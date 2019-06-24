زلزال إسطنبول: كيف اكتسح مرشح المعارضة الانتخابات؟!

"إسطنبول التي منحت أردوغان العام الماضي في انتخابات الرئاسة 50٪ من أصوات ناخبيها مقابل 37٪ فقط لمنافسه مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه تعود اليوم لتدق ناقوس الخطر".
لم يمثل فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول مفاجأة في حد ذاته، فكثير من استطلاعات الرأي كانت تمنحه أفضلية على مرشح حزب العدالة والتنمية "الحاكم" بن علي يلدريم، حتى تلك التي أشارت إلى احتمالية فوز يلدريم منحته السبق بفارق ضئيل للغاية.
لكن المفاجأة الأكبر التي كانت بمثابة زلزال سياسي هي اكتساح إمام أوغلو النتائج بفارق حوالي ٩٪ أي ما يقارب ٨٠٠ ألف صوت وهو فارق كبير غير مسبوق في نتائج انتخابات البلدية الأكبر والأهم على مستوى بلديات تركيا الإحدى والثمانين، ما يؤشر إلى أننا أمام مشهد جدير بالبحث وراء فوز إمام أوغلو بهذه النسبة المرتفعة، وكيف سترتد تبعاتها على المشهدين الحزبي والسياسي في تركيا.
وفق النتائج الأولية شبه الرسمية فقد حصل إمام أوغلو على 4,698,782 صوتا بنسبة 54٪ حيث تمكن من زيادة الأصوات التي حصل عليها قبل حوالي ثلاثة أشهر في مارس الماضي بأكثر من500 ألف صوت، أما يلدريم فقد حصل على 3,921,201 صوتا بنسبة 45٪ بتراجع سجل أكثر من 200 ألف صوت عن تلك التي حصل عليها في مارس الماضي فما الذي حدث خلال هذه الفترة الوجيزة وأدى إلى هذه التغييرات الدراماتيكية؟
من الاعتساف اختزال الأسباب في سبب وحيد بل هي جملة من المؤثرات أدت إلى تلك النتيجة:
ارتدادات الاكتساح الكبير لإمام أوغلو تتجاوز فوزه برئاسة البلدية الأهم والأكبر داخل تركيا، فمهمته داخل البلدية لن تكون سهلة إذ يشكل حزب العدالة والتنمية معظم أعضاء مجلس البلدية مما سيغل يد إمام أوغلو ويجبره على التعاون مع الحزب الحاكم من أجل تحقيق إنجازات يشعر بها سكان إسطنبول وهو ما حدا به إلى طلب لقاء أردوغان وإعلانه استعداده للعمل معه من أجل نجاح المشروعات الكبرى داخل إسطنبول.
لكن المشهد السياسي يتجاوز ذلك ببعيد إذ ارتفع سقف طموح أحزاب المعارضة ربما للإعداد للإطاحة بأردوغان نفسه في الانتخابات المقبلة 2023 لكن ذلك لن يكون بالأمر السهل إذ سيتوقف على مقدار النجاح الذي سيحققه أكرم إمام أوغلو في رئاسته للبلدية وتنفيذ وعوده الانتخابية، إضافة إلى بقاء التحالف الحزبي القائم الآن على ما هو عليه دون تفكيك وهو أمر مشكوك فيه، والأهم من كل ذلك فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ من الآن بشكل المشهد الانتخابي عام 2023 من حيث أسماء المرشحين وانتماءاتهم والتحالفات التي ستكون موجودة آنذاك، والظروف السياسية والاقتصادية التي ستغلف المشهد آنذاك
وإذا كانت أحزاب المعارضة ستأخذ وقتا ليس بالقليل للإفاقة من نشوة الانتصار الذي حققته فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم وجد نفسه وعلى الفور وسط العاصفة رغم أنه تصدر الانتخابات البلدية وفق النتائج الكلية وحافظ على صدارته رغم مرور سبعة عشر عاما على استلامه الحكم وهو إنجاز يحسب له دونما شك.
لكن خسارة إسطنبول في جولة إعادة سعى إليها الحزب بكل الطرق القانونية المتاحة وبهذه النتيجة فإنها دونما شك أكدت حاجة الحزب إلى تقييمات جذرية ملحة تتحلى بشجاعة لا يملكها داخل الحزب إلا أردوغان نفسه بحيث تعيد وضع الحزب على ذات الطريق الذي بدأ منه مسيرته وتزيل عنه آثار الترهل التي أصابته بفعل مكوثه في السلطة كل هذه الفترة.
إن الخطوة التي بدأها أردوغان بإنشاء مجلس استشاري ضم إليه كثيرا من القيادات السابقة وعلى رأسهم رئيس البرلمان الأسبق وأحد مؤسسي الحزب بولنت آرينتش يجب أن تستمر لجذب جميع الأسماء التي تركت الحزب في وقت ما دونما استثناء.
فحزب العدالة والتنمية قد يكون أمام ارتداد صعب إذا ما أعلن بعض قيادات الحزب السابقين (عبد الله غل – أحمد داود أوغلو- على باباجان) تأسيس حزب جديد مما سيعمق من جراحات العدالة والتنمية حتى وإن لم يحقق الحزب الجديد نجاحات ذات شأن.
لم يكن العدالة والتنمية مجرد حزب سياسي فلكم مر على الجمهورية التركية أحزاب كانت ذات شأن لكن نجاح أردوغان تمثل في قدرته على بناء تيار جامع تجاوز الاستقطابات المعروفة (إسلاميين وعلمانيين) إلى مشروع يهدف للتحرر الوطني وبناء دور إقليمي وعالمي لتركيا يتناسب مع خصائصها الجغرافية والتاريخية والبشرية، هذا المشروع جمع تحت مظلته الإسلامي والقومي والعلماني والمحجبة وغير المحجبة والتركي والكردي.. إلخ. ومازالت تركيا في حاجة ماسة إليه لإتمام تحولها الأكبر للخروج من نظام الوصاية
وإذا كان من الطبيعي أن يتعرض ذلك الجسد الكبير (حوالي 10 ملايين منتسب للحزب) لانتكاسات مؤقتة فإن ذلك يحتم سرعة التحرك للعلاج وهو ما قد نشهده خلال الأيام القليلة المقبلة.
وهكذا فإن إسطنبول التي منحت أردوغان العام الماضي في انتخابات الرئاسة 50٪ من أصوات ناخبيها مقابل 37٪ فقط لمنافسه مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه تعود اليوم لتدق ناقوس الخطر!!
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