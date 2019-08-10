الإصلاح الاقتصادي والانتخابات المبكرة

كاتب وصحفي مصري، وعضو نقابة الصحفيين المصريين، وكاتب بالعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، وشغل موقع مدير تحرير جريدة "الأحرار" المصرية.

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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الذي انفض مؤخراً: كنت سأجري انتخابات رئاسية مبكرة حال رفض الشعب الإصلاح الاقتصادي.

وبافتراض أن ما يحدث هو برنامج إصلاح اقتصادي، وليس أزمةً عميقةً تسعى السلطة للخروج منها برمي أعباء وتكاليف ما يُسمى الإصلاح على الشعب لتُضاعف معاناته وتُزيد ضائقته – وهذا له حديث آخر- فهل كانت فكرة الانتخابات المبكرة واردة ومدروسة ومطروحة بالفعل كحل نهائي وحاسم لرفض الشعب للإصلاح؟

عبارة السيسي تفجر العديد من الأسئلة التي لا تنتظر إجابات من المتحدث الرئاسي، ولا من الحكومة، ولا حتى من الكتبة المتخصصين في اختلاق التبريرات لكل شاردة وواردة تتعلق بالأداء العام، فلا أحد سيشرح ويوضح ويكشف ويفسر ويحلل، ولا أحد سيقترب من هذه العبارة، إلا فقط بنشرها كما هي، وإبراز العناوين منها، والتعامل معها كنص لا يجوز التعامل المهني منه، ولو بإضافة فاصلة، أو نقطة في نهايته، وهو ما حدث تماماً، فنحن اليوم أمام إعلام موجه يقتصر عمله على البيانات والتصريحات الرسمية بلا تعقيب أو تعليق، مشهد إعلامي يفتقد أدنى مهامه، وهو مجرد طرح الأسئلة، وطلب الإجابات عليها، وليس التحليل والتفنيد واتخاذ مواقف.

لمن الخطاب؟!

وهنا نتساءل: لمن يتم توجيه هذا الخطاب بأثر رجعي عمره 3 سنوات؟ فقد بدأ الإصلاح في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع موافقة صندوق النقد الدولي على أن تستدين مصر منه أكبر قرض في تاريخها، وهو 12 مليار دولار، وفرض الصندوق شروطاً طبقتها السلطة من دون أن يرف لها جفن معتمدة على وعد الناس بأن الإجراءات القاسية في مصلحتهم، وعليهم أن يتحملوا، مع الوعود بجني العوائد، وثانياً لجوء السلطة إلى سياسة القبضة الحديدية، والغياب شبه التام لأي صوت معارض أو ناقد ولو برفق، فليس مطلوباً غير السمع والطاعة.

والذي حصل بعد ثلاث سنوات من تطبيق تعليمات الصندوق أن القرض دخل الخزينة، وتم تسييله إلى جنيهات، ولا ندري ما العائد الحقيقي والعملي منه على تحسن الوضع الكلي للاقتصاد، ومعالجة الخلل في الموازنة؟ فلا يُرى لذلك أثر في الواقع، أما المواطن حقل التجارب لوصفات الصندوق فالواضح أنه لم يحصد أية ثمرة للإصلاح، بل يعيش محرقة في الأسعار بعد تحرير سعر الجنيه والتحرير المتواصل والكامل لدعم خدمات أساسية مثل الطاقة والكهرباء، علاوة على الضرائب سواء المباشرة أوغير المباشرة.

ونتساءل أيضاً: كيف كان الرئيس سيعلم مصير الإصلاح الاقتصادي؟ هل عُرض البرنامج على المواطنين للاستفتاء، وخرجوا بإرادة حرة للميادين والشوارع رافضين الاستفتاء، ومفوضين الحكومة في التنفيذ، ومتعهدين بربط كل حجارة جبل المقطم على بطونهم، أم تم إجراء استفتاء بالفعل، ووافق الشعب على الإصلاح بنسبة هائلة كاشفة لاستعداد المواطنين للمعاناة سنوات مقابل الراحة لعقود؟

هل يستطيع أحد أن يجاهر برأيه وينتقد برنامج الإصلاح أو يعلن ملاحظات عليه، أو على غيره من السياسات والقرارات التي تصدر من أعلى إلى أسفل؟ كل طرق ووسائل الاختلاف حتى اللفظي الخفيف صارت مكلفة وصعبة، إن لم تكن مستحيلة، ذلك أن مناخ الحريات الذي كان سائداً بعد ثورة 25 يناير تم دفنه، رغم ما شاب هذا المناخ من انفلات، وإساءة استخدام للحرية الواسعة.

