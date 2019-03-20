خواطر للنقاش حول حكم العسكر

أولى كلماتي في هذا المقال هو كلمة «أعترف»، أعترف أنني طوال الأسابيع الماضية وأنا في حالة تردد مغلف بشعور من الجبن غريب عن طباعي وشخصيتي.

تردد في أن أطرح ما يدور في ذهني حول هذا الموضوع، والمصدر الأول لترددي هو الخوف من المزايدات والاتهامات والإهانات الفكرية، ويبدو أن قدرتي على المواجهات الفكرية والجرأة في طرح الأفكار، قد شاخت بفعل عوامل كثيرة نعيشها.

في يونيو من العام الماضي سطرت كلمات من خلال مقال على موقع "الجزيرة مباشر نت" عنوانه «لماذا يحب المصريون الحكم العسكري؟!» ناقشت فيه التطور التاريخي لعلاقة المصريين بالحكم العسكري وانتهيت لخلاصة كتبتها بالنص في نهاية المقال: «الأزمة في مصر ليست أزمة الضعف أو الانهيار أمام الفاشية والطغيان وقوى البطش، بقدر ما هي أزمة وعي شعبي ومفاهيم فاسدة خاطئة متقيحة ضاربة في جذور المجتمع يجب علاجه منها والقضاء عليها من خلال خطوة أولية وهي مواجهة التابوه الأسطوري للمؤسسة العسكرية، ووضعها في مكانها الطبيعي ضمن مؤسسات الدولة وليس في مقدمتها». والحقيقة أنني طوال الأسابيع الماضية تطاردني وتلح عليا أفكار ورؤى مختلفة بفعل الأزمة التي نعيشها داخل الوطن وحالة الانهيار غير المسبوقة والتي امتدت حتى إلى صفوف الجماهير الغاضبة الرافضة للحكم القائم مما جعل غضبها ورفضها مجرد حالة نفسية أو بكائية لا نفع منها ولا فائدة مرجوة .

اعتراف مشروط

أتمسك بمنهج يعتمد على تقدير أي أمر أو حدث والحكم عليه في سياقه الزمني وفي إطار الأحداث المحيطة به، ولهذا فأنا أتصور لو أنني كنت مواطنا يعيش في الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي لكنت اعترفت بحكم العسكر حكما مؤقتا مع تفعيل دور المؤسسات المدنية كما حدث في فرنسا في نفس الوقت، ففي توقيت الضرورة لحكم العسكر هناك أسلوبان الأول يعتمد على استيعاب المؤسسة المدنية للحكم العسكري والسيطرة عليه وبذلك يتحقق الضمان بأن هذا الحكم مؤقت ويرتبط بمدة زمنية وهو ما حدث في الغرب، والثاني يعتمد على هيمنة الحكم والثقافة والأسلوب العسكري على المجتمع المدني وقهرة واعتباره خاضعا للأوامر والانضباط وبذلك يحقق الضمان بأزلية الحكم العسكري مع انتفاء مفاهيم تداول السلطة والديمقراطية.

إذا الاعتراف في ذلك الوقت بالحكم العسكري كان مدفوعا بالظروف التي تحيط بالعالم بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في الشرق التي كانت معظم بلاده واقعة تحت الاحتلال العسكري، فكانت الحنكة السياسية الغربية تلزم بالاعتراف بالحكم العسكري مع استيعابه داخل المجتمع المدني، إلى أن ينتهي دوره في الحكم ويعود لثكناته، أما في الشرق وخاصة في مصر كان التعامل مع العسكر مختلفا ومضطربا وخاضعا للرؤي المتخلفة للعمل السياسي في مصر والتي قدمت ذاتية الجماعات والأيدولوجيات على ذات الوطن، وكانت النتيجة أن قوة العسكر أصبحت هي القوة الوحيدة المتسقة مع ذاتها والمتزنة والمؤهلة للقيادة، في حين أن القوى المدنية تسبح في بحر من صراعات الجماعات والأيديولوجيات تجعلها كأسراب السمك الصغير في مواجهة مع سمكة قرش ضخمة متوحشة.

الاستلقاء في حضن العسكر

عقب حركة الضباط الأحرار في يوليه 1952 باركتها القوى المدنية في مشاهد اشبه بمباركة القوى المدنية لموقف الجيش الشكلي من ثورة 2011. وليت الأمر توقف عند المباركة فما أن استلقى الضباط لأحرار على مقعد الحكم حتى بدأوا في البحث عن الذرائع التي يقضوا بها على فكرة تسليم الحكم للمدنيين واعتبار وجودهم في الحكم فترة انتقالية بين الحكم الملكي والنظام الجمهوري، فظهرت المؤامرات على الوطن والتفجيرات والحوادث الإرهابية التي تقضي بضرورة استمرار العسكر في الحكم، ورغم أن هذه المشاهد كانت حيلا مكشوفة لأي ساذج، إلا أن القوى السياسية المدنية كانت مشغولة بالبحث عن موضع في الحكم مع العسكر وبالصراع بين فصائلها المختلفة على التودد للعسكر والتصور أن الانتصار في هذه المنافسة سيمكنها من الانقضاض على الحكم والهيمنة عليه، إلا أن المشهد الأخير كان يصب في صالح ضفة العسكريين المتماسكة في مواجهة معسكر القوى المدنية المتشرذم بفعل الصراع على الفوز برضاء العسكريين، وكالعادة انقلب العسكر بوضوح على القوة المدنية التي ساعدتهم ومكنتهم من السيطرة على وجدان الشعب باعتبارهم ضرورة دونها الخراب والموت، ظهر هذا بوضوح خلال أزمة مارس (آذار) 1954 بين محمد نجيب الذي كان ينحاز لتسليم السلطة للمدنيين وعودة الجيش للثكنات وبين جمال عبد الناصر ومجموعته التي كانت منحازة لاستمرار هيمنة الحكم العسكري، ونظرا للتمكين في علاقة العسكر بالشعب والذي مهدت له وتسببت فيه القوى المدنية وعلى رأسها الإخوان والشيوعيون استطاع جناح «عبد الناصر» أن يدفع الشعب للخروج في مظاهرات تهتف ضد الديمقراطية وأطاح بمحمد نجيب وبالقوة المدنية التي كانت السبب الأول في هيمنته وسيطرته على الشعب.

