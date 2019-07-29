القيامة في إدلب

كاتبة سورية، صدر لها عشر روايات، وأربع مجموعات قصصية.. حائزة على الجائزة الأولى لمسابقة سعاد الصباح عن مجموعة "جذور ميتة".. والجائزة الأولى لموقع لها أون لاين عن مجموعة "نساء بلا هديل".. والجائزة الأولى لمسابقة المزرعة عن رواية "الخروج إلى التيه". ودخلت رواية "عين الشمس" القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2010

مشهد الطفلة السورية ريهام التي أمسكت بيد أختها الرضيعة لتنقذها مشهد سيخلده التاريخ

لكنّه لن يثير في العالم أكثر من شهقة استنكار

في الثمانينيات شاهدت فيلم "القيامة الآن" لعرّاب السينما الأمريكية مارلون براندو، وهو فيلم أنتج عام 1979. كانت أوّل مرة أشاهد فيلماً عن الحرب في فيتنام.

ليس على غراره الفيلم التسجيلي الفلسطيني "القيامة الآن" والذي يرصد الحرب على غزة ويبدأ بعبارة "السماء كانت بركاناً والأرض كانت بركاناً".

يذيع الفيلم البيان العسكري الذي وجّهته قيادة الجيش الإسرائيلي إلى سكّان "الزيتون والشجاعية" مطالباً إياهم "بإخلاء منازلهم حالاً وفوراً والاتّجاه إلى مركز مدينة غزة وعدم العودة إليها نهائياً حتى إشعار آخر وذلك في يوم الأربعاء 16 /7/ 2014 "

أريحا "السورية" في الأيام الثلاثة الماضية كانت أرضها وسماؤها براكين بفعل الطائرات الروسية التي تصر على إبادة المدنيين وإجبارهم على ترك منازلهم. مشهد الطائرات في سماء البلدة لا تعبر عنه عبارة "القيامة الآن" فالقيامة في أريحا التابعة لمحافظة إدلب المنكوبة بدأت منذ عرفت الطائرات طريقها إلى سمائها في بداية الثمانينيات في عهد حافظ الأسد، فقد أنزلت الطائرات المروحية في ذلك الوقت جنودها البواسل في جبل الأربعين وحاصرت البلدة من مداخلها الثلاثة بالدبابات وارتكبت مجزرة بحق شبابها واعتقلت رجال البلد واقتحمت البيوت بهمجية غير مسبوقة وسحلت الجثث في الشوارع. منذ ذلك اليوم الذي شاهدتُ فيه الجثث المكومة فوق الدبابات وأحد الجنود البواسل يرفع سلاحه في وجهي ويقول لي: "انظري، هكذا سيكون مصيركم جميعاً ومصير كل إخوانجي" شعرت أنّ القيامة قريبة جداً.

من تحت الأنقاض

لم أكن وقتها أنتمي لأيّ تنظيم ولم تكن السياسة تعنيني لكنّ الظلم والقهر يدفع الإنسان للتعلق بحبال وهمية يظنّ أنّ نجاته مرهونة بها. حينها أدركت أنّ السينما لا يمكنها أن تحاكي الواقع وأنّ ما حدث في فيتنام كان أفظع وأقسى وأكثر توحشاً مما عرضه براندو في فيلم القيامة الآن.

في المشهد الدموي البارحة صورة لشابة من الدفاع المدني تركض لإنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض. ما أهمية الصورة ومن سيلتفت إلى فتاة تعيش في "بيئة إرهابية" كما بات العالم أجمع يعتقد.

.. في المجزرة السابقة في معرة النعمان ظهرت الدكتورة رانيا قيصر تستصرخ ترمب

لقد صرخت امرأة عربية في زمن الرجال الأحياء "وامعتصماه" فكانت صرختها كافية لإشعال حرب وتحريرها. لكن ترمب ليس المعتصم ولا يمكن تصنيفه من فئة "الرجال" الذين يمكنهم إشعال حرب لإغاثة المدنيين الذين تبيدهم الطائرات الروسية والأسدية. كذلك لن يلتفت العالم لامرأة تعيش في هذه البيئة ولو كانت أمريكية الجنسية.

