مؤشرات سياسية مهمة للفوز القطري

صحفي ومدون مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين وعضو اتحاد كتاب. صدر له ثلاث روايات هي: (المراهن)، و (زمن السقوط)، و (السحت)، كما صدر له (أشعار مارقة ) ديوان شعرى، و(أحاسيس مقتولة) قصص انسانية

بعد الفوز التاريخي لدولة قطر بكأس أسيا وما تبعه من فرحة لا تخطئها عين، ولا تغفلها فراسة طغت على قلوب الناس وطفقت على شفاههم في كل البلدان العربية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان يجب أن يكون ذلك درسا وافيا لمن يناصبون قطر العداء، بأن حب الناس لا يمكن صناعته عبر الكتائب الاليكترونية وهيئات الترفيه وتأجير الإعلاميين واختلاق الشائعات والأكاذيب وإنفاق المليارات من الدولارات، ولكن عبر الديمقراطية والسير في خدمة آمال الشعوب وتطلعاتها.

لو كنت مكان قادة دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومن يليهما، لتوقفت فورا عن أسلوب المكايدة الرخيصة مع دولة قطر، وأدركت أن تلك المكايدات لم تأت لنا إلا بكل شر وأن التضامن الشعبي الخليجي والعربي والإسلامي معها يحول مكايداتنا معها إلى انتصارات، فتباعدت المسافة بشكل مرعب بين تطلعاتنا وسياساتنا وبين شعوبنا وباقي الشعب العربي بما ينذر بكارثة محققة لنا.

كان يجب أن ندرك مبكرا أننا نمضي في الطريق الخاطئ، وأننا يجب أن نلتحم بشعوبنا بدلا من الالتحام بأعدائها، ونبقي موقنين بأن التراجع عن الخطأ خير ألف مرة من الإصرار عليه، وأن نستلهم سيّر الأولين في أدب العودة عن الباطل، حينما توحد العرب المستضعفون في الأرض على اختلاف قبائلهم رغم ما بينهم من أحقاد وثارات خلف الدعوة الصادقة، فصاروا أمة عظيمة.

بقليل من الحكمة والعقل والاتزان ، كان من الممكن أن يكون هذا الفوز هو أيضا فوزا للسعودية والإمارات والبحرين ، فقط كان يجب أن يترك للشعوب في تلك الدول حق الاحتفال وإبداء السعادة والسرور مع أشقائهم في قطر والوطن العربي بدلا من أن يكتمونه في صدورهم ويفرغونه بينهم بعضهم بعضا سرا ، وقتها كانوا سيدركون ، ويدرك القاصي والداني أن هناك قيادات على مستوى المسؤولية تنأى بنفسها عن "توافه" التصرفات وسفيهها، وتدرك أن فوز دولة خليجية بكأس أسيا لكرة القدم هو أيضا فوزا لكل شعوب الخليج العربي والوطن العربي بأسره ، لكن للأسف هذا لم يحدث.

حبا في قطر أم كرها في أعدائها؟

أجزم بأن الشعب العربي في غالبيته كان سعيدا لفوز دولة قطر بالكأس حتى تخطى هذا الفوز كونه فوزا رياضيا ليكون انتصارا سياسيا كبيرا، ولكني للأمانة لا أجزم بأن ذلك كان في غالبيته حبا في قطر بقدر ما كان كرها في قيادات أعدائها وتصرفاتهم الخرقاء، واستباحتهم للدم العربي، وتحويلهم الوطن العربي لقطعة من الجحيم، عبر دعمهم للتغريب والخروج عن عوامل الانتماء للوطن والدين والقومية والثوابت الإنسانية، ودعم المؤامرات والانقلابات والتبعية للأجنبي.

فالجميع يدرك أن قطر لم تعتد على أية دولة من دول محاصريها، ولكنهم هم من حاصروها، هي لم تطرد مواطنيهم ولا حتى أساءت إليهم ولكنهم هم من فعلوا، الجميع يدرك أن قطر تعاقب لأنها رفضت الانضمام لحلف المؤامرات على الشعوب العربية، لذلك أحبها الكثيرون من أبناء الشعب العربي، ما عزز أيضا مكانتها حتى لدى داعمي الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم بأسره.

كان لفوز المنتخب القطري بكأس آسيا على أرض دولة الإمارات المحاصرة لها، دلالة ربانية كبيرة لا يجب على عاقل إن يتجاهلها، وكانت لهزيمة المنتخب الإماراتي أمامه بأربعة أهداف دلالات ربانية أكثر ثراء لا يجب أيضا أبدا أن نغفلها، فقد فازت قطر بـ "أربعة" أهداف تمثل عدد دول الحصار الأربعة من جهة وتشير أيضا إلى شارة رابعة رمز المظلومية من جهة أخرى.

أحد مؤشرين

وفي موضوع ذي صلة، فالجميع يعلم مدى حب الشعب المصري والشعوب العربية لمنتخب مصر لكرة القدم، إلا أنه بسبب الاستغلال السياسي المغرض الذي نحته السلطات في مصر أو السعودية بعد وصول منتخبا بلديهما لنهائيات كأس العالم في روسيا العام الماضي، جعل الكثيرين لا يحزنون على خسارة الفريقين هناك، فيما أبدي بعضهم الشماتة ليس في المنتخب ولكن في النظام السياسي في هاتين الدولتين.

فيما وجه المراقبون أصابع الاتهام في انحدار مستوى الفريق المصري إلى الفساد الذي جعل الانتساب إلى الفرق والأندية الكبرى شأنه كشأن أي مهنة ذات سيادة أو "لمعان" تخضع لأحكام الاحتكار والتوريث وليس القدرة والابداع، وهو الأمر الذي جعل نجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح يكاد يكون وحيدا في الملعب ويثير تساؤلات جد مهمة هل لا يوجد لاعبين كرة قدم بين نحو المائة مليون مصري سواه، بالقطع يوجد مثله، وربما من هم أفضل منه ولكن الفساد قتل تطلعاتهم.

لقد كانت تداعيات الفوز القطري هي أحد ثلاثة مؤشرات بأن قطر تكسب الدعم الشعبي العربي، ومحاصريها يخسرون، فيما كان المؤشر الثاني هو السخط العربي والعالمي ضد الحرب في اليمن وتداعياتها، أما المؤشر الثالث فكان الفزع من قتل وتقطيع وتذويب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، حيث ارتدت دول الحصار جميعها في هاتين الجريمتين ثوب الفضيحة والفظاعة، فيما ارتدت الدولة المحَاصَرة بفوزها بكأس آسيا ثوب الانتصار.

قطر لم تسيس الرياضة ولكن محاصروها الأربعة هم من سيسوها، وارتدت عليهم تلك السياسة "حسرة".

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