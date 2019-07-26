كيف تشارك مصر في تصفيات لبطولة تنظمها قطر؟

من غير خطة إصلاح ولا "روشتة" للعلاج، قرر المسؤولون في مصر إغلاق الملف الأسود للمنتخب الأول لكرة القدم الذي خرج بفضيحة مدوية من بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين، البطولة التي أقيمت على الملاعب المصرية من 21 من يونيو/حزيران الماضي إلى 19 من يوليو/تموز الجاري..

المنتخب المصري كان أبرز المرشحين للفوز باللقب لكنه خرج مبكرا من دور الستة عشرة بالخسارة بهدف نظيف أمام نظيره الجنوب أفريقي غير المرشح للتأهل لهذا الدور أصلا.

لم ينشغل المسؤولون المصريون بالأسباب التي أدت للفضيحة ولا بالنتائج المترتبة عليها، مفضلين إغلاق صفحة الماضي بحجة أن التفكير في المستقبل والانشغال به أهم من البحث في الماضي وأخطائه، فهم يرون أن هناك مهاما جسيمة تنتظر المنتخب في الفترة القادمة، بالمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي أجريت قرعتها مؤخرا وجاءت مصر فيها بمجموعة تضم كلا من كينيا وتوغو وجزر القمر، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 والتي تجري قرعتها بالعاصمة المصرية القاهرة في التاسع والعشرين من يوليو الجاري..

نتائج التصفيات:

المسؤولون في مصر اطمأنوا على مستقبل المنتخب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لوقوعه في مجموعة هي الأسهل بين كل المجموعات المشاركة، لكنهم يترقبون بقلق شديد نتائج تصفيات كأس العالم، خاصة وأن نظام التصفيات هذه المرة لن يكون بنفس نظام المرة السابقة الذي كان يقضي بإقامة مباريات تمهيدية سهلة على الفرق الكبيرة مثل مصر، تصعد بعدها لدور المجموعات الذي يقام بنظام الدوري ليتأهل منه أصحاب المراكز الأولى للنهائيات مباشرة، وهو نظام يراه المسؤولون والخبراء المصريون أنه الأسهل والأنسب للفريق المصري، على عكس النظام في التصفيات القادمة والذي سيكون بنظام المشاركة في دور المجموعات يصعد بعده أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وعددهم عشرة فرق إلى التصفيات النهائية، حيث يتم تقسيم الفرق العشرة إلى مجموعتين كل مجموعة من خمسة فرق، يلاقي كل فريق من المجموعة الأولى فريقا أخر من المجموعة الأخرى، تقام بينهما مباراتان بنظام الذهاب والإياب، تصعد الفرق الفائزة في مجموع المباراتين وعددها خمسة فرق.

القلق والخوف على مصير المنتخب المصري بتصفيات كأس العالم، شعور طبيعي ومنطقي باعتبار أن المشاركة في نهائيات كأس العالم هي الهدف الأكبر والأسمى دائما ليس لمصر فقط وإنما لكل دول العالم، فضلا عن أن مصر بكل تاريخها القاري والدولي لم تشارك سوى في ثلاثة نهائيات فقط من أصل واحد وعشرين نهائيا أقيم حتى الآن، وتريد مصر أن تزيد من حصيلة مشاركتها في هذا الحدث الكبير، كما أن مصر تسعى لتحسين صورتها الكروية التي اهتزت كثيرا في الفترة الأخيرة سواء بظهورها المتواضع في مونديال روسيا 2018 بالخروج من الدور الأول بعد خسارة مبارياتها الثلاث أمام أورغواي وروسيا والسعودية، أو بمستواها الضعيف وخروجها المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة..

السؤال:

طموحات كبيرة وأحلام عريضة تراود المسؤولون في مصر وهم يترقبون قرعة تصفيات كأس العالم، لكن قبل الطموح والأحلام، هناك سؤال غاية في الأهمية كان من الواجب على المسؤولين في مصر أن يجيبوا عليه، هو: كيف ستشارك مصر في تلك التصفيات وهي التي تؤهل لبطولة تستضيفها دولة قطر؟ فمن المعلوم بالضرورة أن قطر هي الفائزة بتنظيم مونديال 2022، والمعلوم أيضا أن قطر في نظر القيادة السياسية المصرية الحالية هي دولة داعمة للإرهاب، وعليه فإن مصر هي واحدة من أربع دول تقاطع دولة وقطر وتحاصرها منذ يونيو/حزيران 2017، وليس بخاف على أحد القضايا التي أقامتها الأجهزة الأمنية المصرية ضد العديد من الشخصيات بتهمة التخابر مع قطر وعلى رأس هؤلاء كان الرئيس الراحل محمد مرسي، ومن المعلوم أيضا أن مصر الداعم القوي للسعودية والإمارات وهما الدولتان اللتان قدمتا الغالي والنفيس من أجل سحب تنظيم كأس العالم من قطر بدعوى أن قطر غير جديرة بالتنظيم وأنها فازت بالتنظيم بطرق غير شرعية، فكيف لمصر أن تشارك في بطولة تشكك في شرعيتها؟

وإذا كان البعض سيقول إن مصر في حال تأهلها لكأس العالم لن تستطيع الانسحاب على اعتبار أن ذلك يعرضها لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، نقول إن مصر لديها العديد من الخيارات والبدائل التي تجنبها التأهل لكأس العالم واللعب في قطر، هذا بفرض أنها ستجتاز التصفيات وتتأهل للنهائي!

فهل تنسحب مصر من التصفيات لتوفر على نفسها الجهد والمال، أم سنراها تهزم نفسها في التصفيات لتتفادى المشاركة في مونديال تنظمه قطر؟

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