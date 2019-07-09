هل تحتاج تركيا إلى حزب إسلامي جديد؟!

السؤال الاكثر إلحاحا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاسلام السياسي في تركيا عموما ، يتمحور حول مدي احتياج الأتراك فعليا لحزب جديد يحمل نفس الأيدلوجية.

أصبحت النتائج التي أفرزتها الانتخابات المحلية في نسختيها الأولى والثانية، بمثابة نقطة تحول تاريخية، ليس فقط في مسار حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولكن في مسار الإسلام السياسي عموما داخل تركيا، ، الذي يواجه حاليا حملة شعواء تستهدف النيل من مكانته وتشويه صورته وتقليص دوره على الساحة السياسية، وذلك عبر توظيف أصوات العديد من أبرز القيادات السابقة للعدالة والتنمية، الذين جاهروا بمعارضتهم الشديدة العلنية لأول مرة، للسياسات التي يتم انتهاجها سواء داخل الحزب أو فيما يخص إدارة شؤون الدولة، الأمر الذي أصبغ مصداقية على الأحاديث المتداولة على نطاق واسع إعلاميا بشأن السيناريوهات المتعلقة باستعداد هذه القيادات للإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد، يكون معارضا ومنافسا للعدالة والتنمية على قيادة البلاد والتيار الليبرالي المحافظ.

الأهداف الخفية لدعم العلمانيين لحزب ليبرالي

المثير للدهشة هو هذا الابتهاج الذي تبديه أحزاب المعارضة تحديدا لعودة قيادات العدالة والتنمية المعروفة بمعارضتها للكثير من الممارسات داخل الحزب، لاستئناف نشاطها وإطلاق التصريحات العلنية التي تركزت على انتقاد سياسات وشخصيات بعينها وطريقة إدارتها للحزب والدولة، رغم ابتعادها عن التفاعل داخل الحزب منذ سنوات، واكتفائها بالانعزال والابتعاد عن ممارسة النشاط السياسي.

إلى جانب الدعم المطلق من جانب التيار العلماني لتوجهات تشكيل حزب ليبرالي جديد والدفع بقوة لضمان حدوث ذلك، وعرض تقديم المساعدة اللازمة التي تؤمن ولادة الكيان الجديد على الساحة التركية في أسرع وقت، رغم أننا لم نر أي دعم أو تشجيع عندما أطلق فاتح نجل الزعيم الإسلامي الكبير نجم الدين أربكان، مؤخرا حزبا إسلاميا جديدا تحت اسم " الرفاة الجديد ".

إضعاف الإسلاميين والنيل من العدالة والتنمية

يكمن السبب وراء ذلك إذن، في أن الحزب الجديد سيخرج من رحم حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي سيزيد من الخلافات، واتساع هوة الانشقاق بين الرفقاء، مما يعني انهيار التيار الإسلامي، وهو ما تسعى إليه الأحزاب العلمانية واليسارية التي تدرك أن تقسيم الاسلإميين بين جملة من الأحزاب المتناحرة يعني تمزيق الكتلة التصويتية لهم مما يضعف وجودهم جميعا، ويضمن عدم وصول أي منهم إلى السلطة منفردا، وهو ما يؤمن مستقبلا عدم تكرار تجربة حزب العدالة والتنمية مرة أخرى.

ولعل ظهور قيادات ذات ثقل سياسي وشعبي ضمن هذه القائمة، أعطى للموضوع بُعدا سياسيا وزخما إعلاميا كبيرا، فهناك الرئيس السابق عبد الله غُل، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد السابق على باباجان، ونائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرينتش، وعدد كبير من الوزراء والنواب السابقين الذين باتت تجمعهم الرؤية المعارضة لما ينتهجه العدالة والتنمية من سياسات حزبية واقتصادية واجتماعية وصولا إلى ملفات السياسة الخارجية.

لذا لم يكن من المستغرب انشغال الصحافة التركية خلال الأيام القليلة الماضية بمتابعة تحركات وتصريحات هذه القيادات التي عادت إلى الواجهة بقوة، وتناقل أخبار عن لقاءات تجري بين العديد من هذه الشخصيات، وبين شخصيات سياسية أخرى معارضة، ونواب حاليين داخل حزب العدالة والتنمية، في إطار التحضيرات لإطلاق حزب سياسي جديد لمنافسة حزب العدالة والتنمية ، وإبراز تصريحات وزير الاقتصاد السابق على باباجان في رده على سؤال عن حقيقة ما يتردد بخصوص إنشاء حزب جديد بالقول إن " كل شيء ممكن وأن المشاورات جارية "، مؤكدا أن " الحزب الجديد قادم تحت كل الظروف " .

نسف محاولات المصالحة الداخلية

وهو الرد الذي نسف التكهنات التي سارت باتجاه الإعلان عن الحزب الجديد لن يكون إلا في حال فشلت المحاولات التي تبذل من جانب من يرغبون في إجراء مصالحة داخلية تلبي مطالب القيادات المعارضة وتؤمن عودتها للعمل السياسي بصورة لائقة ضمن إطار العدالة والتنمية.

فالبعض على ما يبدو اتخذ قراره وبدأ في تنفيذ خطة عودته مجددا للساحة السياسية بعيدا عن الحاضنة الأولى له، وأقصد بذلك حزب العدالة والتنمية، بل ويسعى من أجل إدماج غيره من المعارضين في تلك الحاضنة الجديدة التي يرغب في تكوينها، حتى وإن كان ذلك يعني زيادة حدة الانشقاقات واتساع هوة الخلاف بين قيادات وعناصر التيار الإسلامي التركي، وتحقيق ما تصبو إليه وتعمل من أجله القوى السياسية الأخرى على الساحة التركية ، التي يهمها أن يختفي حزب العدالة والتنمية، وأن يفقد قوته بأي طريقة وبأي ثمن، حتى وإن كان ذلك لن يتأتى إلا من خلال دعم ظهور حزب ليبرالي جديد.

