الأمم الأفريقية: بطولة فشلت قبل أن تبدأ!

لا أستبعد أبدا أن المسؤولين في مصر، يعضون الآن أصابعهم ندما على قرارهم غير المدروس باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، تلك البطولة التي تنطلق يوم 21 من يونيو/حزيران المقبل. واضح أن الرغبة في تحقيق أي مكسب جماهيري في دولة تعادي الجماهير، أعمت هؤلاء المسؤولين عن جملة عقبات تحكم على البطولة بالفشل قبل أن تبدأ. من الجائز أن تكون الدولة نفسها كانت ضحية بانسياقها وراء أطماع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري المستفيد الأول وربما الأوحد من استضافة مصر للبطولة، فأبو ريدة عضو بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" ولديه طموح كبير في الترشح على رئاسته مستقبلا، ونجاحه في إقناع الدولة المصرية بتنظيم بطولة كانت مهددة بالإلغاء بعدما اعتذرت الكاميرون عن عدم تنظيمها وعزفت الدول الأخرى عن استضافتها، من المؤكد أنه سيرفع أسهمه بقوة داخل الكاف، كما أنه سيزيد صيته صيتا بين مسؤولي الاتحادات الأهلية بالدول الأفريقية، وكم كان أبو ريدة ذكيا عندما أحسن اختيار التوقيت الذي يطلب فيه من الدولة الموافقة على استضافة البطولة، بأن انتظر للحظات الأخيرة السابقة للإعلان عن الدولة المستضيفة، وطلب من الحكومة الموافقة على الاستضافة، فلم تجد الدولة المصرية مجالا للتفكير والرد، فوافقت من دون حساب المكاسب والخسائر، وليس أدل على ذلك من أن تقرر مصر تأجيل موعد انطلاق البطولة بعد أيام قليلة من الفوز باستضافتها، ولا استبعد أن يتم تأجيل المؤجل مرة أخرى، كما لا استبعد الإلغاء، ونسرد في السطور القادمة أربعة أسباب أظنها كافية جدا لتأكيد حكمنا الذي قد يرى البعض أنه حكم مسبق على بطولة لا يزال باقيا على انطلاقها أربعة شهور كاملة..

1 – التعديلات الدستورية

كثير من المتابعين أبدوا دهشة من التأجيل المبكر لموعد انطلاق البطولة ليكون يوم 21 من يونيو/حزيران بدلا من 14 من الشهر نفسه، وسر الدهشة أنه لم يكن هناك سبب ظاهر للتأجيل، لا سيما وأن الموعد الأول يفترض أنه تم وضعه بعناية وروعي فيه التقويم الهجري مثلما يراعى التقويم الميلادي، حيث ضمن المسؤولون أن يكون انطلاق المنافسات بعد انتهاء شهر رمضان وإجازات عيد الفطر، ورغم أنه لم يعلن حتى الآن عن الدافع الحقيقي للتأجيل، فإن الأحداث جاءت لتزيل الغموض وتكشف السبب، فمصر في هذا التوقيت ربما تكون مشغولة بإجراءات التعديلات الدستورية، وهي الإجراءات التي تم البدء فيها من الآن، وتتطلب جدولا زمنيا ينتهي باستفتاء الشعب عليها في غضون ثلاثة شهور، ويفترض أن يكون ذلك في منتصف شهر مايو/أيار القادم، وهو توقيت سيوافق الأسبوع الأول من شهر رمضان، لذا فمن المحتمل أن يتم التأجيل لما بعد نهاية رمضان وإجازات عيد الفطر، وهو ما يعني أن يجرى الاستفتاء في الأسبوع الثاني من يونيو، وعليه تم تأجيل البطولة لتقام في نهاية الأسبوع الثالث من يونيو بدلا من نهاية الأسبوع الثاني كما كان مقررا في البداية. والأزمة التي أتوقع أن تواجه البطولة لا أظنها في التأجيل بحد ذاته، وإنما أراها في ردود الفعل الغاضبة المتوقع حدوثها وقت الاستفتاء على الدستور وقد تمتد إلى يوم انطلاق البطولة، بما يعني تأجيلها مرة أخرى، وربما الاعتذار عن عدم تنظيمها كما اعتذرت الكاميرون من قبل.

