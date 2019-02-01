كأس "قطر" التي نظمها "عيال زايد"

نعم: هي كأس قطر، لأن فريقها "الذهبي للعرب" حصل عليها، بمنتهى الجدارة وبالعلامة الكاملة مطلقا، ومن أنياب الأسد الياباني (أكثر الفرق حصولا على الكأس) بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولأن قطر أسقطت في طريقها: السعودية (الحاصلة سابقا على 3 ألقاب) وكوريا الجنوبية (ولها لقبان) والإمارات، جهة التنظيم التي احتكرت الجمهور ولم تسمح بدخول القطريين لتشجيع فريقهم، فامتلأت المدرجات بمشجعي "قطر" التي تحولت إلى "معنى" و"قيمة" يلتف حولها أنصار الحق ومحبو النزاهة والحالمون بكسر أنف الغطرسة.
والأكثر أهمية، أنها كأس قطر، التي واجهت المنافسين في الملعب بمهارة استثنائية وشجاعة من لا يهتم إلا بأداء ما عليه، برغم تجاوزات المنظمين وقطاع من الجمهور والحكام أحيانا. وواجهت إساءات الخصوم خارج الملعب بأخلاق تترفع عن الرد على السفاهة.
خالص التهنئة لعشاق الفروسية بجسارتها الملتحفة بالمهارة الممزوجة بالنزاهة والموقوفة على نصرة الحق، ولمنتخب قطر: لاعبيه الأبطال، وجهازه الفني والإداري، وللشعب القطري الطيب المتسامح الملتزم والمحب للحياة، وللقيادة القطرية التي أجبرت الخصوم قبل الأصدقاء على استلهام تجربتها الرائدة في بناء الإنسان. وشكرا لـ"عيال زايد" على حسن التنظيم، ولا عتاب على ما ارتكبوه من أخطاء، إكراما لخاطر الأشقاء في الإمارات.
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