أخطاء متكررة

يقول عمر التلمساني «ولكن لحكمة لا يعلمها إلا الله تغلب حب الزعامة والظهور.. فكان ما كان.. من انقلاب الضباط الأحرار على الإخوان الذين أخلصوا لهم العون، ومهدوا لهم السبيل، ولا غرابة في ذلك فالسلطان كما يقال، عقيم لا يتورع أصحابه أن يتجاوزوا من أجله كل شيء حتى أبسط مبادئ الأخلاق.. وفتك عبد الناصر بالإخوان استناداً إلى قوة الجيش والشرطة.. والقوى التي كانت تكيد للجماعة، وبخاصة الصليبية والصهيونية.. والملاحدة»، ومن الملاحظ في كلمة المرشد العام الراحل هو تحميل قوى أخرى المسؤولية فيما يتعلق ببطش سلطة 1952 بالإخوان ومنهم ما يطلق عليهم الملاحدة والمقصد الشيوعيون، في حين أن ما حدث مع الإخوان من سلطة 1952 هو تقريبا ما حدث مع الشيوعيين من نفس السلطة، وتقريبا كان نفس موقف الإخوان من الشيوعيين وإلقاء مسؤولية عداء الضباط لـ«الإخوان» على الشيوعيين، هو نفس موقف الشيوعيين من الإخوان ولنفس الأسباب!، وهو ما أدى إلى التقائهم داخل المعتقلات السجون، ورغم ذلك ظل الخلاف الأيديولوجي وظلت مصالح الجماعات ملتهبة ومقدَّمة على الأزمة التي تسببوا فيها للوطن وأخضعوه سنوات طويلة للحكم العسكري وما أصاب الوطن من خراب وهزائم، حتى إن كثير من الإخوان كانوا يصفون صلاة بعض الشيوعيين في السجون بأنها صلاة منافقين .

وحتى عندما بدأ "التلمساني" في التمهيد للمرحلة الثانية في إعادة علاقة جماعة الإخوان بسلطة ونظام 1952 كان من خلال اتفاق مع أنور السادات عام 1976 لضرب الشيوعيين الذين كانوا هدفا ثابتا لكراهية «السادات»، ووقعت الجماعة في نفس الخطأ المزمن حيث طغى الخلاف بين الجماعة والشيوعيين على الخلاف مع حكم العسكر مما أدى إلى تثبيته والاعتراف الضمني المستمر به، وهو نفس ما حدث من الشيوعيين تجاه جماعة الإخوان بعد ذلك بسنوات وتحديدا فترة حكم حسني مبارك حيث كانوا يرون أن الخلاف مع جماعة الإخوان مقدم عن الخلاف مع السلطة الحاكمة!! والخاسر الوحيد في هذا الأمر والصراع كان الشعب.

لا أريد أن أغفل دور الاتجاهات الأخرى اليمينية وغيرها وفي مقدمتها حزب الوفد والأحرار الدستوريين، إلا أنه باختصار شديد غير مخل كان موقفها لا يخرج عن ملامح موقف كل من الإخوان والشيوعيين وانقسموا إلى أجزاء وفرق، جزء منها يتقارب مع اتجاهات الإسلام السياسي وجزء يتقارب مع المظلة السياسية المدنية المتأثرة بقيم اليسار، والنتيجة شعب خاسر وجوده ومستقبله وحاضره ونظام حاكم يكسب كل لحظة بفعل صراع القوى المدنية والنخبة التي أصبحت كل خيوطها في يد النظام العسكري.

عصف ذهني

وبعد تكرار نفس المشاهد تقريبا عقب ثورة 2011 واكتشاف الشعب أنه يعاني من فقر في القيادة السياسية، ومن استمرار الحكم العسكري ولكن في أسوأ صورة والتي لم تشهدها مصر منذ 1952 حتى الآن، ومع عدم ظهور أى فرز قيادي لحركة الرفض المدني وخاصة بين الشباب، كل هذه العوامل جعلتني أفكر في أن شعار «يسقط حكم العسكر» هو نوع من أنواع التهريج السياسي الذي يشابه السباحة بعنف داخل موجة طاغية قوية، وأنه علينا أن نبحث عن رؤية مختلفة مباشرة أو غير مباشرة لنكتشف طريقا للخروج من هذا المأزق، وليكن مثلا القبول ببديل عسكري بمواصفات أفضل تكون مقدمة مرة أخرى للانتقال للحكم المدني مثلما كانت الفرصة مواتية عقب ثورة 2011 وأهدرناها بتكرار الأخطاء وقلة الخبرة، ولكن هذه المرة ستكون الفرصة الجديدة مقترنة بخبرة هزائم وحماقات السنوات الماضية… مجرد عصف ذهني وأفكار للمناقشة وليست للمزايدة.

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