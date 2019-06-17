مَن هم أهمّ رموز وشيوخ الجاميّة المدخليّة؟!

عند الحديث عن الأفكار والتوجّهات يبقى الأمر عائمًا دون معرفة الشّخصيّات التي تحمل هذه الأفكار وتتبنّاها وتدعو إليها، ولذلك فيما يلي بعضُ أهمّ الشّخصيّات التي تعدّ رموزًا وشيوخًا للمداخلة يرجعون إليهم ويصدرون عن أفكارهم.
على أنَّ هذا الذّكر لا يقتضي الحصر ولا يعنيه، وإنّما هو للإضاءة والتنبيه والتعريف والتّمثيل.
وهو من هرر في الحبشة ومولود عام 1931م، وتوفي سنة 1996م، وقد كان مدرّسًا في الجامعة الاسلاميّة في المدينة المنوّرة، وهو أستاذ ربيع بن هادي المدخلي الذي قال فيه: "وأما الشيخ محمد أمان رحمه الله فقد درسنا في المرحلة الثانوية، درسنا "الواسطية والحموية" فما رأينا أجود منه وأفضل، ونسأل الله أن يرفع درجاته في الجنة بما خاض فيه وطعن فيه أهل الأهواء"
وقد كان محمّد أمان الجامي معروفًا بالاستعانة بالمخابرات السّعوديّة على كلّ من يخالفه وكان مشهورًا بكتابة التقارير بالمشايخ وطلاّب العلم الشرعي ولا يستتر من ذلك.
وهو مدرّس في الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنوّرة، كما أنّه من أشرس المعارضين لثورات الرّبيع العربي والمدافعين عن الحكّام، وقد أصدر فتاوى عدّة في ذلك ومنها فتواه في وجوب مساندة حفتر بالقتال، وفتواه في وجوب قتال جماعة الإخوان المسلمين.
كما أنّه شديد العداء لكثير من أعلام الدّعوة ومفكّريها الذين لهم مواجهة مع الحكّام أو مخالفة لمنهجه، وهو يحمل عداوة من نوع مختلف لسيّد قطب، وقدّ ألّف في ذلك كتابًا أسماه "العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم"
وقد تصدّى الحربي للدّفاع عن ربيع المدخلي ابتداءً فألّف كتاب "صدّ العدوان الشّنيع عن فضيلة العلامة الشّيخ ربيع" ثمّ بعد أن انقلب عليه ألّف عدّة كتب كلّها في الرّد على شيخه السّابق ربيع؛ منها "الصارم المصقول لمقارعة الصيال على الأصول" و"القول الجلي في كشف إرجاء المدخلي" و"النقض المثالي في فضح مذهب ربيع المدخلي الاعتزالي".
ومن عبارات فالح الحربي في بعض هذه الكتب قوله: "المدخلي يقول كلامًا ويؤلف كتابًا، بل كتبًا ونشرات، لُحمتُها وسُدَاها البغي والهوى والحقد والحسد والضغينة والجهل وقلب الحقائق وتكذيب الحقّ وقول الباطل وتأييده والتكفير بما لا يقبله خلَد عاقل"
كما يقول واصفًا ربيع المدخلي: "إنه من المفترين، إنه صانع المؤامرات الخبيثة، إنّه من أهل الباطل والتشويش، إنّه حقود متهوّس، إنه يستبيح ما حرم الله من أعراض الناس، إنه شديد البغى عظيم التلبيس، إنه متسع الذمة، إنه من أرباب الهوى، إنه مستخف بعقول الناس، الرجل المفتون، إنه كذاب، إنه ممن يتّبع سبيل المجرمين"
وهنا شرع ربيع المدخلي قلمه وسطّر مقالات عدّة في الرد على فالح الحربي منها: "النهج الثابت الرشيد في إبطال دَعَاوَى فالح" و"أصول فالح الحربي الخطيرة ومآلاتها" و"ردّ الصّارم المصقول إلى نحر شاهره المخذول الجاهل العابث بالأصول" وغيرها كثيرٌ بالأسلوب نفسه الذي يدلّ على مدى مستوى الاحترام المتبادل بين الطرفين المتلازمين ما يقارب أربعة عقود.
وهو قويّ في الخطابة واللغة، سليط اللسان قاسي العبارة، دائم الانتقاد والتهجم على الإخوان المسلمين، وفي مرّات عدّة هاجم المقاومة وصواريخها في قطاع غزّة، وهاجم حركة حماس وقياداتها مطالبًا بالثّورة عليهم والتّخلّص منهم.
ويكفي أن تعرف عنوان كتابه الذي ألّفه في الرّد على العلّامة يوسف القرضاوي لتعلم حجم الفجور في الخصومة وتحويل الخلاف إلى إسفافٍ مستحكم، حيث سمّى كتابه: "إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي"، وكذلك عندما سئل عن العلامة عبد الكريم زيدان قال: "إنَّ علمه زباله"!!
وهو ينسجم مع الفكر المدخليّ ولو أعلن مخالفته له وهاجم بعض رموزه، فهو يناهض ثورات الرّبيع العربي وخصوصًا الثّورة السّوريّة، ويعلن دعمه لبشّار الأسد، ويتواصل باستمرار مع أحمد حسون مفتي النّظام السّوريّ للتأكيد على موقفه الدّاعم للنّظام، وقد طرده المصلّون في المسجد الأقصى ومنعوه من التّدريس بسبب موقفه هذا.
وهذه الشّخصيّات والرّموز المدخليّة يوجد نظير لها في الكويت والإمارات وليبيا والجزائر، غير أنّها أقلّ شهرة ورمزيّةً وانتشارًا وحضورًا إعلاميًّا من المذكورين في هذا المقال فاكتفيت بهم.
على أنَّ كلّ من يحمل هذه الأفكار ويعدّ هذه الشّخصيّات مرجعًا له في أمور دينه وفكره فهو جاميٌّ مدخليّ ولو أمسك بستار الكعبة مقسمًا أنّه ليس من الجاميّة المدخليّة.
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مقال سابق للكاتب له صلة بالموضوع:
ماذا عن "طاعة وليّ الأمر" عند الجاميّة المدخليّة؟!
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