو العمود الفقري لترتيب كل سفريات الشيخ، ولا ينسى أي موعد له – ما شاء الله – ولما رآني سألني: من أين؟ قلت: من الجيزة، قال: أنا سكنت زمان في مصر مدة قصيرة، في منطقة (الكيت كات)، وكنت أشتري الفول والمخلل بقرشين صاغ فقط، إيه أيام يا ابني. ويرفع حاجبه الأيمن متعجبا من غلاء الأسعار، وتبدل الأحوال.

وسائقه وقتها كان من الهند، اسمه: عبد اللطيف، من بومباي، يأتي بالشيخ الساعة العاشرة صباحا أو الحادية عشر على حسب ظروف الشيخ، ويذهب به الساعة الثانية إلى البيت، ومن الطرائف فيما بعد: أن سائق الشيخ كان اسمه: (سفير) وخادمته اسمها: (رئيسة)، فقلت له مازحا: يا مولانا، لما سواقك سفير وخادمتك رئيسة، فمن تكون: أمير المؤمنين؟ فضحك وضحكت.

أما المراسلات فكان يعتمد وقتها على سكرتير مركز بحوث السنة والسيرة بالجامعة، وقد جئت ولم أجد أحدا لانتهاء إعارته، وكان اسمه أبو أحمد عبد الحميد خطاب، وهو حفيد الشيخ محمود خطاب السبكي مؤسس الجمعية الشرعية، ثم جاء بعده آخر اسمه عبد الحميد أبو محمد من السودان، وذات مرة قال لي الشيخ: إن حظي في سكرتارية المركز هنا أن اسم كل منهما عبد الحميد، وهو اسم حبيب إلى قلبي، قلت له: لماذا يا مولانا؟ فقال: هذا اسم خالي عبد الحميد الحجر، الذي له فضل كبير علي في تربيتي مع أعمامي.

يصحح بنفسه:

أما ما يكتبه من أوراق وكتب وبحوث، لتكتب أولا على الكمبيوتر ثم طباعتها على ورق، ليصححها الشيخ بنفسه، من حيث أخطاء الطباعة وغيرها، وإضافة ما يريد وكثيرا ما يكتب الشيخ ثم تجد ما أضافه ضعف ما كتبه، وعنده طريقان لذلك: طريق بالأجر، وكان يقوم بذلك أخ هندي من تلاميذ المعهد الديني في قطر، اسمه عبد الله كوني، من (كيرالا) بالهند، وهي منطقة يعرف أهلها العربية، ويساعده أبناؤه وبناته. ثم بعد ذلك جاء أخ آخر للعمل مؤقتا، لهذا الغرض وهو أيضا من الهند، اسمه: (إلياس كنت) ثم انتقل للعمل في الإذاعة.

وطريق آخر يكون بالود والمحبة، وذلك عن طريق بعض الأخوات القطريات الموظفات في مركز بحوث السنة والسيرة، وكن يعملن ذلك وهن فخورات، وسعيدات بهذا الأمر، فلم يكن ذلك من مهام عملهن، بل إن أكثرهن كفاءة في الكتابة، تعلمت ذلك خصيصا لمعاونة الشيخ في الكتابة جزاها الله خيرا. كل هذا كان يتم قبل أن أتعلم الكتابة على الكمبيوتر، استمر ذلك لشهور، قاربت الستة أشهر، وكان الفضل في ذلك للدكتور حامد المرواني، وهو من تلامذة الشيخ، وقد أسس فيما بعد موقع: (إسلام أون لاين) مع آخرين. ثم بعد ذلك حملت وحدي أمر الطباعة، جزءا من عملي في مكتب الشيخ، أو السكرتارية العلمية، التي لم يكن فيها سوى شخص واحد هو العبد لله.

عدد ساعات عمل القرضاوي حوالي (14) ساعة تزيد قليلا أو تقل قليلا، كلها في البحث والكتابة والقراءة، وعدد ساعات نومه قليلة جدا، بل إنه دائم الشكوى من قلة النوم، وهذا له حديث منفصل، وكان أول كتاب بدأت العمل فيه مع الشيخ، هو كتاب: (الإخوان المسلمون: سبعون عاما في الدعوة والتربية والجهاد) بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما أفصل عنه الحديث في مقالنا القادم إن شاء الله.

ملحوظة: سوف تنشر هذه المقالات في كتاب إن شاء الله بعد انتهائها، فعلى من له ملاحظات، أو تعقيب على حدث شارك فيه، أو تحفظ على ذكر اسمه أن يخبرني أن أذكره بالإشارة من دون التصريح، إذا كان ذكر الاسم يسبب له حرجا أو مشكلة.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه