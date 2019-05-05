هؤلاء قادوا المعارضة من الخارج!

صحفي ومدون مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين وعضو اتحاد كتاب. صدر له ثلاث روايات هي: (المراهن)، و (زمن السقوط)، و (السحت)، كما صدر له (أشعار مارقة ) ديوان شعرى، و(أحاسيس مقتولة) قصص انسانية

نذكرهم بأن السيسي نفسه ذكر في إحدى حواراته المتلفزة أنه بينما كان وزيرا للدفاع تواصل مع مسئولين أمريكان مؤكدا لهم نية الجيش الانقلاب علي الدكتور مرسي

لعل ما جرى ويجري من قبل الأبواق الإعلامية والنخبوية الموالية للنظام في مصر ضد كل المعارضة المصرية في الخارج، وآخرهم الدكتور أيمن نور بسبب دعوته لمائة شخصية مصرية للحوار من أجل خروج مصر من مأزقها الراهن، وما تعرض له قبله الفنانان عمرو واكد وخالد أبو النجا على خلفية شهادتهما في الكونغرس الأمريكي عن أوضاع الحريات في مصر، من التشهير والسب والتحريض ، والاتهام بالخيانة العظمى واتهامات أخرى غير أخلاقية ، فضلا عن فضيحة شطب عضويتهما في نقابة الممثلين ودعاوى سحب الجنسية منهما، يطرح تساؤلات كثيرة حول مقياس الوطنية في مصر خاصة أن نفس تلك الإجراءات اعتبرت سلوكا وطنيا من قبل تلك الأبواق حينما ذهب عدد من الفنانين والإعلاميين لنفس تلك الجهات لإقناعها بضرورة الانقلاب على حكم الدكتور مرسي.

لذلك نحن نذكرهم بأن السيسي نفسه ذكر في أحد حواراته المتلفزة أنه بينما كان وزيرا للدفاع تواصل مع مسؤولين أمريكيين مؤكدا لهم نية الجيش الانقلاب علي الدكتور مرسي الذي هو بحكم القانون القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما أكد الكاتب المقرب من السلطة مكرم محمد أحمد أن السيسي أجرى عشرات الاتصالات مع الأمريكان في ذلك الوقت.

المعارضة في الخارج

بعض الناس يحلو لهم – من قبيل الجهل أو المزايدة – ترديد دعايات تلك الأبواق وتوجيه اتهامات العمالة والخيانة للإعلاميين والصحفيين والنشطاء والسياسيين والحقوقيين ممن فروا للخارج للنجاة بأعمارهم وأعمار أسرهم، أو حريتهم وحرية أسرهم العامة والشخصية، وذلك بدلا من أن يدينوا الأسباب القاهرة التي دفعت هؤلاء – وهم بمئات الآلاف ومن الفئات الأكثر تعليما وثقافة ووعيا – ليتركوا ديارهم وأوطانهم وأصحابهم وذكرياتهم ويحاولوا الانطلاق من نقطة الصفر في حياتهم البديلة على أمل العودة وقد زال عن مصر مرضها.

يتجاهل الببغاوات الذين يرددون تلك الدعاوى أن كل من حاول المعارضة في الداخل بأي شكل إما اعتقل أو قتل أو جرى تكميم فمه، حتى من كانوا في صف تلك السلطة، بدءا من رئيس أركان الجيش السابق حتى مدير حملة السيسي الرئاسية نفسه ونائبه، ولك أن تتصور بعد ذلك ما جرى للمعارضة الراديكالية.

الغريب أن تلك الأبواق التي تطالب المعارضين في الخارج بالعودة لممارسة المعارضة في الداخل، هي ذاتها من تطالب من يعارض في الداخل آن يلملم أشياءه ويرحل "والباب يفوت جمل".

والأغرب أن يقتنع بالدعايتين المتناقضتين نفس هؤلاء الكائنات السيساوية من بسطاء الناس، رغم أنهم يرون بأم أعينهم وقائع التنكيل التي تمارس لكل من يتجرأ على الاعتراض في الداخل، والأحكام المغلظة بتهم وجرائم لم يراع من لفقها أي عناية في حبكتها لتبدو منطقية، في بلد لم ينجح حكامه في شيء إلا في بناء السجون، ولا يعمل شيء فيه بانتظام إلا المحاكم والمقاصل.

هجرة العسكر

الرد التاريخي يقول إن الجنرال شارلي ديغول كان رجلا عسكريا إلا أنه فر إلى الجزائر عقب الاجتياح النازي لبلاده في الحرب العالمية الثانية ومنها خاض حرب التحرير بمساعدة القوات الغربية الحليفة.

الزعيم الشيوعي الكوبي تشي جيفارا خاض معارك تحرير بلاده من الحكم العسكري الموالي لأمريكا من خارج البلاد بدءا من المكسيك والكونغو وبوليفيا رغم أنه كان مدعوما من الاتحاد السوفيتي أحد قطبي العالم عسكريا.

وعربيا، رغم أن صدام حسين كان رجلا شبه عسكري – كان عضو منظمة شبيبة شبه عسكرية- إلا أنه فر إلى مصر معارضا لحكم عبد الرحمن عارف وعاد ليكون أحد رجال ثورة 1968 البيضاء، كما أن منظمة التحرير الفلسطينية التي تبنت عمليات النضال المسلح في الداخل الفلسطيني كانت كافة قيادتها خارج فلسطين المحتلة لفترة طويلة.

وهناك عشرات النماذج للكفاح المسلح من خارج البلاد لسنا بصدد الحديث عنها في هذا الحديث ولا حتى نحبذها أو ندعو لها.

هجرة الأنبياء

الرد الديني يأتي من الأنبياء وهم المدعومون إلهيا، فقد هاجروا من مواطنهم هم أيضا، تارة حماية لدينهم ولتجنب طغيان حكام بلدانهم والمتنفذين فيها وشدة بطشهم وما فيه من إيذاء وعذاب وطرد ونفي وسبي، وتارة لأخذ الاستعدادات وإعداد العدة لنشر الدين بين الناس سلما أو حربا وعتقا للضعفاء من براثن الظلم والعبودية، بينما كانت غاية الهجرة عند الأنبياء هي حماية أنفسهم وأتباعهم من أجل أن يبقوا أحياء حتى يمكنهم الله من إتمام دعوتهم.

وما زالت تلك هي أساليب القهر الرئيسية عند الطغاة لإيذاء الدعاة والمصلحين والخيرين ودعاة العدل والحرية والديمقراطية، بل وأضافوا عليها المحاكمات الجائرة التي تقضي بحرمان المعارضين من الحق في الحياة، تماما كما فعل فرعون في سجن سيدنا يوسف وإن كان طغاة اليوم هم أشد منه قسوة وظلما وفجورا!

وكان ممن هاجر من الأنبياء نوح وإبراهيم ولوط وصالح وموسى ومحمد عليهم جميعا السلام، بينما تم تهديد سيدنا شعيب بالنفي، في حين تم سجن النبي يوسف عليه السلام، فيما استخدم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الهجرة مرتين، الأولى حينما أمر أنصاره بالهجرة للحبشة، والثانية حينما هاجر هو مع أنصاره من مكة للمدينة.

وهذا إبراهيم – عليه السلام – هدده أبوه بالرجم أو بالطرد، وهذا لوط – عليه السلام – طالبوا بأن ينتهي عن دعوة الناس للحق أو يخرج، لكنه لم ينتهِ ، بل أعلن أنه يبغض عملهم ، هنا جاءه الوحي يأمره بالهجرة، وترك هذه القرية العاصية.

هجرة السياسيين

ولما لا يهاجر السياسيون ليناضلوا من الخارج في حين فر قبلهم رجال الدين أصحاب الصيت والأتباع، بل وفر العسكريون القادرون على المقاومة عسكريا، بينما هاجر الأنبياء والرسل المدعومون من رب العالمين والذين إذا دعوا الله بالسلامة والتمكن لاستجاب لهم؟

فلكل دولة عسكرية في العالم بأسره – وهذا النوع هو جل نظم حكم عالمنا العربي تقريبا – توجد أحزاب سياسية تناضل من الخارج لاستعادة الديمقراطية فيها، أو حتى لتدشينها وإسماع صوتها ومطالبها للنظام الحاكم أو للشعب ، مهما اختلفنا أو اتفقنا حول تلك المطالب ..

وكان من أبرز هؤلاء السياسيين مثلا رجل الدين الشيعي الإمام الخوميني الذي قاد معارضته السلمية لنظام الشاه الإيراني من فرنسا ، ولما اختمرت الثورة في وجدان الناس هناك عاد إليها محررا، والشيوعي فلاديمير لينين الذي قاد الثورة البلشفية من سويسرا وغيرهم الكثيرون.

علما بأن الاغتراب عن البلاد لم يكن أبدا ميزة بل كان عقابا بدليل أن الاستعمار كان يعاقب السياسيين المناوئين لسلطته بالنفي.

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