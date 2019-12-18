كشف حساب مرسي..مراجعات لا مناكفات

ليس معنى كشف بعض أوجه القصور والخلل في فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي أن تلك الفترة لم تشهد إنجازات البتة، فقد كان فيها الكثير من النجاحات التي حجبتها قنابل الغاز التي أطلقتها بغزارة منابر الثورة المضادة، والتي لم تتمكن المنظومة الإعلامية الموالية للرئيس من إبرازها بما يليق بها.
شخصيا كنت واحدا من المسؤولين عن الشأن الإعلامي في عهد الرئيس مرسي بحكم موقعي كأمين عام مساعد للمجلس الأعلى للصحافة، وقد شهدت في شهادتي المنشورة في هذا المكان بحدوث إنجازات نفخر بها في هذا الملف مثل وضعنا قواعد وضوابط موضوعية لاختيار رؤساء المؤسسات الصحفية ومواجهة الفساد الذي زكم الأنوف فيها، وتطوير سياساتها التحريرية بما يتوافق مع مبادئ ثورة يناير، وكذا دعم حرية الصحافة، وحرية إصدار الصحف وفاء لعهد الثورة، كما اعترفت بوجود قصور وفشل في نواحي أخرى ولم أشعر بوخذ ضمير بهذا الإعتراف بل حللت أسباب ذلك القصور أو الفشل سواء كنا نحن المسؤولين عنه، أو كان لأسباب خارجة عن إرادتنا، بطبيعة الحال فإن الشأن الإعلامي لا يقتصر على المؤسسات الصحفية سواء قومية أو حزبية أو خاصة (وهو ما كان يقع تحت مسؤولية المجلس) ولكن الأهم هو القنوات التلفزيونية سواء العامة أو الخاصة أيضا، وكانت المسؤولية عنها تتوزع بين وزارة الإعلام المسؤولة عن قنوات وإذاعات ماسبيرو فقط، ووزارة الاستثمار المسؤولة عن القنوات الخاصة، وأشهد مجددا أن جهدا كبيرا بذل في الحالتين، وأن تغييرات تمت في ماسبيرو وخاصة في تعديل سياساته التحريرية التي لم تكن تعرف سوى الرأي الواحد، وكذا التخلص من عشرات القيادات الإعلامية الموالية لنظام مبارك، وعل كل حال فإننا نفخر أن عهد الرئيس مرسي لم تغلق فيه صحيفة أو قناة ولم يحبس فيه صحفي واحد، بل إن الرئيس تدخل بحكم ما كان يمتلكه من صلاحيات تشريعية عقب حل البرلمان لإصدار تعديل قانوني لإنقاذ صحفي واحد من الحبس الإحتياطي رغم أن هذا الصحفي خصص صحيفته التي رأس تحريرها لسب وقذف الرئيس في كل صفحاتها، لكن الرئيس الشهيد رحمه الله كان ينصحنا بأن نصبر ونحتمل مثل هذه التجاوزات مرددا "إننا في ديمقراطية وليدة بعد ثورة شعبية كبيرة، وإن التجربة الديمقراطية تصحح نفسها بنفسها مع الوقت".
دعنا من الشأن الإعلامي فقد كانت النجاحات أوضح في شؤون أخرى، ودعنا من نجاحات وزير التموين باسم عودة التي لا ينكرها حتى الخصوم، ولكن إذا نظرنا إلى العديد من الوزرات والهيئات الأخرى سنرى فيها نجاحات، إلى جانب إخفاقات وهذا أمر طبيعي في ظل حداثة التجربة، وفي ظل التربص المتعدد الأطراف الذي أحاطها من كل جانب بهدف تفشيلها، ولا يفوتني هنا أن أوجه الدعوة لكل وزير أو كل مسؤول تولى موقعا رسميا أن يسجل شهادته، ويحدد نجاحاته وإخفاقاته والتحديات التي واجهته حتى تستفيد منها الأجيال.
أعرف أن الجدل يتركز أساسا حول سياسات الرئيس ومؤسسة الرئاسة، وماذا حققت من نجاحات، في مقابل ما يكيله البعض لها من اتهامات بالفشل والإخفاق.
لقد فهم البعض الشهادات أو المراجعات التي نقلت بعض الجوانب في حكم الرئيس بطريقة خاطئة، أو ربما اعتبرها البعض فرصة للنيل من الرئيس الشهيد وحزبه وجماعته، وتبرير مواقفهم المعادية له خلال حكمه بل قبل وصوله إلى الحكم وحتى بعد استشهاده، كما دخل البعض في ملاسنات ومناكفات لا داعي لها حول تلك المراجعات، والحقيقة أن هذه الشهادات حين تكتمل مع شهادات أخرى سواء لشخصيات حرة أو سجينة فإنها ستقدم صورة موضوعية لعهد الرئيس مرسي بما له وما عليه، فهو بشر يصيب ويخطئ، وقد أكد رحمه الله بنفسه "أنه أصاب وأخطأ"، وكان جاهزا لتصويب أي خطأ، ولكن كان من الواضح أن الثورة المضادة لم تحتمل عاما واحدا لحكم الرئيس فاستجمعت كل قواها المحلية والإقليمية وحتى الدولية للإجهاز عليه قبل أن يكمل نجاحاته، أو يعالج قصوره وأخطاءه،، يكفيه شرف الوصول دون غيره إلى حكم مصر كأول رئيس مدني، ويكفيه محاولاته لتحقيق مطالب الثورة التي هي مطالب الشعب، ويكفيه فخرا أن تبكيه كل الشعوب الإسلامية وليس الشعب المصري فقط.. رحم الله الرئيس الشهيد.
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