مثلاً هل بوسع سياسي كبير كـ"حمدين صباحي" وهو مرشح رئاسي لمرتين، أن يتحدث بصوت عال في الشارع الذي يسكن فيه مطالباً فقط بأنسنة برنامج الإصلاح، ومحاولة تخفيف آثاره على الطبقات الفقيرة والضعيفة؟ لم تعد هناك ميزة أو حصانة أو حيثية لأي سياسي أو ناقد بعمق للأوضاع العامة، كما اختفى الصوت الآخر من الإعلام بعد أن كان قاسماً مشتركاً فيه بعد يناير.

نائب دمياط:

ونتذكر هنا نائب دمياط ممثل الشعب حينما طلب برفق تأجيل رفع أسعار الوقود والكهرباء لبعض الوقت في واحدة من مراحل الإلغاء التدريجي للدعم – الرجل دعا للتأجيل، وليس الإلغاء – فكان مصيره الزجر أمام الحضور والكاميرات والتقليل من شأنه وشأن ما يقوله.

لم يحدث شيء من كل ما تثيره التساؤلات، ولم يكن سيحدث، لأن القرارات فوقية، ومطلوب تنفيذها مهما كانت آثارها ونتائجها، وحتى لو عاد التاريخ إلى الوراء فإنه لن يتغير شيء أيضاً، سنجد المشهد هو ذاته، التاريخ حلقات متسلسلة متطابقة.

ولو عُرضت فكرة الاستفتاء، وتمت بالفعل، فقد بات معروفاً الكيفية التي كان سيتم التعامل بها إعلامياً معها إما بحشد الشعب وراءها أو بالزعم أن الشعب يفوض صانع القرار في اتخاذ ما يلزم دون استفتاء من الأصل.

واستفتاء الشعب بشأن قرارات مماثلة حصل بالفعل في اليونان، فقد عرضت الحكومة برئاسة اليساري أليكسس تسيبراس رئيس الوزراء السابق خطة الإصلاح المالي على المواطنين في 5 من يوليو/تموز 2015، ورفضها فاستقالت، وتم إجراء انتخابات جديدة وفاز فيها، وشكل حكومة جديدة وضعت خطة جديدة تلافت فيها أضرار ما سبقها.

وفي إيطاليا تم استفتاء الشعب على خطة الإصلاح السياسي في 4 من ديسمبر/كانون الأول 2016، ورفضها، فاستقال رئيس الوزراء ماتيو رينزي، لأن نتائج التصوت خذلت مقترحاته.

وفي بريطانيا عرضت الحكومة خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 23 من يونيو/حزيران 2016، ووافق الشعب عليها، واستقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لأنه كان ضد هذا الخروج.

هذه كانت استفتاءات حقيقية جرت في مناخات ديمقراطية جادة تصب في اتجاه تكريس الإرادة الشعبية واحترام خياراتها، وقبل هذا تفعيل الديمقراطية بمشاورة الشعب بالفعل في القرارات المفصلية الصعبة ليكون هو الآمر والناهي باعتباره من سيتحمل نتائج خياراته سواء أيدها أو أسقطها.

الانتخابات الرئاسية المبكرة ثبت أنها كانت مطلباً براقاً لإزاحة مرسي والإخوان من الحكم في 30 يونيو، وأنها لم تكن لتتم حتى لو كان استسلم مرسي والإخوان وخرجوا من السلطة طائعين، ومسار الأحداث التالية لـ 3 من يوليو/تموز كشف حقائق كثيرة في هذا الاتجاه جعلت المسار السياسي والديمقراطي يسير في اتجاه آخر أفضى إلى الوضع الحالي في الحكم وطبيعته.

هناك نوع من المقولات المغلقة التي تثير الحيرة يُستحسن التعامل معها إما بهدوء شديد، أو بالصمت الجميل.

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