دعم الوحدة والتغيير في إطار العدالة والتنمية

ولعل من حسن الطالع أن القيادات الأربع الأبرز في هذا الحراك لا تتفق حتى الآن على جميع النقاط، فوفق تصريحات معلنة يبدو أن غًل، وباباجان هما الأكثر حماسا واقترابا من فكرة التوجه مباشرة نحو تأسيس حزب جديد.

في المقابل يبدو أن داود أوغلو وبولنت أرينش ما زالا يرجحان العمل على التغيير في إطار الحزب، وتجنب المساهمة في تقسيمه بشكل مبدئي، وهو ما بدا واضحا من خلال ما صرح به داود أوغلو، الذي رغم انتقاداته الحادة لكل ممارسات العدالة والتنمية على كافة الأصعدة، إلا أنه ما زال يحرص وبوضوح على استخدام مصطلح " حزبنا "، ويركز على دعوات الإصلاح داخل الحزب.

وهو نفس المنحى الذي يتخذه بولنت أرينش، رغم انه أكثرهم جرأة في توجيه الانتقادات اللاذعة لزعامات الحزب ولسياساته، الذي دائما ما يؤكد أن البلاد " ليست بحاجة لحزب جديد "، وأنه " لا يجب أن نعطي فرصة لتقسيم حزب العدالة والتنمية "، مع تشديده على ان " القوة في التوحد ".

حزب جديد ام مصالحة ورأب الصدع

ومهما يكن من سيقوم فعليا باتخاذ الخطوة الأولى في اتجاه إنشاء حزب سياسي جديد ، إلا أن السؤال الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الإسلام السياسي في تركيا عموما ، يتمحور حول مدي احتياج الأتراك فعليا لحزب جديد يحمل نفس الأيدلوجية ويروج لذات الأفكار والمبادئ ويقوم بمحاكاة الدور الذى يتولاه رسميا العدالة والتنمية منذ سبعة عشر عاما ، والذى يواجه حربا شرسة على الصعيدين الداخلي والخارجي بهدف إقصائه عن سدة الحكم في البلاد، م إن الوضع يحتاج إلى مضاعفة الجهود لإحداث مصالحة حقيقية، والعمل على رأب الصدع، لتقريب وجهات النظر ، حفاظا على كيان حزبي سياسي قوي وفاعل على الساحة التركية، يحفظ للإسلام السياسي هيبته، وللتجربة التركية مكانتها.

فهل تدرك تلك القيادات السياسة مغزى هذا الاهتمام المبالغ فيه بحزب لم يولد بعد، والعمل على دعم وجوده على الساحة السياسية بكافة السبل، وكأنه المنقذ للبلاد والعباد رغم أنه لا يزال مجرد فكرة قد تتحول إلى كيان فعلي وقد لا ترى النور أبدا؟

آلا يثير الحديث عنه بكثافة في وسائل الإعلام العلمانية لديهم نوعا من الشك حول الهدف الحقيقي من وراء ذلك ، خصوصا وأنها تبدو وكأنها تمارس مهمة محددة، تقضي بالتشويش على العقول ومنعها من التفكير في تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على مكانة الإسلام السياسي داخل تركيا، وكأن الهدف هو العمل على دفع هؤلاء الغاضبون دفعا للإقدام على خطوة ستصب حتما في تقليص حجم وجود الإسلام السياسي وإضعافه، مقابل توسيع رقعة الوجود للأحزاب ذات التوجهات اليسارية والعلمانية، التي ما زالت تدين بالولاء لأفكار مصطفى كمال أتاتورك، تلك الشريحة التي ترفض الاعتراف بأن عجلة التغيير قد دارت وأصبح من المستحيل إيقافها أو العودة بها إلى الوراء ، وأن هناك الكثير من الأفكار قد عفا عليها الزمن وتخطتها أمال وأحلام الشعوب.

ضربة المعول الأولى لهدم طريق الخلاص

وهل تصدق زعامات العدالة والتنمية الغاضبة يقينا أن سعيها وراء استحداث حزب سياسي جديد، سيكون في صالح خدمة أيدولوجيتهم التي يدافعون عنها، وتقوية التيار الذى يمثلونه على الساحة التركية، وأنه لن يصب بأي حال من الأحوال في صالح تلك الكتلة المتربصة بهم جميعا – غاضبون وموالون – وأن ما سيقدمون عليه لن يكون بمثابة ضربة المعول الأولى لهدم طريق الخلاص الذي ساهموا في إنشائه، ذلك الطريق الذى ضحوا من أجله بالكثير من الشهداء كعدنان مندريس وتورغوت أوزال ونجم الدين أربكان، طريق العودة إلى الذات لدولة عانت الكثير نتيجة عمليات التغريب الممنهجة التي مورست ضدها على مدى قرن من الزمان، دولة اشتاق شعبها لاستعادة جذوره ومنابع أصوله ومكونات تاريخه وحضارته، دولة ما زالت تحاول أن تدرك مغزى عودتها مجددا إلى الحياة التي حُرمت منها، وإلى الزهو والافتخار ببصمات الأجداد التي تركت على مختلف أرجاء المعمورة .

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