2 – الجماهير

نجاح أي بطولة مرهون بمدى إقبال الجماهير عليها، وهو أمر يتوقع أن يحدث إشكالية كبيرة في ظل تمسك الجهات السيادية بموقفها الرافض لحضور الجماهير للمباريات، ومن المعلوم أن هناك قرارا سياديا بمنع الجماهير من حضور المباريات المحلية، فهل يمتد القرار للبطولة الأفريقية، أم سيتم إلغاؤه؟ ربما يراهن المنظمون على نجاحهم في تنفيذ خطة أمنية تقضي بانتقاء الجمهور الذي يحضر المباريات طبقا لرؤيتهم وتقديرهم لكل مشجع، ضمانا لحضور جمهور على الفرازة يهتف لصالح الدولة وليس ضدها، هذا وارد لكنه من الناحية العملية من الصعب تطبيقه على أرض الواقع، خاصة وأن مثل هذه البطولات تشهد سوقا سوداء لبيع التذاكر لا يفرق فيها البائع بين معارض أو مؤيد للنظام.. وإذا ما سلمنا بنجاح فكرة انتقاء الجماهير بالشكل الذي ترضى عنه القيادة السياسية والدولة، فذلك يطرح سؤالا مهما، وهو ماذا ستفعل الدولة إذا ما نزلت الجماهير إلى الشوارع للاحتفال بفوز المنتخب في المباريات، كيف سيتم التفريق هنا بين المؤيد للنظام والمعارض له؟

3 – المحترفون بأوربا

تشهد تلك البطولة حدثا فريدا يحدث للمرة الأولى، وهو أنها تقام في فصل الصيف بمنتصف العام الميلادي، بعدما كانت في السابق تقام في فصل الشتاء مطلع العام، وكان الهدف من إقامتها في الشتاء هو تفادي حرارة الطقس، فالدول الأفريقية معروفة بطقسها الصيفي شديد الحرارة وهو ما يمثل خطرا على حياة اللاعبين، أما الهدف من إقامة البطولة القادمة في الصيف فغير معلوم ولا مبرر، والمشكلة التي أراها هنا ليست متعلقة بالطقس بقدر تعلقها بالزمن في حد ذاته، فالبطولة تحدد لها من 21 من يونيو/حزيران إلى 19 من يوليو/تموز، وهي فترة تتعارض مع فترات راحة كبار النجوم الأفارقة المحترفين بالدوريات الأوربية، كما يتعارض مع فترات إعداد الأندية الأوربية للموسم الجديد، وكما هو معلوم فإن مواعيد انتهاء المسابقات الأوربية دائما ما يكون في الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار وقبل أيام قليلة من شهر يونيو/حزيران، بما يعني أن اللاعبين المحترفين بأوربا لن يتمكنوا من الحصول على فترة الراحة السلبية التي يجب أن يحصلوا عليها، قبل بداية الموسم الجديد، وهو أمر لا يتسامح فيه اللاعبون، ويستحيل أن تتغاضى عنه أنديتهم التي تنفق عليهم مئات ملايين الدولارات، وما يزيد الأزمة تعقيدا، هو أن البطولة ستنتهي في التاسع عشر من يوليو/تموز وهو الشهر الذي تقيم فيه الأندية الأوربية معسكرات إعدادها للموسم الجديد الذي ينطلق في بداية شهر أغسطس/آب، بما يعني أن اللاعبين لن يحصلوا على الراحة، كما لن يتمكنوا من حضور فترات الإعداد للموسم الجديد، وهو أمر يستحيل أن يقبله اللاعبون أو أنديتهم!

4 – كوبا أمريكا

في نفس التوقيت الذي تستضيف فيه مصر كأس أمم أفريقيا، سيكون العالم مشغول بحدث كروي أكبر وأكثر أهمية، وهو بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل من 15 من يونيو/حزيران إلى 7 من يوليو/تموز، وهي بطولة تقارب في قوتها وأهميتها بطولة كأس العالم، طبقا لقيمة وتاريخ بعض الفرق المشاركة فيها، مثل البرازيل والأرجنتين وأورغواي، وإذا افترضنا أن الجماهير المصرية والأفريقية ستتابع مباريات البطولة الأفريقية بجانب متابعتها كوبا أمريكا، فالمؤكد أن الإعلام الدولي والعالمي، لن يلتفت للبطولة الأفريقية، لأن تركيزه سيكون موجها نحو بطولة كوبا، بما يؤثر على النجاح الإعلامي المنشود للبطولة الأفريقية، وربما يكون التأجيل الذي ذكرته في البداية له علاقة ببطولة كوبا أمريكا، بهدف ضمان مشاركة السويسري إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" في حفل افتتاح البطولة الأفريقية بمصر. وارد.

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