عندما أرادت المنظومة الدولية تفريغ سوريا وتشتيت أهلها في المنافي التقطت صورة الطفل إيلان وعممتها على كلّ وسائل الإعلام ليتم الضغط على الأوربيين من أجل استقبال اللاجئين أمّا الطفلة ريهام التي أحزنت السفير الأمريكي السابق روبرت فورد فلم تلقَ اهتماماً من أحد ذلك أن المقتلة في الشمال السوري متفق عليها.

مشهد الطفلة السورية ريهام التي أمسكت بيد أختها الرضيعة لتنقذها مشهد سيخلده التاريخ، لكنّه لن يثير في العالم أكثر من شهقة استنكار ولن يكون لها تأثير صورة الفتاة الفيتنامية العارية التي استطاعت التأثير في الرأي العام العالمي بشأن إيقاف الحرب على فيتنام.

كتب السفير السابق روبرت فورد بشأن الصورة:

" كانت صورة أبٍ سوري شاب يحاول الوصول إلى ابنته وابنه الرضيع في أريحا بمحافظة إدلب في 24 من يوليو (تموز) الماضي، بعد غارة جوية سورية روسية جديدة فظيعة، وكان لها تأثيرها البالغ عليّ وعلى آلاف الناس حول العالم. وفي 23 يوليو، شاهدت شريط فيديو لمواطنة أمريكية في معرة النعمان، كانت تقف تحت الأنقاض بعد غارة جوية، وكانت تتوسل للرئيس ترمب لكي يتدخل لوقف القصف الذي تقوم به الحكومة السورية، وسرعان ما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الغارات الجوية.".

الملفت في كلام فورد طريقته الذكية في استخدام اللغة فرانيا قيصر التي استصرخت ترمب بحكم كونها مواطنة أمريكية عبّر فورد عن صرختها بكلمة "تتوسل"، وأقصى ما استطاعت فعله الخارجية الأمريكية إدانة الفعل. وانتهت مهمتها وحسب فورد فإن أمريكا لن تتدخل لوقف القتل وعملية الإبادة في إدلب؛ لأنه ليس من صالحها أن تقوم حرب عالمية ثالثة تكون طرفاً فيها في سماء إدلب!

أمريكا لا ترى بأساً من إبادة سكان إدلب فهو مصيرهم الحتمي ليس لأنّ الله خلقهم في هذه البقعة الجغرافية وإنّما لأن تلك هي الرغبة الأمريكية التي أسست لها الإدارة الأمريكية منذ عهد أوباما ولاتزال على الوتيرة ذاتها في عهد ترامب.

ولا ذنب لبشار

وإن أراد أهل إدلب سلامة أرواحهم فعليهم إخلاء منازلهم والنزوح إلى جهة غير موجودة وأمّا إن أصروا على عنادهم وتمسكهم بمنازلهم فهذا خيارهم، هم من اختاروا الموت ولا ذنب لبشار الأسد وروسيا وأمريكا وكلّ الدول المشاركة في إبادتهم. هم من يستدعون تلك الدول لقتلهم لأنّهم موجودون هنا ولا أحد يريدهم هنا. إنّه المنطق ذاته الذي كان يتحدث به الإسرائيليون عندما كانوا يتهمون الفلسطينيين بأنّهم "يضعون أطفالهم في مسار رصاصنا!".

الجيش الإسرائيلي أصدر بياناً قبل ضرب الشجاعية والزيتون وطالب السكان بإخلاء منازلهم فورا.

بوتين والأسد ضربا أريحا في مدة قياسية لم تستطع صفارات الإنذار قبلها أن تلفت أنظار السكان للغارة ولم تعمل المراصد لتنبيه السكان، كانت قيامة حقيقية، الناس يتناولون فطورهم عندما نزلت عليهم الحمم من السّماء وأحرقتهم بنار بوتين الموقدة. ووسط هذا الصّمت العربي والدولي لم يعد السّوري في الشمال يملك أكثر من يقينه بأنّ العالم متفق على هذه الإبادة.

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